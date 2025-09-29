"3년간 오폐수 무단방류 창녕하수처리장, 경남도가 재감사해야"

큰사진보기 ▲창녕환경운동연합, 창녕군시민연대회의, 마창진환경운동연합, 낙동강네트워크는 29일 오후 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 “창녕군의 하수처리장 불법방류 ‘부실감사’를 규탄한다”라며 “경남도는 재감사하라”라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창녕 하수종말처리장이 2021년부터 2023년 5월까지 불법으로 오폐수를 무단방류해 낙동강을 더렵혀온 사실이 드러난 가운데, 환경단체는 창녕군이 벌인 감사가 부실하다며 경남도에 재감사를 요청했다.창녕환경운동연합, 창녕군시민연대회의, 마창진환경운동연합, 낙동강네트워크는 29일 오후 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 "창녕군의 하수처리장 불법방류 '부실감사'를 규탄한다"라며 "경남도는 재감사하라"라고 촉구했다.창녕하수종말처리장의 불법방류 사실은 김정선 창녕군의원이 행정사무감사 자료를 통해 밝히면서 드러났다. 이후 환경단체는 지난 7월 감사를 요청했다. 경남도 감사위원회는 창녕군에 감사를 이첩했다.앞서 창녕군시설관리공단은 불법방류를 은폐하기 위해 통제실 데이터 삭제, 운영일지 미작성 등 위법행위를 한 것으로 알려지기도 했다.'통제실 자료 임의수정' 등과 관련해선 낙동강유역환경청이 조사해 송치했고, 이에 대해 창원지방검찰청 밀양지청이 증거불충분으로 무혐의 처분하기도 했다. 앞서 창녕군은 시설관리공단 관련자 12명에 대해 강등, 감봉, 견책 등 징계·문책 처분했다. 또 낙동강환경청은 창녕군과 시설관리공단에 대해 행정처분과 과태료 100만 원을 부과했다.창녕군은 2021년 1월부터 2025년 6월까지 창녕공공하수처리장에 대해 33일간 감사를 벌였다.창녕군은 지난 24일 감사결과를 통해 '공공하수도시설 운영관리 업무지침 미준수', '재난안전대책본부 비상소집 편성 및 비상근무 부적정', '간이공공하수처리시설 방류수 시료채취 기록부 미작성', '공공하수도시설 유지관리지침서 작성 소홀', '당직근무내규 미준수', '간이공공하수처리시설 운영·관리 소홀', '공공하수처리시설 약품 사용량 불일치', '간이공공하수처리시설 방류수 수질검사 지침 미준수' 등 8건을 추가로 지적했다.창년군은 이번 감사 결과 추가로 유입·방류유량을 조작한 사실이 27건 확인됐다고 밝혔다. 그러면서 창녕군은 공공하수처리시설 개량사업을 추진해 2027년 12월 준공 예정이라고 밝혔다.이번 창녕군 감사에 대해, 환경단체는 '부실감사'라고 지적했다. 이들은 "경남도가 감사대상인 창녕군에게 감사를 이첩해 면죄부를 주었다"라며 "창녕군 감사의 공정성을 처음부터 기대하기 어려웠다. 창녕군은 환경단체가 지목한 감사대상이었다"라고 주장했다.이들은 "자문위원으로 참여한 박창근 교수는 1차 회의 이후 사건의 이해와 자문에 필요한 28가지 질의와 자료요구를 했으나, 끝내 답변을 받지 못한 채 언론보도자료를 참고로 하여 자문의견서를 제출하고 찜찜하고 불쾌한 마음으로 역할을 마무리 했다"라며 "창녕군은 어떤 근거로 자료요청을 거부했는지 답해야 한다"라고 밝혔다.또 이들은 "불법 정황이 드러난 감사범위 절반 이상의 기간을 감사에서 제외해 사실상 축소 은폐 감사였다"라며 "검찰의 불기소처분을 근거로 감사를 마무리하려는 것은 창녕군의 거짓 감사 의혹까지 불러오기에 충분하다"라고 주장했다.이들은 "창녕군의 부실감사를 규탄하면서 경남도는 창녕하수처리장불법방류 사건을 재감사하라", "불법이 계속 일어나고 있는 창녕군시설관리공단 이사장을 파면하라"고 촉구했다.이들은 경남도에 재감사를 요구하고 추석 이후 경찰서에 고발장을 제출할 예정이며, 무혐의 처분한 창원지검 밀양지청에 항의할 것이라고 밝혔다.