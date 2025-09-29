[영상] 미래 항공 연구센터 사업 반대 나선 태안군민들

▲[영상] 미래 항공 연구센터 사업 반대하고 나선 태안군민들 군사비행장 반대 주민대책위원회(이하 대책위)가 29일 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 태안군 미래 항공 연구센터 사업의 중단을 요구했다. 방관식 관련영상보기

군사비행장 반대 주민대책위원회(이하 대책위)가 29일 충남 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 태안군 미래 항공 연구센터 사업의 중단을 요구했다.이 사업이 첨단 항공산업 육성과 지역경제 활성화라는 명분으로 포장돼 있으나 실상은 군민의 피해만 양산하는 잘못된 계획이라는 것이다.기자회견 참석자들은 반대 이유로 ▲약속만 난무하는 허울뿐인 정치공약 ▲연구센터 건설이 태안군 전체를 위협 ▲군민의 목소리 배제 등을 들었다.세부적으로는 ▲태안군에 입주 의사를 밝힌 기업이 전무하고, 국방과학연구소가 기업유치는 지자체의 역할이라고 선을 그은 점 ▲소음 피해와 군민 재산권 침해, 생태계 파괴 ▲공정한 군민 의견 절차가 이뤄지지 않은 점 등을 제시했다.이어 대책위는 요구사항으로 ▲사업 관련 예산을 편성한 태안군과 승인한 태안군의회가 입장을 밝힐 것 ▲성일종 의원은 기업 유치 현황을 군민에게 보고할 것 ▲충남도와 태안군은 진행 중인 용역을 중단할 것 ▲국방과학연구소는 군용비행장 건설을 철회할 것 ▲국회는 무인기 활주로 관련 예산을 반영하지 말 것 등을 주장했다.태안 기업도시 인근은 국방과학연구소의 '무인기 연구개발 활주로 구축' 사업 대상지로 선정됐다.사업 추진이 확정되면 2032년까지 무인기 연구개발을 전담하는 국방미래항공연구센터가 들어설 계획이다.