파이 한 상자에 왈칵, 눈물 나게 만든 디저트

큰사진보기 ▲파이9종세트배보다 배꼽이 큰 감동 디저트 ⓒ 박이연 관련사진보기

"우리 동네에 왔으니까, 내가 밥을 샀어야 하는데 못 샀으니까."

"이거 엄마 친구가 사 준거야."

퇴사 후 외벌이로 살면서 나를 위한 지출은 제일 먼저 줄였다. 자연스레 만나는 사람도, 횟수도 적어지며 점차 집에 있는 시간이 많아졌다. 볼일이 생겨 외출 했을 때 근처에 있는 지인을 만나는 정도였다.지난주, 이경화증 수술 후 마지막 청각 검사가 있는 날이었다. 대학원 동기가 병원 근처에 살기에 자연스레 연락을 했고, 점심을 함께 먹기로 했다. 필자가 힘든 시간을 보낼 때 함께 울어준 따뜻한 마음을 가진 지인이었다. 본업이 아닌 글쓰기로 작지만 소중한 원고료를 받았을 때 가장 축하해준 지인이었고, 원고료로 응원해준 첫 지인이기도 했다.<오마이뉴스>에서 '으뜸' 등급을 처음으로 받고, 지인에게 점심을 대접할 요량으로 약속을 잡은 것이다. 재빠르게 카드를 '터치'하여 성공적으로 식사를 대접했다. 우리는 헤어지기 아쉬워 근처 디저트 카페로 갔다. 디저트 먹을 배는 항상 준비되어 있으므로.비 오는 평일 점심, 우리는 카페의 창가에 자리를 잡고, 커피 향기를 맡으며 에그타르트를 먹었다. 창밖으로 떨어지는 빗방울과 바쁘게 움직이는 사람들 속에서, 여유롭게 음악을 들으며 차를 마시는 이 시간이 여유롭고 좋았다. '워킹맘'으로 바쁘게 지낼 때는 엄두도 내지 못한 사치였다. 늘 해야 할 일에 쫓겨 바쁘게 살아가는 일상의 연속이었기 때문이다.헤어지려는 찰나, 지인이 파이 한 상자를 내밀었다. 그것은 밥값보다도 더 비싼 디저트였다.무심히 내미는 그 손길에 나는 눈물이 왈칵 쏟아졌다.삶을 공유하고, 함께 울고, 격려하고, 축하하는 그 행위 자체가 행복한 오늘, 지인에게 받은 파이는 또 다른 응원이고 격려였다. 장거리 빗길 운전도 벅찬 감동으로 힘들지 않았다.일상으로 돌아와, 아이들에게 저녁을 차려주고, 디저트를 꺼내 주며 으스대듯 말했다.아이들은 다양한 종류의 파이에 그저 신이 나서 무엇을 먹을까 고민할 뿐, 엄마의 설렘과 감동은 안중에도 없었다. 맛있게 먹으며 웃는 아이를 쳐다보며 나 또한 그저 행복할 뿐이었다. 아홉 개의 파이를 먹는 동안, 지인의 마음과 미소를 떠올리며 한 순간 한 순간을 오래도록 기억하고 싶다.