손현보 목사, 구속 상태로 재판행... 세계로교회는 삭발식

지방교육자치법, 공직선거법 위반 혐의를 받는 손현보 부산 세계로교회 목사가 곧 법정에 서게 될 전망이다.
29일 <오마이뉴스> 취재를 정리하면, 부산지검은 부산경찰청 반부패수사대의 송치 이후 보름 만인 지난 26일 손 목사를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 검찰의 구속기소에 법원도 손 목사 사건을 부산지법 형사6부에 배당하는 등 다음 절차에 들어갔다.
손 목사는 올해 치러진 부산시교육감 재선거와 대통령 선거에서 연달아 선거법을 어긴 혐의를 받는다. 검찰은 손 목사가 부산시교육감 재선거를 앞둔 지난 3월 선거운동 기간이 아닌데도 한 후보와 대담한 영상을 온라인 공간에 게시하고, 5월 대선 시기에는 주일 예배에서 여러 차례 특정 후보 지지·낙선 유도 발언을 한 것으로 판단하고 있다.
그는 교육·종교적 단체 등 조직 내에서 직무상 행위를 이용한 선거운동 금지, 선거운동기간 외 확성기를 사용한 특정 후보 지지·반대 제한 등의 선거법 규정을 지키지 않아 논란이 됐다. 선관위가 이를 여러 번 지적했지만, 손 목사는 활동 영상을 교회 유튜브 채널에 버젓이 올리는 등 문제가 될 게 없다고 반박해 왔다.
결국 이러한 행동은 법원의 구속영장 발부로 이어졌다. 사건이 가볍지 않다고 판단한 법원은 손 목사 측의 소명 등에도 "도망의 염려가 있다"며 검찰의 영장 청구를 받아들였다. 이후 손 목사가 제기한 구속적부심 역시 "이유가 없다"라며 기각했다.
손 목사가 구속 상태로 재판을 받게 되자 세계로교회는 "종교탄압"이라며 맞대응 중이다. 교회는 이날 낮 부산지검 앞에서 손 목사 석방을 요구하는 삭발식 행사를 열었다. '나는 한국교회입니다'라는 손팻말을 든 참석자 가운데 12명이 삭발에 나섰고, 고 찰리 커크의 멘토로 불리는 미국 보수 개신교 인사 랍 맥코이 목사까지 나와 마이크를 잡았다.
이어 교회 측은 부산시의회 브리핑룸으로 이동해 '법원의 결정이 부당하다'는 내용의 성명을 추가로 발표했다. 교회는 "자유와 공정, 정의가 다시금 보장되는 대한민국을 위해 뜻을 같이하는 한국교회, 미국교회, 그리고 시민들과 싸우겠다"며 사법부를 압박했다.
