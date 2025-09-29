전남 구례 온천골프장 조성 사업, 백지화 가능성

큰사진보기 ▲전남 구례군이 지난 2023년 3월 23일 ㈜피아웰니스, ㈜삼미건설과 ‘구례온천CC 조성사업(가칭)’ 추진을 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 구례군 관련사진보기

전남 구례군이 침체된 산동 온천지구를 되살리고자 지난 2023년부터 추진했던 온천골프장 조성 사업이 결국 무산될 것으로 보인다.29일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 산동 온천골프장 조성사업과 관련해 사업자로부터 현재까지 시행 계획서조차 군에 접수되지 않았다.절차상 군은 체육시설 용지지정 기간인 내년 2월까지 사업시행계획을 접수받아 관계기관과 협의를 마무리해야 하는데, 남은 기간 내 절차를 마무리하기에는 불가능하다는 설명이다.산동 온천골프장 조성사업은 지난 2008년 체육시설 용지지정을 받으면서 본격 추진됐다. 이후 건립에 진전이 없자 지난 2016년 계획을 한 차례 변경 고시한 바 있다. 하지만 이마저도 실질적인 사업 시행이 이뤄지지 않아 2019년 3월에 최초 체육시설 용지지정은 취소됐다.그러다 지난 2023년 3월 구례군이 ㈜피아웰니스, ㈜삼미건설과 '구례온천CC 조성사업(가칭)' 추진을 위한 업무협약을 체결하면서 사업 재추진을 위한 물꼬를 텄다.협약에 따라 이들은 사업의 원활한 추진을 위해 사업비 1000억 원을 들여 산동면 관산리 일대 150만㎡ 부지에 27홀 규모의 골프장을 조성한다는 계획도 발표했다.군민들의 찬반양론에도 구례군은 "침체된 산동 온천 지구를 살려서 체류형 관광 활성화와 지역 경제 발전을 도모하겠다"며 의지를 나타냈다.당시 김순호 군수도 기자회견을 열고 "산수유와 온천 등 천혜의 자원을 보유한 산동면에 조성된 골프장은 지리산정원, 구례수목원 등 인근 관광 자원과 연계해 더욱 시너지 효과를 낼 수 있다"며 "약 1176만 명이 즐기는 대중적인 스포츠로 자리매김한 골프는 지역에 경제·사회적으로 미치는 파급효과가 매우 크다"고 밝힌 바 있다.하지만 그 사이 골프장 예정 부지 소유자가 사망하자 소유권 문제가 생기면서 사업 시행에 제동이 걸렸다. 여기에 인가 기간마저 5개월 앞으로 다가오면서 이번 골프장 추진도 백지화될 가능성이 높아졌다.구례군 역시 골프장 추진이 사실상 무산됐다는 것에 무게를 두고 있다. 또 지정 취소 이후 재추진도 불투명할 것으로 예측했다.구례군 관계자는 "통상 골프장 건립의 경우 관계 기관과의 협의 기간만 1년 정도가 소요된다는 점을 감안한다면 사업 추진은 불가능하다고 판단된다"며 "또 산동골프장 사업은 민간주도로 추진되고 있어 지정 취소 후 재추진에 여부를 군에서 확신할 수도 없다"고 말했다.