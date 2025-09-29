정부 발표와 현장 사이 '온도차'... 우체국 서비스 불편 여전

큰사진보기 ▲소포박스는 현금결제만 가능하다는 안내문이 붙은 창구 ⓒ 주영민 관련사진보기

지난 26일 발생한 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재로 큰 불편이 예상됐지만, 빠른 복구 덕분에 일상은 비교적 무리 없이 유지되고 있다. 물론 일부 불편은 여전하지만 정부와 기관들은 속도감 있게 복구를 진행하며 적극적으로 대응하고 있는 모습이다. 그러나 일부 현장에서는 정부 발표와 달리 여전히 혼선이 발생하고 있다.29일 오후 12시경, 서울 용산우체국을 찾은 우편 창구는 바쁜 모습이었다. 택배와 우편물을 접수하기 위해 방문한 고객들은 전자 접수가 되지 않아 송장을 손으로 다시 작성하고, 박스나 포장재를 구매하기 위해 현금을 찾아오고 있었다.우편 서비스의 완전 마비나 접수 불가 등 심각한 혼란을 우려했지만, 현장에서는 대체로 원활하게 접수가 이루어지고 있었다. 다만 시스템이 일부 복구되지 않은 탓에 불편은 여전히 존재했다.반면 우체국 직원들의 손길은 분주했다. 미국의 일방적인 관세정책 변화 이후 변경된 EMS(국제특송우편)은 접수 자체가 어려운 상황이다. 일부 신선식품 등 소포는 접수 자체를 거부당하거나 면책조항에 동의해야만 접수가 가능했다.인터넷 우체국 서비스가 일부 재개됐다는 소식도 있었지만, 현장에서는 여전히 수기로 송장을 작성해야 했다.우체국은 개인정보 보호와 종이 낭비 방지를 위해 '사전접수 제도'를 신설하여 운영해왔다. 하지만 이번 화재로 전산망에 일부 장애가 발생하며, 인터넷 우체국에서 접수된 정보가 창구에서 조회되지 않는 문제가 생겼다. 이에 따라 사전 등록을 했음에도 현장에서 다시 송장을 작성해야 하는 불편함이 이어졌다.또한, 소포용 박스 등 포장재는 우체국과 계약된 사업체에서 판매하며, 고객은 우체국 창구에서 결제하는 방식을 이용해 왔다. 그러나 이번 사고로 이 시스템도 중단되어, 일부 고객은 ATM(현금자동지급기)에서 현금을 인출하거나, 현금을 가진 고객들끼리 계좌이체로 해결하는 모습을 볼수 있었다.우체국 창구 관계자는 "전산이 열리긴 했지만 제대로 작동하는 것은 아니다"라며 "장기적으로 완전 정상화되기까지는 몇 주가량 걸릴 것 같다"고 말했다. 이어 "현재 EMS는 거의 대부분 접수를 받지 못해 고객들이 발길을 돌리거나 '될 때까지 맡아달라'고 요청하신다"며 "구형 전산을 임시로 불러와 일요일에 출근해 급하게 테스트했는데도 장애가 발생한 부분이 한두 건이 아니다"라고 전했다.EMS 접수를 위해 찾은 한 고객은 "우체국도 많이 없어 불편한데 EMS는 영어로 주소를 써야 해서 번거롭다"며 "전산이 복구됐다고 해서 왔는데, 수기 송장에 다시 옮겨 적고 맞게 썼는지 확인하는것도 어렵다"고 불편을 호소했다.사전접수를 통해 우편요금을 감면해주는 제도는 현재 중단된 상태다. 이에 대해 우정사업본부 측의 별다른 해명이나 조치는 없는 상황이다.가장 큰 시민 불안 요소로 지목됐던 우체국 내 금융서비스 창구는 이상 없이 정상 운영 중이었다. 국정자원 화재 나흘째인 이날, 윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에서 "현재 46개 서비스가 정상화됐다"며 "국민이 많이 이용하는 정부24와 우체국 금융서비스도 재가동했다"고 밝혔다.그러나 일반 우편 서비스 등 일부 분야는 여전히 불편이 이어지며, 정부 발표와는 온도차를 보이고 있다.