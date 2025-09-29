예산 주민들의 조곡산단 반대 외침 "밤잠 설치고 불안에 떨어"

큰사진보기 ▲조곡산업단지 건설을 반대하고 있는 충남 예산군 신암면 주민 40여 명은 29일 오전 예산군문예회관 앞에서 집회를 열고 “조곡 산업단지 건설 추진을 전면 백지화라”고 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

'쪽파와 사과로 흥한 예산, 산업공단·폐기물 매립지로 망한다.'

큰사진보기 ▲김태흠 충남지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

조곡산업단지 건설에 반대하고 있는 충남 예산군 신암면 주민 40여 명이 29일 오전 예산군문예회관 앞에서 집회를 열고 "조곡산업단지 건설 추진을 전면 백지화하라"고 촉구했다. 이날 집회는 김태흠 충남지사의 예산군 방문 일정에 맞춰 진행됐다. 김 지사는 이에 대해 "(조곡산단 문제는) 조만간 결정이 날 것"이라고 밝혀 주목된다.주민들의 조곡산단 반대 투쟁은 올해로 3년째다. 지난해 11월, SK에코플랜트 측은 주민들과 충남도에 보낸 공문을 통해 조곡산업단지 내 '산업폐기물 매립장(산폐장)'을 건설하지 않겠다고 약속한 바 있다. 이는 '폐기물 처리장이라도 빼라'는 주민 요구를 수용한 것이다. 그러나 SK 측은 최근까지도 충남도에 산폐장을 제외한 '부지 이용계획서'를 제출하지 않고 있다.이런 가운데, 지난달 SK에코플랜트는 글로벌 투자회사 KKR(콜버그 크래비스 로버츠)에 환경자회사인 리뉴어스·리뉴원·리뉴에너지충북의 지분 100%를 매각하기로 했다고 발표했다. 이에 주민들은 "SK에코플랜트가 환경 관련 사업에서 손을 뗀 상황에서, 조곡산업단지를 굳이 추진할 이유가 없어 보인다"며 전면 백지화를 다시 촉구하고 나섰다.실제로 이날 예산군민과의 대화에서 신암면 주민 A씨는 김 지사에게 "SK 측이 산폐장을 뺀 새로운 사업계획서를 제출하지 않고 차일피일 미루더니, 급기야 환경 관련 사업부를 글로벌 사모펀드에 매각했다는 소식을 접했다"며 "조곡산단 반대 주민들은 (상황이 어떻게 바뀔지 몰라) 불안감에 밤잠을 설치고 있다"고 토로했다. 그러면서 "도지사의 결단으로 조곡산단 추진을 취소해 달라"고 요청했다.김태흠 충남지사는 29일 조곡산업단지 추진과 관련해 "문제는 산단에서 나오는 폐기물뿐 아니라 외부 폐기물까지 반입될 수 있다는 점"이라며 "제도와 법을 바꾸지 않으면 충남·충북처럼 수도권과 가까운 지역은 산단뿐 아니라 폐기물 처리장도 집중될 수밖에 없다. 그러다 보면 자칫 충남이 폐기물 쓰레기장이 될 소지가 있다"고 지적했다. 그러면서 "폐기물 처리는 공공이 책임져야 할 영역"이라고 강조했다.조곡산업단지 추진 여부와 관련해서도 결론이 머지않았음을 시사했다. 김 지사는 "더 확인해 봐야겠지만, 사업자 측도 (산폐장이 빠지면 산업단지 건설을) 쉽게 추진하기는 어려울 것"이라며 "시간이 지나면 자연스럽게 결정될 것이다. 걱정하지 않아도 된다"고 말했다. 이어 "김태흠은 한번 말을 하면 되돌리지 않는다. 말을 꺼내기 전에 여러 가지를 판단하고 고려한 뒤 말씀드리는 것"이라고 강조했다.김 지사는 이날 예산군민과의 대화 일정을 마친 뒤, 조곡산업단지 반대 집회 현장을 직접 찾아 주민들과 만났다. 이 자리에서도 "산폐장은 지난해 약속한 것처럼 주민들이 반대하면 추진하지 않을 것"이라며 "다만 사업자 측이 산폐장 없이도 산업단지를 계속 추진할 수 있을지는 나도 확신할 수 없다. 시간이 걸리는 문제"라고 밝혔다.