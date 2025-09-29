대전시, 서북부 상습 정체구간 구조개선 본격 추진

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 29일 시정 브리핑을 통해 서북부 지역의 만성적 교통정체 해소를 위해 대규모 구조개선 사업을 본격화하겠다고 밝혔다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

대전시가 서북부 지역의 만성적 교통정체 해소를 위해 대규모 구조개선 사업을 본격화한다.이장우 대전시장은 29일 시청 브리핑룸에서 열린 시정 브리핑을 통해 오는 10월 1일부터 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로를 임시 개통하고, 유성IC~장대교차로~구암교네거리~구암역삼거리 일대의 교통 개선을 추진한다고 밝혔다.이번 대책은 유성 광역복합환승센터 조성, 죽동·서남부 종합 스포츠타운 등 대규모 개발사업으로 늘어나는 교통 수요에 대응하기 위한 핵심 전략이다.대전시는 우선 외삼~장대교차로~박산로 5.8km 구간을 임시 개통한다. 외삼~월드컵네거리~장대교차로 4.9km 구간은 중앙버스전용차로로 운영되며, 대형 승합차와 36인승 미만 사업용 승합차, 16인승 이상 통학·통근 차량도 이용 가능하다. M1번과 119번 버스를 우선 투입해 정시성을 확보하고, 향후 B2·B4·123번 노선도 순차적으로 추가 운행할 예정이다.장대교차로~박산로 0.8km 구간은 중·소형 차량 위주로 통행시켜 서북부 지역 교통 혼잡을 일부 해소한다.대전시는 침신대네거리 교통섬 축소, 양방향 좌회전 및 세종 방향 직진차로 확충, 반석네거리 세종 방향 횡단보도 철거 등을 통해 중앙버스전용차로 운영으로 인한 혼잡을 최소화할 계획이다.교통 시뮬레이션 결과, 외삼네거리~반석네거리 구간 교통 서비스 수준은 기존 '혼잡 심각(FF등급)'에서 '교통량 적음(F등급)' 수준으로 개선되며, 출근 시간 지체는 20%, 퇴근 시간 지체는 35% 감소할 것으로 분석됐다.이번 구조개선의 핵심은 구암교차로 신설이다. 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 호남고속도로 지선 통과 구간에 지하차도 건설과 구암교차로 입체화를 병행 추진한다. BRT 연결도로 완전 개통 시 하루 약 8천 대 차량이 통행할 것으로 예상되며, 현재 교통량 대비 70% 이상 증가가 예상된다. 특히 어린이 보호구역이 밀집한 둔산 방면 900m 구간에서 안전을 확보하기 위해 입체화는 필수적이다.장대교차로 입체화 사업도 정상 추진 중이며, 기존 평면교차로 계획에서 동서 방향 지하화로 전환해 설계가 마무리 단계다. 시는 호남고속도로 지선 통과 교각과 구암교네거리~구암역삼거리 구조개선과 연계해 사업 효과를 극대화할 계획이다.시 분석에 따르면 사업 완료 시 서북부 지역 통행량 약 40% 이상이 분산되며, 장대교차로~유성생명고등학교 구간 통행시간이 기존 12분 30초에서 5분 48초로 단축될 전망이다. 경제적 편익은 약 635억 원으로 추정된다.이장우 대전시장은 "이번 구조개선 사업은 유성 체류 차량과 둔산 도심권 통과 수요를 분산시켜 교통체계 전반에 획기적 변화를 가져올 것"이라며 "특히 구암교차로 입체화는 시민들이 체감할 수 있는 가시적 성과를 반드시 만들어내겠다"고 강조했다.