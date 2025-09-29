[영상] 미래 항공 연구센터 사업 반대 나선 태안군민들

군사비행장 반대 주민대책위원회(이하 대책위)가 29일 충남 태안군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 태안군 미래 항공 연구센터 사업의 중단을 요구했다.
이 사업이 첨단 항공산업 육성과 지역경제 활성화라는 명분으로 포장돼 있으나 실상은 군민의 피해만 양산하는 잘못된 계획이라는 것이다.
기자회견 참석자들은 반대 이유로 ▲약속만 난무하는 허울뿐인 정치공약 ▲연구센터 건설이 태안군 전체를 위협 ▲군민의 목소리 배제 등을 들었다.
세부적으로는 ▲태안군에 입주 의사를 밝힌 기업이 전무하고, 국방과학연구소가 기업유치는 지자체의 역할이라고 선을 그은 점 ▲소음 피해와 군민 재산권 침해, 생태계 파괴 ▲공정한 군민 의견 절차가 이뤄지지 않은 점 등을 제시했다.
이어 대책위는 요구사항으로 ▲사업 관련 예산을 편성한 태안군과 승인한 태안군의회가 입장을 밝힐 것 ▲성일종 의원은 기업 유치 현황을 군민에게 보고할 것 ▲충남도와 태안군은 진행 중인 용역을 중단할 것 ▲국방과학연구소는 군용비행장 건설을 철회할 것 ▲국회는 무인기 활주로 관련 예산을 반영하지 말 것 등을 주장했다.
태안 기업도시 인근은 국방과학연구소의 '무인기 연구개발 활주로 구축' 사업 대상지로 선정됐다.
사업 추진이 확정되면 2032년까지 무인기 연구개발을 전담하는 국방미래항공연구센터가 들어설 계획이다.
