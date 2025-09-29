제주도민 10명 중 1명이 희생된 국가폭력, 세계가 인정한 역사적 진실

동족상잔의 아픔을 가진 대한민국. 75년이라는 긴 시간이 흘렀지만 그 아픔은 여전히 현재진행형이다. 전남 영암, 충남 태안, 경남 함양 등의 민간인 희생자들은 한국전쟁 당시 북한군 혹은 한국군에 의해 아무런 이유 없이 안타까운 죽음을 맞이했다. 이웃이 이웃을 죽이는 비극에도 불구하고 제대로 된 사과와 추모, 용서 없이 75년이라는 시간을 흘려보낸 채 살아오고 있다.



이에 <낭주신문>·<태안신문>·<주간함양>은 공동취재팀을 구성해 세상에서 가장 긴 무덤을 가진 대전 골령골과, 여순사건의 아픔이 서린 전남 여수·순천, 4·3의 아픔을 간직한 제주 평화공원, 그리고 캄보디아 킬링필드를 찾아 민간인 학살 피해지역의 실상과 피해자 유족의 이야기를 담고자 한다.

큰사진보기 ▲제주4·3 평화기념관에 있는 희생자들의 얼굴 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"국권침범을 기도하는 일부 극렬분자를 소탕하기 위해 통행금지를 포고한다. 포고령을 위반하는 자는 총살에 처한다."

AD

"단기 4289년(1956년) 5월 18일, 오늘은 한 시간의 생물 수업을 하고서 선생님으로부터 '비행장 동남쪽 서란봉에 많은 사람이 죽임을 당해 뼈가 있는 곳에 형님의 뼈를 찾으러 가라'고 했다. 현장에 갔는데 형수님이 먼저 와 있었고 많은 사람 속에서 나를 찾아와 '아주버님 형은 특별히 키가 컸으니 큰 뼈가 나오면 찾으라'고 하였다."

큰사진보기 ▲제주4·3사건 희생자의 추모 공간에는 제주 각 마을별로 1만4120위의 위패가 봉안돼 있다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주4·3평화공원 내 시신을 찾지 못한 행방불명 희생자의 이름 적힌 표석이 끝도 없이 펼쳐져 있다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주시 봉개동에 위치한 제주4·3 평화기념관 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받아 <낭주신문> 장정안·박준영 기자, <태안신문> 김동이 기자, <주간함양> 임아연 기자 등이 공동 취재했습니다.

1948년 계엄령에 따라 제주도에 주둔한 제9연대장 송요찬 소령이 제주 일대에 내린 포고령이다. 명령을 받들어 주도적으로 살육을 수행한 건 극우단체 '서북청년단'이었다. 광복 이후 친일 청산을 시행한 북한에서 추방된 사람이었다. 이들은 군경으로 편입돼 무소불위의 권력을 휘둘렀다. 서북청년단 출신 제주경찰서 삼양지서 주임 정용철은 "하루라도 죽이지 않으면 밥맛이 없다"고 말할 정도였다.어떤 스릴러 영화보다도 무섭고 잔혹하다. 수백 명이 바다에 수장됐다. '제주4·3사건 진상보고서'에는 1950년 8월 4일 제주경찰서 유치장과 주정공장에 갇힌 예비검속자 500여 명이 바다에 수장됐다는 증언이 수록돼 있다. 그해 가을, 어부들이 잡은 갈치가 상당히 컸는데, 수장된 시신 때문이라는 소문이 돌 정도였다.예비검속자란 '인민군에 협조할 우려가 있는 자'로, 범죄를 저지를 '가능성' 있다며 아무런 죄명도 없이 경찰에 붙잡혀가 죽임을 당했다. 주민들이 시신 수습에 나섰지만, 군인들의 제지로 접근이 금지됐다.제주4·3사건은 대한민국 근현대사에서 가장 아픈 기억 중 하나로 꼽힌다. '제주4·3사건 진상조사보고서'는 이에 대해 "1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건을 기점으로 하여, 경찰·서북청년단의 탄압에 대한 저항과 단선·단정 반대를 기치로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 무장봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족(禁足, 일정한 곳에 머무르게 하고 외출을 못 하게 함) 지역이 전면 개방될 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력충돌과 토벌대의 진압 과정에서 수많은 주민들이 희생당한 사건"이라고 정의하고 있다.이 기간 공식 확인된 희생자만 1만 4935명에 달한다. 실제로는 당시 도민의 1/10 수준인 2만 5000명에서 3만 명이 희생된 것으로 추정된다. 희생자의 33%는 노인, 어린이, 여성이었다. '곤을동', '어우눌', '리생이' 등 순우리말 이름의 마을공동체 109곳도 '잃어버린 마을'이 됐다.당시 현장에 있던 고 이경익 할아버지는 "시체를 꺼내기 시작하는데 철근에 끼여서 꿈쩍을 안 했다"며 "겨우 27구를 꺼냈는데 군인들이 원상복구하라고 해서 할 수 없이 살기 위해 내려놨다"고 1999년에 증언을 남겼다.집단학살된 시신은 6년이 지나서야 수습할 수 있었다. 그리고 예비검속으로 큰 형을 잃은 열여덟 소년의 일기장엔 그날의 기억이 고스란히 담겼다.유족들은 백 명 넘는 사람들이 한날한시에 죽어 함께 제사를 치르니 그 자손은 하나라는 뜻으로 백조일손지지(百祖一孫之地) 위령비를 세웠다. 그런데 이 비석마저 1961년 군사정권이 들어서면서 훼손되고 말았다.이승만의 독재정권부터 박정희·전두환·노태우로 이어지는 군사정권을 거치며 제주 사람들은 입을 닫았다. 제주4·3사건 희생자는 역사의 한 페이지에 '빨갱이'로 낙인찍혔다. 처절하고 깊은 상처를 입 밖에 내지 못했다.1980년대까지 고등학교 교과서에는 제주4·3사건에 대해 '북한 공산당의 사주 아래 일어난 폭동'으로 기록했을 정도로 제주도민들은 이념적 누명을 뒤집어쓰고 있었다. 빨갱이 낙인이 두려웠던 주민들은 피해 사실을 입 밖으로 꺼내는 것조차 두려워했다. 1960년 사건의 진상규명을 요구하는 목소리가 있었지만, 이듬해 5·16쿠데타가 벌어지면서 물거품이 됐다.피해 규모가 가장 컸던 제주 중산간 지역에 있는 표선면 가시리 마을은 쑥대밭이 됐지만, 위령비를 세운 건 무려 76년이 지난 2024년 12월이었다. 정부 공식 확인은 420명, 가시리 위령비에 적힌 희생자는 448명에 달한다. 이런 숫자의 차이는 일가족 몰살, 타지로의 이송, 행방불명 등이 원인으로 꼽힌다. 제주4·3사건의 희생자가 최대 3만 명으로 추산되지만, 공식적으로 1만 4822명에 불과한 것도 이런 이유에서다.제주4·3사건은 1987년 민주화 이후 수면 위로 떠오르기 시작했다. 1989년에 발족한 '제주4·3연구소'가 시발점이다. 구좌읍 세화리에 위치한 다랑쉬굴 역시 연구소 회원들이 발굴한 대표적인 학살터다.1948년 하도리·종달리 주민 11명이 피신해 굴에 살았다. 군경 토벌대가 이 굴을 발견하고 나올 것을 종용했으나, 나오지 않자 굴 입구에 불을 피워 학살했다. 1992년 유해 11구가 고스란히 남아있는 굴이 발견되면서 진상규명에 목소리를 높이는 계기가 됐다.제주에서 잊혀진 역사, 감춰진 진실을 파헤치려는 노력이 진행되면서 감옥이 없던 제주에서 서대문형무소와 대전·대구 등 전국 각지로 끌려간 제주도 출신의 수형인명부가 세상 밖으로 알려졌다. 1999년 추미애 전 법무부 장관이 국가기록원에서 극적으로 찾아냈다.두 차례의 군사재판에 회부돼 수형생활을 한 2530명의 명단과 인적 사항이 기재된 제주지방검찰청 '수형인명부'가 공개된 것이다. 이런 기록들이 모여 1만 4673건이라는 큰 강을 이뤄냈다. 이 같은 기록은 마침내 지난 4월 유네스코 세계기록유산으로 등재됐다. 국가가 아닌 도민의 노력으로 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱더 그 가치가 높다.하지만 현재에도 이러한 역사를 왜곡하고자 하는 극우 세력의 움직임도 적지 않다. 극우 성향 교육단체인 리박스쿨의 늘봄학교 강사 교재로 활용된 것으로 알려진 '엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기'에서는 제주4·3사건 당시의 양민 대학살을 "암 환자가 방사선 치료를 하는 격"이라는 내용이 버젓이 담겼다.또 이승만 정부 수립 초기 일부 군인들이 제주4·3사건 진압 명령을 거부했던 여순사건을 '반란'으로 규정하고 있다. 양민 학살의 아픔을 감추지 않고 드러내고 치유해 나가면서 유네스코 등재라는 쾌거를 이루어냈음에도 풀어 나가야 하는 숙제가 아직도 산재해 있다는 것을 여실히 보여주는 사례다.제주4·3사건 평화기념관의 해설을 담당한 문화 해설사는 "제주4·3사건은 제주도민 대부분이 유족이거나 친척이 연관돼 있을 정도로 광범위한 국가 폭력"이라며 "유해 발굴 소식이 자주 제주 9시 뉴스에 보도될 정도로 아직도 '현재 진행 중'인 사건"이라고 말했다.이어 "이 사건의 실체적 진실을 마주하고 널리 알리고, 4·3기념관에 누인 백비(白碑, 아무 글씨가 적혀 있지 않은 비석)에 이름을 새겨 넣어 제주도민의 긴 '한'의 마침표를 찍었으면 좋겠다"고 전했다.