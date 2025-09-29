김종훈 울산 동구청장 "울산광역시장 출마 요청에 논의 중"

큰사진보기 ▲김종훈 동구청장이 8월 27일 울산시청 프레스센터에서 '홈플러스 폐점 반대 공동선언에 울산지역 4개 구청장 동의서명'을 알리는 기자회견을 열고 있다 ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기

진보당 김종훈 울산 동구청장이 8개월 앞으로 다가온 지방선거에서 울산광역시장 출마를 고려 중이라 지역 정가의 관심사로 떠올랐다.김종훈 구청장은 29일 기자와의 전화통화에서 "진보당 중앙당에서 울산광역시장 출마 요청이 있었고, 앞으로 울산시당을 중심으로 그 논의를 진행을 해 나갈 생각이다"라며 "우리 당(진보당)뿐만 아니라 시민사회단체까지 합류해서 저의 출마를 얘기하고 있는 과정"이라고 밝혔다.김 구청장은 "'지난 겨울 광장에서 함께 했던 진보진영과 함께 전진할 수 있어야 되는 것 아니냐'라는 요구 때문에 저를 찾은 것으로 알고 있다"며 "민주당과 대선도 같이 치러 승리했기에 이제 민주당 만이 아니라 진보당에서도 역할을 해야 한다는 의견이 많다. 이제 울산시를 바꾸기 위한 노력이 필요하다"라고 덧붙였다.김종훈 동구청장의 울산시장 출마 가능성에 내년 울산시장 선거의 셈법은 복잡하게 됐다. 현 시장인 국민의힘 김두겸 시장의 출마가 유력한 가운데 더불어민주당에선 그동안 연루된 사건에서 최근 모두 무죄를 받은 송철호 전 시장과 이선호 대통령실 자치발전비서관, 김영문 전 관세청장의 경선이 예상되고 있기 때문이다.한편 이같은 김종훈 동구청장의 울산시장 출마론은 지난 28일 열린 진보당의 지방선거 승리대회 후 보도자료에서 나왔다.이날 진보당은 진보당(상임대표 김재연)고양킨텍스에서 정기당대회를 마치고 이어 '2026 지방선거 승리 결의대회'를 진행했다.전국 각지에서 모두 2천여 명의 당원들이 한 자리에 모인 가운데 내년 지방선거의 목표로 ▲전국 3% 득표율, ▲시도당이 있는 16개 광역시도 모두에서 당선자 배출, 특히 ▲울산광역시장 당선 등을 공식적으로 천명한 것.이날 김재연 상임대표는 대회사를 통해 "진보정치의 가장 빛나는 전성기는 아직 오지 않았다. 우리의 목표는 진보집권이기 때문"이라며 "가장 뜨겁게 전력질주하여 내년 지방선거를 진보정치 역사상 가장 빛나는 승리의 시기로 만들자"고 호소했다.진보당은 '바야흐로 때는 왔다! 제3당으로, 대표 진보정당으로 우뚝 서자!'는 제목의 결의문에서 "사회대개혁과 새로운 대한민국은 저절로 오지 않는다. 우리가, 진보정치가, 진보당이 존재하는 이유"라며 "2026년 6월 3일! 대한민국 진보정치의 눈부신 부활을 선언하자! 보란듯 우리의 존재를, 역량과 능력을 당당하게 보여주자!"고 선언하며 김종훈 구청장의 울산시장 출마를 독려했다.