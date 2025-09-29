광양시의회, '호남에 불 안 나나' 국힘 의원 강력 규탄

큰사진보기 ▲전남 광양시의회 의원들이 29일 호남엔 불 안 나나’는 망언을 한 김정재 국회의원(국민의힘, 경북 포항시북구)에 대해 규탄 성명을 발표했다. ⓒ 광양시의회 관련사진보기

AD

전남 광양시의회가 '호남엔 불 안 나나'는 망언을 한 김정재 국회의원(국민의힘, 경북 포항시북구)에 대해 강도 높은 규탄 성명을 발표했다.광양시의회 의원들은 29일 오전 성명을 통해 "지난 25일 국회 본회의에서 열린 '경북·경남·울산 초대형 산불 피해 구제 및 지원 특별법안' 표결 과정 중 김정재 의원이 '호남에서는 불 안 나나'는 도저히 용납할 수 없는 망언을 쏟아 냈다"며 "이는 단순한 지역 비하를 넘어 국민의 생명과 안전을 경시하는 몰지각한 발언"이라고 비판했다.이어 "재난 앞에 영남과 호남이 따로 있을 수 없으며, 국민의 안전과 생명은 무엇보다 우선돼야 한다"며 "재난 피해 지원 법안과 같이 전국적 협력이 필요한 사안에서 특정 지역을 겨냥한 망언은 국민 통합을 해치는 행위로 결코 용납될 수 없다"고 지적했다.또 "재난 피해와 국민 안전은 정치적 도구로 삼아서는 안 된다"라며 "국민 통합과 지역 간 화합을 해치는 발언은 어떠한 경우에도 반복돼서는 안 될 것"이라고 덧붙였다.이에 광양시의회는 김정재 의원과 국민의힘에 대해 국민 앞에 사죄와 즉각적인 의원직 사퇴, 그리고 당 차원의 진상 조사를 통한 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.