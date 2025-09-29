"운동장에서 배운 협력, 계룡 발전의 동력으로"

큰사진보기 ▲정준영 계룡시체육회장이 26일 오후 계룡시 금암동 모 카페에서 자신의 생각과 신념을 진지하게 밝히고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"혼자 뛰는 경기에는 승리도 감동도 없습니다. 늘 함께 뛰어야 합니다."

"시민들이 바라는 건 멀리 있는 정책이 아니라 가까이에서 자주 만나 대화하는 것이었습니다. 그 속에서 저는 늘 답을 찾으려 했습니다."

"청년들이 일자리를 찾아 돌아오고, 아이들이 꿈을 키우고, 어르신들이 안심하고 살아갈 수 있는 도시가 돼야 합니다. 단순히 큰 행사만으로는 안 됩니다. 일상 속에서 행복을 느낄 수 있는 구조가 필요합니다."



"계룡이 더 이상 작은 군소도시가 아니라 전국이 주목하는 매력적인 도시로 성장하길 꿈꿉니다. 시민들이 계룡을 자랑스럽게 여기는 날을 보고 싶습니다."

"저는 '더불어 함께 뛰는 사람'으로 기억되고 싶습니다. 언제 어디서든 시민들의 목소리를 들으며 계룡을 위해 달려가겠습니다."

정준영 계룡시체육회장은 29일 자신을 가장 잘 설명할 수 있는 말로 '함께 뛰는 마음'을 꼽았다. 운동장에서 땀 흘리며 배운 협력과 신뢰의 정신이 곧 그의 삶의 철학이자 지역사회에서 보여온 리더십의 바탕이라는 것이다.체육회장으로 활동하며 그는 늘 시민 곁에서 소통해왔다.정 회장이 바라본 충남 계룡은 '국방수도이자 아직 미완의 도시'다. 3군 본부 이전으로 도시의 틀은 잡혔지만, 시민들이 체감할 수 있는 생활 인프라는 아직 부족하다는 게 그의 진단이다.앞으로의 비전을 묻자 그는 '계룡 다운 계룡'을 꺼냈다. 군문화와 평화의 상징이라는 정체성을 살리면서도 살기 좋은 도시로 도약해야 한다는 것이다.그는 다산 정약용의 "좋은 정치는 백성을 편안하게 하는 것이다"라는 말을 자주 떠올린다고 했다. 권위적인 리더보다 시민과 늘 곁에서 뛰는 리더가 필요하다는 게 그의 생각이다.인터뷰 내내 정 회장은 '더불어'라는 단어를 강조했다. 좌우명 역시 "남에게 피해를 주지 말자"라는 소박한 문장이다. 겉으로는 단순해 보이지만, 그 속에는 시민과 더불어 성장하고 싶다는 오랜 신념이 담겨 있다.