전교조세종지부, 학교 살리는 서명 3종 적극 참여 촉구

큰사진보기 ▲전국교직원노동조합이 ▲악성 민원 방지 5만 입법청원 ▲교사 정치기본권 보장 5만 입법청원 ▲고교학점제 폐지 10만 서명운동 등 교권 회복과 공교육 정상화를 목표로 전국적으로 펼쳐지고 있는 서명운동 3종. ⓒ 전교조 관련사진보기

큰사진보기 ▲전교조세종지부가 지난 20일 김종민(무소속·세종시갑) 의원을 만나 교사 정치기본권 입법의 필요성을 설명하고 동의를 받았다. ⓒ 전교조세종지부 관련사진보기

전교조세종지부(지부장 이상미)가 29일 교권 회복과 공교육 정상화를 목표로 전국적으로 펼쳐지고 있는 3가지 서명운동에 적극 참여해 달라고 촉구했다.전교조를 중심으로 진행되는 이번 서명운동은 ▲악성 민원 방지 5만 입법청원 ▲교사 정치기본권 보장 5만 입법청원 ▲고교학점제 폐지 10만 서명운동 등 3가지다.'악성민원 방지 5만 입법청원'은 지난 9월 18일부터 10월 18일까지 진행된다. 전교조는 교육현장에서 교사를 위축시키는 악성 민원과 무분별한 아동학대 신고 문제를 해결하기 위해 교육감의 의무 고발, 과태료 부과, 아동복지법 정서적 학대 조항 개정 등을 핵심 내용으로 담은 법 제정을 요구하고 있다.박영환 전교조 위원장은 지난 9월 19일부터 교육부에 학교 악성민원 방지를 위한 특단의 대책 마련을 요구하며 악성민원의 가장 대표적 사례지역인 전북에서 철야 농성을 이어가고 있다. 이에 최교진 교육부장관은 지난 24일 열린 교원단체 간담회에서 악성민원 방지와 민원시스템 정착을 위해 대책을 세우겠다고 약속한 바 있다.고교학점제 폐지 10만 서명운동은 9월 16일부터 11월 7일까지 진행된다. 전교조는 고교학점제 도입 당시 적정 교원정원 확보, 내신 절대평가 도입, 지역 교육격차 해소 등의 고교학점제 안착을 위한 선결 과제 해결을 요구해 왔으나 이루어지지 않았다.그 결과 교사는 수업 시수와 과목 수 증가, 행정 업무 폭증으로 어려움을 겪고 있으며, 학생은 과밀학급에서 내신, 수행평가, 수능대비를 위한 학습노동으로 고통이 심화되었고 자퇴가 급증하는 등의 문제가 발생했다는 것.전교조는 지난 6월 28일 고교학점제 폐지 전국교사대회를 시작으로 '고쳐 쓸 수 없는 고교학점제 폐지'를 선언했고, 9월 16일 고교학점제 폐지 10만 서명운동 선포 기자회견을 시작으로 공교육 정상화를 위한 근본적 대책을 요구하는 고교학점제 폐지 서명운동을 펼치고 있다.이에 전교조세종지부는 29일 고교학점제의 문제점과 대안을 주제로 시민 대상 온라인 설명회도 개최할 예정이다.'교사 정치기본권 5만 입법청원'은 9월 18일부터 10월 18일까지 진행된다. 전교조는 그동안 교사 공무원에게 적용돼 왔던 정치활동 제한 4대 악법을 개정하고, 교사의 정당 가입, 후원, 피선거권, 표현의 자유 등을 보장받도록 요구하고 있다.앞서 전교조세종지부는 지난 20일 김종민(무소속·세종시갑) 의원을 만나 입법 필요성을 설명하고 동의를 받았다.이상미 전교조세종지부장은 "이번 서명운동은 단순히 교사 권익을 위한 것이 아니라, 경쟁 중심 교육으로 인한 학생·학부모의 고통을 완화하고 공교육을 정상화하기 위한 근본적 노력"이라며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.