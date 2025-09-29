광주시민사회 '호남에는 불 안 나나' 김정재 제명 촉구

큰사진보기 ▲'호남에는 불 안 나나' 막말 인정한 김정재 의원'호남엔 불 안 나나' 막말한 것을 인정한 김정재 국민의힘 의원(가운데)이 국민의힘 주최로 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에 참석해 있다. 김 의원은 '호남엔 불 안 나나' 막말 논란과 관련, 자신이 한 말인데 사투리로 오해가 발생한 것 같다는 취지로 해명한 바 있다. 김 의원은 "(경북산불 특별법) 표결에서 노란색(기권) 불이 들어오는 것을 보고 재난에 영·호남이 어디 있느냐, 다들 찬성 표결에 동참해달라는 의미로 말한 것"이라고 설명했다. 또 "기권 표결에 항의하는 과정에서 경상도 말로 짧게 축약해 말하다 보니 그렇게 표현된 것인데 민주당이 억지 트집을 잡으니 억울하다"고 말했다. 더불어민주당은 김 의원을 향해 제대로 사과하라면서 공세를 계속하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

광주광역시 시민사회가 국회를 향해 본회의장에서 "호남에서는 불 안 나나"라는 발언을 한 국민의힘 김정재 의원의 징계를 촉구했다.광주시민단체협의회는 29일 성명을 내고 "국회는 혐오와 막말로 산불재난 피해자들의 가슴에 대못을 박는 일을 서슴지 않은 김 의원을 제명하라"고 밝혔다.단체는 "국민은 정의롭게 자원을 배분하고, 고통 속에 있는 이들을 돌보라고 정치인에게 권한을 부여했다"며 "그런데 이 권한을 지역감정을 부추기고 어려움을 겪고 있는 국민 조롱을 위해 쓰고 있다면 더 이상 그는 그 권한을 행사할 자격이 없다"고 지적했다.이어 "지금 대한민국은 혐오를 자양분으로 하는 극우 정치가 만연해 있다. 김 의원이 몸담은 국민의힘은 이 혐오 정치에 포섭된 지 오래"라며 "국민의힘은 위헌적인 친위 쿠데타를 옹호하고, 수만 명의 목숨을 빼앗겠다는 메모가 그대로 실현됐으면 좋았겠다고 스스럼없이 말하는 정치를 하고 있다"고 비판했다.또한 "대한민국은 반인륜적인 폭력의 정치, 혐오와 저주의 정치를 조장해 정치적 생명을 연장하는 정치인들로 병들고 있다"며 "반인륜적 혐오 정치를 용납해서는 안 된다. 정치 본연의 길을 회복하고 민주주의의 퇴행을 막기 위해서라도 인면수심 정치인을 일벌백계해야 한다"고 강조했다.그러면서 "국회는 솔직한 사과를 마다하고 변명으로 일관하며, 혐오의 정치를 유포하고 있는 김 의원을 지금 당장 제명하라"며 "막말 정치의 뿌리, 국민의힘은 당장 해체하라"고 촉구했다.김 의원은 지난 25일 국회 본회의에서 경북·경남·울산 산불피해 지원을 위한 특별법 표결 중 "호남에서는 불 안 나나"라고 발언한 바 있다.