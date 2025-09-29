"너무 애쓰지 마세요", 숲속 요가원에서 만난 내면의 평화

일상에서 벗어나 새로운 경험과 즐거움을 찾는 가장 획기적인 방법은 자신에게 맞는 취미를 가져보는 것이다. 주간함양은 관내 체육 및 취미 활동 그룹을 방문하여 종목별 특색 있는 활동을 군민들에게 소개함으로써 건전한 여가생활을 독려하고자 한다.

"너무 애쓰지 마세요. 할 수 있는 만큼만 하면 됩니다"

"완성된 자세라는 건 없어요. 내가 할 수 있는 만큼이 '완성자세'에요. 움직임을 통해 몸 어디에 어떤 자극이 오는지 관찰하면 됩니다"

"요가(Yoga)는 산스크리트어의 유즈(Yuj)에서 파생된 말이에요. 이는 '결합하다', '묶다'라는 뜻을 가졌어요. 요가는 외면의 나와 내면의 나를 연결하고, 나와 타인, 나와 세상을 잇는 것이죠. 요가는 나에게 집중하는 것이지만, 함께 할 때 더 많은 에너지를 얻을 수 있어요."

경남 함양읍 운림리 상림 인근에 자리한 '강가요가'는 일상의 긴장을 잠시 내려놓을 수 있는 곳이다. 요가와 더불어 명상·좌선·호흡 수련을 경험하면서 몸의 감각과 마음의 흐름이 시시각각 어떻게 변화하는지 알아차리는 것을 강조한다. 알아차림은 곧 평정심과 연결된다. 어떠한 감각도 좋거나 싫다고 평가하지 않고 있는 그대로 받아들이는 것이다. 수련을 통해 이를 훈련해 나가는 것이 바로 요가다.강가요가를 운영하는 최성희 원장은 요가 수업을 진행하면서 수련생들에게 "타인의 아사나(Asana, 자세·동작을 의미하는 산스크리트어)를 비교하지 말고 오로지 자기 자신에게 집중하라"고 말한다.최 원장은 "타인과 자신을 비교할 때 더 잘하려 애쓰게 되고, 잘 하려 하면 마음자리가 좁아진다"며 "일상에서 너무 많은 긴장 속에 살고 있는데, 요가를 통해 힘을 빼고 긴장을 놓으면서 삶의 균형을 배울 수 있다"고 말했다.유명 연예인들의 몸매 관리 비법으로 요가가 알려지면서 우리나라에서는 20여 년 전부터 요가가 인기를 끌었다. 자세를 교정하거나 아름답게 몸매를 가꾸는 데에 요가가 효과적인 건 사실이지만, 요가는 단순한 운동을 넘어 명상의 일환이다. 몸과 마음의 움직임을 알아차리고 이 과정에서 느껴지는 감각을 관찰함으로써 몸의 건강은 물론 내면의 안정과 평화를 찾는다. 그래서 최성희 원장은 요가에 대해 "몸을 다스리고 마음을 보살피는 것"이라고 말한다.요가에서 가장 중요한 것은 균형과 조화다. 요가의 모든 동작은 수축과 이완, 긴장과 완화를 반복한다. 몸의 앞과 뒤(전굴과 후굴), 왼쪽과 오른쪽(좌굴과 우굴)을 고르게 자극하면서 몸과 마음, 나와 타인(세상)의 조화를 성찰한다.수련 중에도 계속해서 몰아붙이지 않는다. 대부분의 운동이 숨이 턱 끝까지 차오르도록, 한계를 넘어설 때까지 더 높은 강도를 추구하지만, 요가는 동작을 취하고 난 뒤에 가만히 이완하면서 몸과 마음에 어떤 변화가 일어났다 사라지는지 바라본다. 요가가 일반적인 스트레칭이나 체조와 다른 점이 여기에 있다. 그래서 여느 운동에 비해 정적이고 섬세하다.이러한 과정에서 호흡이 중요한 매개가 된다. 긴장과 이완은 호흡을 이용하면 쉽기 때문이다. 숨을 들이마시면서 긴장을 했다가 숨을 내뱉으면서 힘을 뺀다. 이렇게 호흡을 따라가다 보면 조금 더 편안하게 요가 동작을 취할 수 있다. 때문에 요가(동작)와 명상(의식)과 호흡이 조화롭게 균형을 이뤄야 하는 것이다. 요가가 스트레스 완화에 효과가 있는 것도 이 때문이다.최성희 원장은 부산에서 교직 생활을 하던 중 교사들을 대상으로 하는 인문학 강의를 통해 인도 철학을 접했다. 1년 정도 강의를 들으면서 인도에 다녀오는 등 인도 철학에 매료됐다. 그는 "내가 추구하던 가치가 요가와 맞닿아 있는 걸 깨달았다"며 "그렇게 2006년부터 본격적으로 요가를 시작했다"고 말했다.요가를 하면서 감정적으로 동요하기보다 고요와 안정을 찾았다는 그는 퇴직 후 남편(최갑진)과 함께 2011년에 함양에 정착했다. 지리산과 상림 때문에 함양과 인연이 닿았다. 부산으로 출강을 다니다 코로나를 겪으며 지역에서 직접 요가원을 운영하기로 마음먹고 강가요가를 문 열었다. 사람들에게 요가를 가르치며, 또 함께 수련하면서 연결과 연대의 에너지를 느낀단다.최성희 원장은 "요가를 통해 자신을 아끼고 돌보는 시간이 됐으면 좋겠다"며 "밥 먹고 숨 쉬듯 수련 또한 일상의 일부로 들어오길 바란다"고 말했다.