비주류사진관과 정남준, 그림자를 담는 카메라

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 오랜 골목, 좁은 골목길을 천천히 걸어가는 노인의 뒷모습 옆으로, 커다란 주름진 손이 삶을 움켜쥔 듯한 사진이 벽을 채우고 있다. 한쪽에는 살아온 세월이 묻어나는 몸의 흔적이, 다른 쪽에는 노동과 기억을 붙잡은 손의 형상이 서로를 비추듯 마주한다. 골목은 단순한 통로가 아니라, 세대와 기억, 그리고 이어져야 할 삶의 무게를 품은 전시장이다. 비주류사진관의 '삶을 잇는' 골목 사진전은 부산 영도구 외나무길 73(봉래동) 주골목과 아지트 마당에서 연중무휴 진행중이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲좁고 가파른 골목길 담벼락마다 사람들이 살아온 얼굴과 시간이 빼곡히 걸려 있다. 바다와 맞닿은 언덕 마을의 일상은 오래된 벽돌집과 푸른 페인트칠된 벽, 그리고 전선 사이로 스며드는 햇살 속에 겹겹이 이어진다. 비주류사진관의 이번 ‘삶을 잇는’ 골목 사진전은 사라져가는 마을 풍경 속에서도 여전히 살아 숨 쉬는 삶의 흔적과 이야기를 드러낸다. 걷는 이의 발걸음에 따라 하나하나 마주하는 얼굴들은 단순한 사진을 넘어, 서로의 삶을 잇고 기억을 이어가는 증언이 된다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲가난한 노동자의 밥 한 그릇 땀으로 지은 하루가 담겼다. 허기진 손이 숟가락을 움쥐고 작은 온기 속에 삶을 견딘다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲정남준 대표가 자주 찾는 수리조선소 마을. 바닷바람이 스며드는 좁은 골목길을 따라, 벗겨진 페인트가 덕지덕지 붙어 있는 선박들이 늘어서 있다. 노동자들은 아침부터 분주하게 발걸음을 옮기며, 녹슨 철판을 갈고 새로 칠을 한다. 기계의 진동과 망치 소리가 공간을 가득 채우고, 바다 냄새와 기름 냄새가 섞여 독특한 향을 만든다. ⓒ 정남준 관련사진보기

[詩] 비주류사진관의 공명

-박철

비주류사진관의 문을 열면, 세상의 소음이 잠시 숨을 고른다

그 안에는 보통의 눈으로는 쉽게 지나치는 얼굴들이 있다

고통받는 사람들, 가난한 사람들, 노동자들, 비정규직 노동자들,

그리고 사회의 가장자리에 서 있는 소수자들



그들의 얼굴에는 삶의 무게가 새겨져 있다

주름 사이로, 손끝으로, 눈빛 속으로

말없이 흐르는 이야기들이 있다



카메라는 단순한 기계가 아니다

그것은 공감의 그물이고, 공명의 그릇이다

찍히는 순간, 슬픔과 분노와 희망이 동시에 울린다

사진 속 표정은 고요하지만, 마음 깊이 진동하는 소리가 있다



어떤 이는 웃지만, 그 웃음 속에도 피로와 절망이 배어 있다

어떤 이는 눈물을 참지만, 그 눈빛 속에는 작은 불꽃이 살아 있다

그 모든 것이 한 장의 사진에 담기고,

그 사진은 세상 바깥에서 세상 안으로,

보이지 않는 소리를 전한다



비주류사진관은 세상의 중심에서 벗어나 있지만,

그 안에서 울리는 공명은 세상의 중심과 맞닿는다

고통받는 이들의 삶, 묵묵히 견디는 이들의 일상,

그들의 이야기는 사진을 통해 사람들의 마음속에 스며든다



여기서 우리는 비로소 서로의 삶과 맞닿는다

공감이, 공명이 되어, 말없이 서로를 안아준다

세상의 소리 속에서 잊힌 얼굴들,

그들이 우리에게 남긴 이야기는

사진으로 남아, 오래도록 마음을 흔든다.



부산의 오래된 골목길, 좁고 구불구불한 길 사이로 바닷바람이 스며든다. 오래된 담벼락에는 세월의 흔적이 깊게 새겨져 있고, 벽 틈새로 스며드는 햇살은 먼지를 금빛으로 물들인다. 골목 한쪽에는 녹슨 전신주와 삐걱거리는 나무문이 있고, 낡은 간판에는 지워진 글씨가 겨우 남아 있다. 사람들은 이 골목을 무심히 지나가지만, 이곳에서 세상을 다른 눈으로 바라보는 이들이 모인다. 그것이 바로 비주류사진관이다.상업적 사진관과 달리, 이곳은 사회 다큐멘터리적 관점을 가진 사진 동아리의 성격을 띠고 있다. 이름은 '사진관'이지만, 그 안에는 세상을 이해하고 기록하려는 열망과 따뜻한 마음, 묵묵한 관찰이 모여 있다.비주류사진관의 대표 정남준은 카메라를 처음 접했을 때부터 평범한 시선에 머물지 않았다. 1989년, 교내 사진관에서 인화를 배우던 시절, 그는 사진 속에 숨은 이야기를 읽었다. 표정 하나, 손짓 하나, 골목길 담벼락의 벗겨진 페인트, 먼지 위로 반짝이는 햇살까지, 작은 순간 하나에도 삶의 언어가 담겨 있었다. 졸업 후 잠시 생업에 종사하며 사진과 거리를 두었지만, 마음속에는 늘 세상을 기록하려는 열망이 자리했다. 카메라를 다시 잡았을 때, 그는 단순히 이미지를 찍는 사람이 아니라, 삶의 진실과 사회적 목소리를 포착하는 기록자로 거듭났다.비주류사진관의 활동은 일상의 풍경 속에서 사람과 사건, 사회적 맥락을 읽어내는 일로 시작된다. 정남준과 동료들은 매주 모여 촬영 계획을 세운다. 노동 현장, 이주민 커뮤니티, 골목과 시장, 공장, 사람들이 모여 살아가는 공간 곳곳을 찾아가며, 그곳에서 묵묵히 살아가는 사람들의 일상을 기록한다. 카메라 앞에서 그들은 잠시 머물며 사람들의 표정과 몸짓을 관찰하고, 눈빛에 담긴 이야기를 듣는다. 그 순간은 단순한 촬영이 아니라, 삶의 시간을 공유하는 행위이다.정남준 대표가 수리조선소 마을로 향할 때를 떠올려보자. 녹슨 철판이 쌓인 마당, 바닷바람에 흔들리는 그물, 굳은살 박힌 노동자의 손과 땀방울, 오래된 크레인이 천천히 움직이는 소리. 정남준은 그 모든 것을 시각적 요소뿐만 아니라 시간과 감정의 흐름으로 느낀다. 동료와 함께 한참을 기다리며, 노동자의 일상 장면이 자연스럽게 펼쳐질 때까지 숨을 죽인다. 그 순간, 카메라에 담긴 것은 단순한 이미지가 아니라, 삶과 노동의 숨결이 깃든 기록이다.정남준의 사진집 <잘 지내나요>는 이 세계관을 극명하게 보여준다. 부산 영도구 대평동 수리조선소 마을, 녹슨 철판과 공구 냄새가 가득한 그곳에서 스리랑카 이주 노동자들은 묵묵히 하루를 살아낸다. 책의 제목은 한국어로 '잘 지내나요', 표지에는 스리랑카어로 '호단 인나마'라고 적혀 있다. 단순한 번역 이상의 의미가 담겨 있다. 그것은 타국에서 살아가는 사람들의 자존감과 존재의 무게를 담은 인사이며, 정남준과 동료들은 이를 통해 세상에 그들의 삶을 알리고자 했다.사진 속 장면 하나하나에는 고단함과 희망, 삶과 인간적 존엄이 공존한다. 공장의 철판 위로 반짝이는 햇살, 땀방울이 맺힌 노동자의 손, 골목길 벽에 스며든 그림자, 잠시 쉬며 서로를 바라보는 이주민의 눈빛. 작은 순간이지만, 그 안에는 살아 있는 이야기가 있다. 사진을 보는 사람은 그 순간을 통해 인간의 존재와 현실을 마주하고, 그 속에서 삶의 의미와 사회적 맥락을 느낀다.비주류사진관의 활동은 촬영 후에도 이어진다. 정남준과 동료들은 촬영한 사진을 모니터링하며, 각각의 이미지가 전달할 메시지를 분석하고, 전시나 출판을 준비한다. 노동자의 손가락에 묻은 검은 기름, 골목길 벽에 스며든 햇살, 사람들의 눈빛 하나하나가 관객에게 살아 있는 이야기로 전달되도록 세심하게 편집한다. 사진을 통해 우리는 단순한 시각적 경험을 넘어, 삶의 무게와 사회적 현실, 인간의 존엄을 마주하게 된다.정남준의 카메라는 단순한 이미지가 아니라 시간과 감정을 기록하는 장치이다. 노동자의 굳은 손, 공장 벽에 반사된 햇빛, 시장 한쪽에서 묵묵히 하루를 살아가는 상인의 눈빛, 골목길 끝에서 햇살을 맞으며 숨을 고르는 아이들의 표정. 그 모든 것이 서로 얽혀 하나의 이야기를 만들어낸다. 그의 사진은 마치 시와 같다. 한 장의 사진 앞에서 우리는 잠시 멈춰 서서, 숨겨진 삶과 감정을 들여다보고, 그 속에서 인간의 존엄과 희망을 발견한다.동아리 내부의 활동 또한 세밀하다. 촬영 전, 정남준과 동료들은 모여 촬영지를 조사하고, 각자의 역할을 정한다. 누군가는 현장의 소리를 기록하고, 누군가는 사람들과의 대화를 기록하며, 누군가는 카메라 앵글과 조명을 고민한다. 서로 다른 시선과 관점을 공유하며, 한 장의 사진이 담을 메시지를 논의한다. 촬영 중에는 그날의 날씨, 햇살, 바람, 공장의 소음, 사람들의 표정과 움직임까지 모두 고려한다. 카메라 셔터가 눌릴 때마다, 그 순간은 단순한 사진 한 장을 넘어, 삶의 작은 기록으로 남는다.정남준과 비주류사진관은 오늘도 물리적 공간을 벗어나, 활동 속에서 열린다. 사회의 그늘진 곳을 찾아가 카메라를 들고, 묵묵히 세상을 기록한다. 그 기록 속에서 노동자의 땀, 이주민의 눈빛, 골목길 그림자, 공장의 소음, 삶의 무게와 희망, 인간의 존엄이 살아 숨쉰다. 사진을 보는 사람은 그 속에서 세상을 읽고, 마음을 열고, 삶의 진실을 느끼게 된다.비주류사진관 동료들은 보이지 않는 삶을 드러내는 기록자다. 세상 사람들이 외면하는 그림자 속, 타국에서 묵묵히 살아가는 사람들의 얼굴 속, 우리가 놓치고 있던 이야기를 다시 발견하게 한다. 그 사진 속에서 우리는 삶의 소중함과 인간의 존엄, 사회 속 연대와 공감을 다시 생각하게 된다.정남준과 그의 동료들은 카메라를 통해 작은 울림을 만들어내는 예술가이자 활동가이다. 그들의 사진은 우리에게 삶의 무게, 인간의 존엄, 세상의 소리를 일깨워주고, 우리가 잊고 있었던 연대와 공감의 감각을 다시 불러온다. 카메라와 마음을 가진 사람들이 모여, 세상을 조금 더 따뜻하고 이해심 있는 곳으로 만드는 증거가 되는 것이다.비주류사진관과 동료들은 세상 속에서 잊히고 숨겨진 삶을 기록하고 드러내며, 그것이 우리에게 작은 울림이 되고, 세상을 다시 보는 눈이 되도록 만든다. 그 속에서 우리는, 인간의 존엄과 희망, 삶의 진실을 다시 배우고, 사회와 연결되는 공감의 힘을 느끼게 된다.비주류사진관은 그 이름이 말해주듯, 결코 주류의 시선 안에 갇히지 않는다. 화려한 갤러리의 조명이나 화제성 있는 전시회가 아닌, 사회의 가장자리와 사람들의 그림자 속을 카메라로 응시한다. 그들은 눈에 띄지 않는 곳, 기록되지 않은 공간에서 살아가는 이들을 찾는다. 빛나는 스타나 유명인의 삶이 아닌, 누구도 주목하지 않는 얼굴, 스쳐 지나가는 일상 속 소외된 순간, 거리의 구석구석에서 버티며 살아가는 사람들의 삶이 그들의 렌즈 안에 담긴다.비주류사진관의 사진들은 단순한 이미지가 아니다. 그 속에는 묵직한 질문이 담겨 있다. 우리는 지금까지 누구를 보고, 누구를 외면해왔는가. 그 질문은 관람자의 시선을 멈추게 하고, 흔히 지나쳐버리는 공간과 사람들에게 다시 눈을 맞추게 한다. 카메라는 단순히 현실을 기록하는 도구가 아니라, 사회적 의미와 역사적 증언을 담는 창구가 된다. 비주류사진관의 다큐멘터리 작업은 이 창구를 통해 우리에게 말을 건넨다.도시의 틈새에서 삶을 이어가는 사람들의 얼굴, 화려하지 않지만 선명한 존재의 자리, 말없이 견디며 살아온 순간들이 사진 한 장 한 장에 응축되어 있다. 그 속에는 기억과 증언의 무게가 실려 있다. 때로는 거리의 가로등 불빛에, 때로는 낡은 골목 벽 사이로 스며드는 햇살에 의해 드러나는 삶의 진실은, 보는 이로 하여금 깊은 성찰을 남긴다.비주류사진관은 이 사진들을 통해 사회가 놓치고 있는 이야기들을 끌어올리고, 우리가 미처 인지하지 못한 삶의 존재감을 세상에 증언한다. 그들의 카메라는 화려함을 좇지 않는다. 대신, 눈에 띄지 않아도 진실로 빛나는 순간과 사람들의 자리를 기록한다. 사진 한 장이 던지는 질문과 울림은 관람자에게 잔잔하지만 강한 힘으로 다가와, 우리가 속한 세상을 다시 보게 한다.그리고 그 과정에서 사진관은 단순히 기록의 공간이 아니라, 사람과 사람, 삶과 삶을 연결하는 통로가 된다. 누군가의 고단한 하루를 카메라로 담는 일은, 결국 우리 모두의 이야기를 마주하고 이해하는 행위가 된다. 정남준과 비주류사진관이 좁은 골목에서 발견한 삶의 단편들은, 관람자에게 질문을 던지며, 잊혀진 삶의 목소리를 들려주고, 때로는 우리 안의 공감과 연대를 깨운다. 그렇게 카메라는 단순한 장치가 아닌, 삶을 향한 존중과 인간성을 기록하는 매개가 된다. 비주류사진관의 사진은 결국 우리에게 묻는다. 우리가 지나쳐온 사람들과 공간의 이야기를, 우리는 얼마나 들으려 했는가. 그리고 그 답을 찾는 순간, 세상은 조금 더 따뜻하게 보인다.오늘도 골목의 그림자는 그대로지만, 그 그림자를 보는 시선은 달라졌다. 정남준과 동료들은 여전히 카메라를 들고 그 길을 걷는다. 그들의 발걸음과 셔터 소리는, 누군가에게는 삶의 흔적이자, 누군가에게는 공감의 통로가 된다. 비주류사진관의 카메라는 세상을 비추는 빛이자, 그림자를 기록하는 마음이며, 우리가 기억해야 할 삶의 진실을 담는 거울이다. 골목길, 노동 현장, 공장, 시장, 그리고 사람들의 일상 속에 스며든 숨결과 희망은 그렇게 카메라 속에 영원히 살아 숨 쉰다.