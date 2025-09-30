"바람은 지나가더라" 일상의 사유를 붓으로 담다

큰사진보기 ▲전시작품김주희 작가의 전시작품이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무에게 보내는 글김주희 작가의 전시 작품 '나무에게 보내는 글'이다. ⓒ 김주희 관련사진보기

"항상 신기한 나무, 그 자리에 그냥 있는 너가, 항상 그냥 있더라. 어느 날 우리 동네에 거센 바람이 불었어. 흔들거리는 창문으로 새어 들어오는 바람 소리가 무서웠어, 너는 잘 있을까. 그렇게 세월이 지나 나 이제 흰머리도 제법 있어. 그리고 조금은 너를 닮아가는 거야. 바람이 쎄게 불 때가 있었어. 근데 나도 그냥 잘 견뎠어. 바람은 지나가더라. 항상 어디서나 함께 있는 나무에게 고마움을 담아."

큰사진보기 ▲가을인사김주희 작가의 전시 작품 '가을인사' ⓒ 김주희 관련사진보기

공기는 차갑고

바람에 낙엽이 훨훨

날아다닌다.



가을이 겨울에게 인사하는

이 계절이 되면

정신이 차려진다.



계절이 평등하게 나눠주는

아름다움에 감사하게

느끼며

살아갈 힘을 얻고



나를 돌아보고 비우며

좁은 마음에서

벗어나길 진심으로

노력하고 있다.

큰사진보기 ▲전시작품김주희 작가의 전시 작품이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

"어둠 속에서도 스며드는 작은 빛들이 있습니다.

때로는 햇살이, 때로는 기억이, 때로는 서로의 눈빛이

우리를 비추며 존재를 드러내고 길을 열어 줍니다.



이 전시는 그런 빛의 순간들을 담아낸 기록입니다.

우리의 삶을 비추는 것이 무엇인지

떠올리며 작품과 마주하시길 바랍니다."

일상의 순간들을 성찰하며 사유의 풍경으로 작품을 승화한 한 중견 작가의 회화전이 마음을 울린다. 지난 20일부터 오는 10월 18일까지 서울 강북구 수유동, 갤러리 자작나무에서 열리고 있는 김주희 작가의 열다섯 번째 개인전 <우리를 비추는 것들, The Things that Shine on Us>은 삶을 비추는 것이 무엇인지 기억하게 한 작품들이다.나무에게 보내는 글, 도시의 밤, 귀로, 가을인사 등 전시한 26점의 작품은 작가가 성찰한 사유의 풍경들이다.작품 '나무에게 보내는 글'은 항상 어디에나 함께 있는 나무에게 고마움을 표현한 작품이다.작품 '가을인사'는 가을이 겨울로 접어드는 모습에서 영감을 얻은 작품이다. 작가는 이를 한편의 시로도 남겼다.작품 '도시의 밤'은 밤을 상징하는 네온사인이 하늘의 달처럼 도시의 밤을 항상 비춘다는 의미를 담았다. 고독한 사람들을 감싸며 그렇게, 누구에게나 등불이 되어 밤을 지킨다고.지난 28일 전시장에서 만난 김 작가는 "일상의 삶에서 작은 것 하나하나가 매우 소중하고 감사한 것들"이라며 "일상에서 누구나 느끼는 소재로, 순간을 성찰을 하며 사유의 시간을 갖고 그린 작품들이다"라고 말했다.실제 김주희 작가의 작품 세계는 일상의 순간들 속에 자신을 마주하며 성찰하는 사유 풍경들이다. 그는 지난 2008년 '그를 만나다'란 주제의 첫 개인전부터 열다섯 번째 '우리를 비추는 것들'까지 실상과 허상에 대한 이야기를 하며, 존재에 대한 탐구를 오랫동안 해 왔다. 비움을 통해 답을 찾아가고 작업의 스펙트럼을 넓혀가며 꾸준히 작품을 이어왔다.다음은 김주희 작가의 작업노트이다.한편, 김주희 작가는 2003년 이화여자대학교 조형예술대학 동양화를 졸업했다. 2008년 첫 개인전 '그를 만나다(목인 갤러리, 서울)'를 시작으로 2012년 벗어남(갤러리 자작나무, 서울), 2017년 일상(유디 갤러리, 서울), 2022년 Look Back(더숲갤러리, 서울), 2024 기다리는 마음(라바르, 제주) 등을 비롯한 이번 전시 '우리를 비추는 것들'은 개인 통상 15번째 개인전이다.