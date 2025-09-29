'부정선거 근거 없다' 보고한 방첩사 간부 "여인형 정신차려라 취지"

큰사진보기 ▲여인형 전 국군방첩사령관이 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 발언하고 있다. ⓒ 헌법재판 관련사진보기

"2024년 4월 말경에 정성우 당시 방첩사 1처장에게 여인형 사령관이 부정선거 의혹을 궁금해한다는 이야기를 들었다. 나는 의혹을 믿지 않아 심한 표현을 쓰면서, '말도 안 된다, 확인할 필요도 없고 (여 사령관이) 정신차리셔야 한다'고 말했다. 그러니 정성우 1처장도 '안다. 우리 영역 아니다'라고 했다. 다만 여 사령관은 1처장에게 '(업무 영역이 아닌 건) 알겠으나 의혹이 궁금하다. 확인해 보고했으면 좋겠다'고 말한 걸로 안다."

"여 사령관이 이해를 못 할까봐 걱정이 많았고 보고자료에 (의견을) 굳이 달아서 부임 6개월 밖에 안 된 사령관에게 훈계하듯 특정 집단과 거리두라는 하는 게 두려움이 커 썼다 지웠다를 반복했다. 하지만 사령관이 부대 지휘를 그르칠까봐, 또 아닌 건 아니라는 확신에 보고했다. (중략) 여 사령관이 (부정선거론을) 믿게 된 주변세력이 있을 것이라 생각했다. 사령관에게 부디 정신차리라고 항명한 것이다."

과거 여인형 국군방첩사령관으로부터 부정선거 의혹 조사 지시를 받았던 배정효 전 방첩사령부 지휘협력과장(중령)이 "사령관이 정신차려야 한다는 항명 취지"로 보고서를 만들었다고 29일 법정 증언했다.당시 보고서 결론은 "대부분의 부정선거 의혹이 대법원 판결을 통해 이미 확정되어 더이상 소모적 논쟁은 불필요해 보인다", "자유민주주의 및 선거 시스템이 고도화된 현 대한민국 사회에서 실현되기 어려운 주장이 대부분"이라는 것이었다. 또한 "법원 판단까지도 믿지 못하면서 객관성이 결여된 무리한 의혹을 지속 제기하는 집단의 일방적 주장과는 거리를 둘 필요가 있다"는 내용도 담겼다.반면, 윤석열씨 변호인단은 "부정선거 의혹이 거짓이라고 어떻게 확신할 수 있냐"며 부정선거 주장을 늘어놓았다.배정효 전 과장은 이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(지귀연 재판장) 심리로 열린 윤석열씨 내란우두머리 혐의 재판에 증인으로 나와 당시 상황을 구체적으로 회고했다.결국 배정효 전 과장은 중앙선거관리위원회가 밝힌 부정선거 의혹의 반박 근거, 대법원 판결문, 나무위키 등 인터넷 웹사이트를 검색하며 관련 자료를 모았다. 배 전 과장은 "이런 보고서를 써야하나 회의감까지 들었다"고 말했다. 그렇게 총 20여 장 분량의 부정선거 의혹 반박 문서를 마련했다.다만 배 전 과장은 여 사령관이 이 문서를 보고도 계속 부정선거 의혹을 제기할 것을 우려했다. 결국 보고서 첫 장에서 자신의 의견을 강하게 밝혔다. 배 전 과장은 이를 "항명"이라고 표현했다.윤석열씨 쪽 김계리·배의철 변호사는 '부정선거 의혹이 거짓이라는 사실을 어떻게 확신할 수 있느냐'는 취지로 배 전 과장을 집중 추궁했다.김계리 변호사는 "(부정선거가) 있는지 없는지, 증인이 없다는 확신을 갖고 보고서를 작성했느냐", "나무위키를 참고했다고 했는데 선관위 시스템, 내부 문제는 검토한 바 없느냐"고 물었다. 또 선관위 내 채용비리를 집중적으로 캐물으면서 "감사원이 지난 2월 공개한 인력관리 실태 보고서에 선관위 내 291차례 경력 채용과 871건의 절차 위반이 있었던 걸 아느냐"고 질의했다. 배 전 과장은 모두 "모른다"거나 "조사한 범위가 아니"라고 답했다.배 변호사 역시 "선관위 자료의 전수 조사를 시도했느냐"고 묻자, 배 전 과장은 "안 했다"라고 대답했다. 배 변호사는 "전국에 1만8000개의 투표소가 있다. 비례대표와 지역구 투표수에 차이가 발생한 투표소가 약 4000개 정도 된다면 의도적인 문제가 있는지 스크린 해봐야 하는 것 아니냐"고 문제를 제기했다.배 전 과장이 "관계 기관에서 할 것"이라고 짧게 답하자, 배 변호사는 "부정선거 의혹을 합리적으로 의심할 수 있다고 답한 걸로 받아들이겠다"고 말했다. 하지만 배 전 과장은 "그렇게 생각 안 한다"고 강조했다.