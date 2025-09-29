잇따른 해킹에 개인정보 불법유통 '적신호'... 3년간 64만건 적발

큰사진보기 ▲더불어민주당 황정아(대전 유성을) 국회의원. ⓒ 황정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲황정아(더불어민주당·대전 유성을)의원이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2025년 8월까지 개인정보 불법유통으로 탐지된 게시물은 총 63만 9634건이다. 사진은 개인정보 불법유통 게시물 탐지·삭제 현황. ⓒ 황정아 관련사진보기

최근 통신사와 카드사 등에서 잇따른 해킹 피해가 발생하는 가운데, 최근 3년간 국내외 웹사이트에서 불법적으로 유통된 개인정보 게시물이 64만건에 달하는 것으로 확인됐다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아(더불어민주당·대전 유성을)의원이 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년부터 2025년 8월까지 개인정보 불법유통으로 탐지된 게시물은 총 63만 9634건이다.연도별로는 ▲2022년 16만 1743건 ▲2023년 17만 9138건 ▲2024년 17만 8479건 ▲2025년(8월 기준) 12만 274건으로, 매년 증가 추세를 보이고 있다. 올해 연말에는 지난해를 웃돌 것으로 전망된다.탐지된 게시물이 올라온 웹사이트는 미국이 33만 7446건으로 가장 많았고, 국내 사이트에서도 21만 6704건이 확인됐다. 이어 기타 유럽 및 해외 사이트 7만 1829건, 중화권 1만 3655건 순이었다. 기타 국가 중에서는 프랑스, 독일, 캐나다, 파나마, 인도 등이 상위권을 차지했다.유형별로는 ▲포털 계정 19만 9239건 ▲개인정보 데이터베이스(DB) 19만 5591건 ▲여권·통장 정보 11만 6861건 ▲위조 개인정보·복제폰·해킹대행 등 기타 12만 7943건으로 집계됐다.탐지된 게시물이 삭제되는 데 소요된 기간은 10일 이상 30일 미만이 전체의 55%인 27만 1935건에 달했다. 10일 미만은 26%(13만 876건), 30~60일 미만은 10%(5만 139건), 60~180일 미만은 8%(4만 575건)였으며, 180일 이상 걸린 경우도 2254건 있었다.더 심각한 것은 2022년부터 2024년 사이 탐지된 게시물 중 3,902건은 여전히 삭제되지 못한 채 남아 있다는 점이다.황정아 의원은 "탐지된 64만 건은 빙산의 일각일 뿐, 실제 불법적으로 유통되는 개인정보는 수백만 건, 수천만 건일 가능성이 있다"며 "국민들이 모르는 사이에 개인정보가 유출되고 있다"고 지적했다.이어 "최근 통신사, 카드사 등 민감 정보를 다루는 기관들이 잇따라 해킹 피해를 입으면서 국민 피해가 심각하다"며 "사이버 보안을 '비용'이 아닌 '투자'로 인식하고, 제재와 유인책을 포함한 민관 합동 사이버 안보 종합대책 마련이 시급하다"고 강조했다.