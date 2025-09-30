한 달 키워서 제출, 독특한 시험을 준비 중입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲헹잉바스켓 실기작품을 한달정도 키워서 오사카 시험장까지 가져가야 한다 ⓒ 유신준 관련사진보기

큰사진보기 ▲날은 덥지만 일이 재미있으니 그다지 힘들지 않다. ⓒ 유신준 관련사진보기

"어머 깔끔해졌네요."

큰사진보기 ▲전체적으로 조화되지 않으면 눈길을 끄는 작품이 되지 않는다 ⓒ 유신준 관련사진보기

