한 달 키워서 제출, 독특한 시험을 준비 중입니다

[이전 기사 : 남들은 길이 없을 거라는데 내게는 보이는 꽃길]
행잉바스켓 강사 시험 원서를 내자 협회본부에서 책이 왔다. '헹잉바스켓 마스터 인정 강습 텍스트'라는 제목이 붙은 200여 페이지의 교과서다. 시험 한달 전부터 인터넷 동영상 강좌도 연다고 한다. 본격적인 시험 준비가 시작됐다.
시험은 필기와 실기로 나눠서 치른다. 필기는 개론과 배양토, 식물기초, 디자인등 4과목이다. 실기 심사는 당일 오후 이뤄지는데 방식이 독특하다. 시험 본부가 미리 공지한 제작 기준대로 헹잉바스켓 실기 작품을 미리 만든 다음, 그걸 한달 정도 키워서 일본 오사카 시험장까지 가져가야 한다.
왜 이렇게 하는 거지? 그 뜻은 나중에 알게 됐다
처음 시험 요강을 봤을 때 가장 걱정되는 것이 실기 시험 방식이었다. 당일 시험장에 재료 준비를 해 놓고 깔끔하게 심사를 받으면 되는 것 아닌가. 왜 그렇게 번잡하고 귀찮은 방식을 만들었는지 알 수 없었다. 때문에 시험을 포기할까 생각까지 했었다. 불편함에도 30년이나 시행돼 온 제도니 어떤 의미가 있으리라 이해했다. 그 깊은 속은 나중에 천천히 알게 됐다.
고가 선생에게서 연락이 왔다. 구루메 인근에서 이번 마스터 시험을 준비하는 수험생이 전부 세 사람인데 시험까지 몇 차례 시험 대비 모임을 열 것이라는 이야기였다. 장소는 인근 다누시마루란다. 선생은 아카시 부인에게 동승을 부탁해뒀으니 자전거는 타고 오지 않아도 된다는 이야기까지 덧붙였다.
시험 날까지 한달 넘게 남아있으니 당분간 일과 공부를 병행해 나가기로 했다. 정원사 3년차에 들어서니 이제 정원 일은 별로 어려울 게 없다. 계약 정원들은 이미 정해져 있다. 아는 집들이고 아는 나무들이다. 오전 8시에 출발해서 9시쯤 도착하면 초인종을 눌러 주인에게 도착했음을 알린다.
담장이 생울타리로 만들어져 있으면 이웃에게도 작업을 미리 알려 놓는다. 시트 펴고 작업하고 주인이 준비한 간식 먹고 작업을 계속한다. 점심 때가 되면 인근식 당을 찾아 먹거나 여의치 않으면 편의점 도시락으로 때운다. 오후에 나머지 작업을 마치고 돌아오면 된다. 대개 서너 시에 끝나는 정원 손질 과정이 날마다 계속되는 것이다.
날은 덥지만 일이 재미있으니 그다지 힘들지 않다. 한 그루 한 그루 끝날 때마다 작업한 나무를 보는 즐거움이 대단하다. "와우!"하며 스스로 감탄하기도 한다. 이런 기분이 언제까지 계속될 지는 알 수 없으나 내 작업의 원동력이 되는 것은 분명하다.
어떤 집은 중간 중간 정원 주인의 추임새도 곁들여져 즐거움에 한몫을 더 한다.
"어머 깔끔해졌네요."
칭잔하며 진심으로 고마워한다. 일본에서 일하고 나서 사람 대접이 어떤 건지 피부로 느낄 수 있었다. 하찮은 일이라 하더라도 전문가를 진심으로 존중해주는 풍토가 확실히 정착돼 있다. 일하면서 자기 존재를 알아주는 것 만큼 기분 좋은 일이 또 있을까. 작업을 마치고 정갈하게 다듬어진 정원을 보노라면 마음까지 개운해진다. 이런 재미로 힘든 줄 모르고 정원 일을 계속하게 되는 건지 모른다.
첫 번째 예비 모임날 오전 9시 반에 아카시 부인이 경트럭을 끌고 왔다. 경트럭은 일본 농촌의 전설적인 국민차다. 배기량 660cc. 간단하게 물건을 실을 수 있고 가벼운 이동에도 도움이 되는 만능차다. 차가 작으니 기름 값도 신경 쓰지 않는다. '츄리닝'에 슬리퍼 차림처럼 일상 사용에 최적으로 세팅돼 있다. 아카시씨네 농장에서도 경트럭이 몇 대 사용되고 있는 걸 봤다.
다누시마루 녹화센터에서 오전 10시 미팅이다. 모임은 이 지역 선배 마스터들이 주선했다. 그 중심에 25년차 마스터 대선배 고가 선생이 있다. 수험생 세 사람에 마스터 서포터 세 사람이 붙었다. 서포터들은 후배들의 시험 합격을 위해서 자발적으로 모인 고마운 분들이다. 이곳 사람들은 뭐든 시작하면 치밀하고 대차다. 대충 하는 법이 없다.
오전 중 아카시 부인이 지난해 필기 시험 요점 정리를 해줬다. 중요한 곳들을 체크하면서 4과목을 차례차례 훑어나갔다. 슬쩍 아카시 부인의 교과서를 보니 열심히 공부한 흔적이 역력하다. 페이지마다 중요한 곳에 형광펜 체크를 하고 부가 내용도 빽빽하게 적어 넣었다. 저렇게 치밀하게 공부해야 시험에 겨우 합격한다는 거구나. 민간 시행 시험이라 해서 만만하게 볼 일이 아닌 거다.
그녀가 예상 문제도 만들어와서 시험장에서의 체크 방식도 알려줬다. 시험지는 공개되지 않으니 순전히 그녀 기억에 의존한 내용들이다. 그녀는 내가 지금 얼마나 행운인 줄 아느냐며 부러워 했다. 자기 시험 볼 때는 주변에 아는 사람도 없어서 혼자 죽어라 교과서만 팠다며 웃었다.
오후에는 실기 작품 제작 작업이 있었다. 마스터 시험 실기 방식은 생각만 해도 번잡한 과정이다. 만들어 키워서 시험장에 들고가서 심사를 받아야 하는 거다. 한국에서는 현장에서 직접 시행하는 방식만 봐온 터라 이런 장면이 전혀 익숙지 않았다.
이곳에서 오사카 시험장까지 편도 600km나 된다. 택배 방식도 허용하지만 요금도 문제려니와 도중에 문제가 생기면 고스란히 본인 책임이다. 한 달간 정성 들여 만든 작품이 다른 사람의 뜻하지 않는 부주의로 시험을 망칠 수도 있다는 거다. 얼마나 억울한 일인가. 결국 들고 가야 한다는 결론이 나온다. 생각할수록 부담으로 다가오는 일이다.
아카시 부인이 요즘 사용되는 계절 꽃묘들을 사전에 구입해 왔다. 수험생들을 위해 식생도 맞춰 선정했다. 배색 디자인만 골라서 하면 되는 것이다. 수험생들이 맘에 드는 것을 골라서 작업을 진행했다.
행잉바스켓 제작의 핵심은 '조화'
자기가 아무리 맘에 드는 꽃들을 모아놔 봐야 소용없다. 전체적으로 조화되지 않으면 눈길을 끄는 작품이 되지 않는다. 배색 디자인은 헹잉바스켓 제작의 핵심이 되는 가장 중요한 과정이다. 디자인 설계가 잘못되면 아무리 정성들여 잘 키워봐야 좋은 작품을 기대할 수 없으니까. 건물로 치면 설계 과정인 거다.
화분에 어떻게 꽃을 배열하고 구성하는가 하는 것은 교과서의 디자인 과목에 나와 있기는 하다. 교과서에는 2가지 배색 디자인 원칙만 간단하게 제시돼 있다. 첫째는 통일성의 아름다움이다. 통일성의 미는 색상 통일과 톤 통일로 나눈다. 비슷한 색들로 이루어지는 구성이므로 정돈되고 차분한 느낌이 든다. 평온하고 고상하며 품위가 있는 작품이 만들어 진다는 거다.
둘째는 대조성의 아름다움이다. 대조성의 미도 통일성의 미처럼 색상 대조와 톤 대조로 나눈다. 대조는 강약, 변화, 리듬감으로 확실한 인상을 주는데 효과적이다. 배색 디자인의 핵심은 단지 2가지다. 통일성의 미와 대조성의 미가 교과서에 나와있는 배색의 기본 전부다. 이걸 스스로 응용해서 작품을 만들어 나가야 하는 것이다.
교과서에는 헹잉바스켓의 재료로 일년초 50, 숙근초 40, 구근11 등 흔히 쓰이는 꽃들을 선정해서 261가지를 소개해 놨다. 현장에서 실제로 배색의 재료가 되는 것들이다. 이것들을 구체적인 사례를 들면서 배색 디자인을 하나하나 설명할 수는 없는 일이므로 기본 원칙만 정해 놓은 것이다.
응용은 순전히 경험의 영역이다. 경험은 하루 아침에 안되는 일이다. 배색 조화의 기본을 확실히 머릿속에 넣고 나서 현장에서 구체적으로 하나씩 응용해 나가야 한다. 작품 감각은 머릿속의 지식과 정보량, 경험치로 나타나는 거니까. 많이 알고 있을수록, 그걸 많이 응용하며 경험할수록 작품이 탁월해지는 것이다.
헹잉바스켓 마스터의 길은 화가의 길과 비슷하다는 비유를 본 적이 있다. 어느 화가 지망생이 500매의 꽃을 스케치한다고 가정하자면, 매수가 늘어날수록 선이 능숙해지고 점점 자기 스타일이 나온다는 거다. 만든 숫자가 스타일을 낳는다는 것이다. 하나하나 정성 들여 헹잉바스켓을 만들어 나가는 동안 만든 숫자만큼 경험치가 쌓이게 되고 자기의 헹잉바스켓 스타일이 창조된다는 것이다.
원칙과 응용의 사이, 그 엄청난 허허벌판의 틈은 스스로 머리를 싸매고 고민하면서 하나씩 메꾸어 나가야 한다는 거다. 한순간 꽃 바구니에 홀려서 정신없이 이 길로 들어선 내가 앞으로 감당해야 할 즐거운 고통이다.