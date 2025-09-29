말 많고 탈 많던 한강버스... 오세훈 시장 결국 '공식 사과'

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 29일 서울시청 브리핑룸에서 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표하고 있다. 2025.9.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박수빈 서울시의원은 이날 자신의 페이스북에 "오세훈 시장은 언제나 사과의 핵심을 빗나간다"라며 "사과해야 하는 상대는 한강버스 운행이 중단돼서 못타게 된 시민들이 아니라, 제대로 안전점검도 완료되지 않은 상황에서 배를 타게 되었던 시민들을 향해서 해야하는 것"이라고 일갈했다.

오세훈 서울시장이 추진한 한강버스가 운항 11일 만에 정식 운항을 중단하고 시범 운항으로 전환한것에 대해 공식 사과했다.오세훈 시장은 29일 서울시청에서 열린 '주택공급 대책 관련 브리핑' 도중 "입장을 밝히지 않을 수가 없다"며 "시민 여러분께 송구스럽다"고 말했다. 오 시장의 사과 하루 전인 28일, 서울시는 이날부터 10월 말까지 한강버스 승객 탑승을 전면 중단하고 안정적인 운항을 위해 시범 운행으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다.오 시장은 "제일 아쉬운 것은 추석 연휴 때에 가족들과 함께 한강버스에 타고 연휴를 즐길 계획을 세우고 많은 기대감을 가지셨던 서울 시민 여러분이 분명히 계실 텐데, 추석 연휴 동안 운행을 못 하는 게 저로서도 참 아쉽고 안타깝다"며 재차 "시민 여러분께 송구하다"고 사과했다.이어 "그동안에 열흘 정도의 운행을 통해서 몇 번 나타났던 그런 기계적인 결함, 전기적인 결함들이 발생하다 보니까 시민 여러분 사이에서 약간의 불안감이 생긴 것도 사실"이라며 안정성 문제로 인해 운항 중단을 선택했다고 밝혔다.실제로 한강버스는 28일에는 정밀 점검으로 인해 4척 중 2척만 운항되고, 지난 22일과 26일에 선체 고장으로 세 차례 운항이 중단되는 등 이용하는 승객들이 불편을 겪었다.오 시장은 지난 26일 한강버스 한 척이 운항을 중단한 것을 계기로 선장과 엔지니어 등 현장 전문가들의 의견을 종합한 결과, 한 달 정도 운항을 멈추고 점검이 필요하다는 결정을 내렸다면서 "한 달 정도 지연되더라도 1, 2년 운항하고 말 게 아닌 이상 이번 기회에 한 달 정도 중단하고 충분히 안정화를 시킬 수 있다면 그게 바람직"하다고 설명했다.한강버스 운항을 총괄하는 박진영 서울시 미래한강본부장도 이날 시청에서 열린 브리핑에서 "이용자들에게 실망과 불편을 끼친 점에 대해 사과드린다"고 고개를 숙였다. 다만 "6개월 동안 테스트 기간을 거쳤던 만큼 조급하거나 무리한 시작이라고는 판단하지 않는다"며 한강버스 정식 운항 결정이 성급했다는 지적에는 반박했다.이처럼 수많은 반대에도 불구하고 오세훈 시장이 강행한 한강버스 운항이 고작 2주도 못 채우고 안전 문제로 인해 운항을 중단하자 비판이 쏟아졌다.박수빈 서울시의원은 이날 자신의 페이스북에 "오세훈 시장은 언제나 사과의 핵심을 빗나간다"라며 "사과해야 하는 상대는 한강버스 운행이 중단돼서 못타게 된 시민들이 아니라, 제대로 안전점검도 완료되지 않은 상황에서 배를 타게 되었던 시민들을 향해서 해야하는 것"이라고 일갈했다.이어 "취항 전부터 민주당은 '시범운행을 더 해야 한다', '안전점검 더 해야 한다', '가덕중공업 제조 선박의 안전성·하이브리드 선박의 안정성 더 테스트해야 한다' 계속 강조해왔다"며 "들은 체도 안 하고 날림으로 진행하더니 이제와서 마치 아무 문제 없이 시작했지만 본인이 전문가 의견을 수렴하고 수용한 것인양 해명하는 모습"이라고 힐난했다.한편 국민의힘은 오 시장을 두둔하고 나섰다. 채수지 서울시의회 국민의힘 대변인은 같은 날 논평에서 "오 시장이 과감하게 문제를 인정하고, 시민의 안전을 위해 탑승 중단 및 무승객 시범 운행이라는 정면돌파를 선택한 것은 용기 있고 책임 있는 결단"이라고 추켜세웠다.또한 "비록 서울시가 한강버스 운행 준비에 미흡하여 매끄러운 운행을 하지 못한 것은 질책할 수 있겠으나, 성능 고도화와 안전 점검을 위해 빠르게 운행 중단 및 점검을 결정한 것에는 오히려 박수를 보내야 할 것"이라며 "시민안전을 위한 오세훈 시장의 책임 있는 결단을 환영하는 바"라고 덧붙였다.