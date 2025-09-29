[단독] "페인트 묻은 옷 변상해"...유치원 교사 뺨 때린 부모

큰사진보기 ▲자료사진(기사 내용과 관련 없음) ⓒ seffen99 on Unsplash 관련사진보기

AD

'유치원에 갔다 온 자녀의 옷에 페인트가 묻었다'는 이유로 공립 초등학교 병설유치원 교사에게 "옷과 신발을 변상해달라"면서 뺨을 때리고 자녀 신발을 던져 교사 배에 맞힌 혐의를 받는 학부모가 경찰에 고소당했다. 해당 유치원은 교권보호위를 열 예정이다.29일, 경기 A초등학교 병설유치원과 피해 교사에 따르면, 지난 26일 오후 5시 30분 이 유치원에 자녀를 보내는 아이의 어머니가 유치원 입구 앞에서 B교사(방과후학교 담당)에게 신발을 던져 교사 배에 맞힌 뒤 주먹으로 뺨을 때렸다.이 유치원이 작성한 문서를 보면 해당 학부모는 "자녀 옷과 신발에 묻은 페인트를 B교사에게 보여주며 변상을 요구했다"고 한다. 이에 방과후학교 담당인 B교사가 "왜 페인트가 묻었는지 잘 모르겠다"고 말하자, 해당 학부모는 "변상해"라고 반말을 하면서 자기 손으로 피해 교사의 주머니를 뒤졌다. 돈을 꺼내기 위한 행위로 보인다.그러더니 해당 학부모는 신발을 던져 B교사 배 부위를 맞힌 뒤 주먹으로 해당 교사의 왼쪽 광대뼈 부근 뺨을 때렸다.이 같은 광경은 유치원에 설치된 CCTV(폐쇄회로 텔레비전)에 모두 담겨 있는 것으로 알려졌다. 뺨을 맞은 피해 교사는 사건 다음 날인 지난 27일 병원에서 '좌측 광대뼈 부위 타박상'으로 2주간 치료가 필요한 상해 진단을 받았다.이날 해당 학부모는 자녀 머리채를 잡아당기며 밖으로 끌어내려고도 해 이 학교 교사들이 자녀를 유치원 안으로 데리고 와 보호하기도 했다고 한다.B교사는 <오마이뉴스>에 "당시에는 너무 갑작스럽게 뺨을 맞아 겁이 나고 눈물밖에 나오지 않았다"면서 "가끔 일부 학부모께서 저에게 반말하시는 경우는 있었어도, 이렇게 주머니 수색을 당하고 뺨까지 맞은 것은 처음"이라고 말했다. 그러면서 이 교사는 "저와 같은 고통을 당하는 유치원 교사들을 줄이기 위해서라도 해당 학부모의 처벌을 바란다"고 밝혔다.