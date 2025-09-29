국토부 "이월 제한은 5개 지자체 대상" - 성남시 "사실 아냐"

지난 25일 국토교통부가 발표한 '1기 신도시 정비사업' 관련 성남시가 반발하고 국토부가 성남시 주장을 재반박한 가운데, 29일 성남시가 '이월 제한은 성남시에만 적용된 것은 아니다'란 국토부 주장이 "사실을 호도하는 일방적 주장"이라며 강하게 반발했다.
앞서 경기 성남시 분당을 중심으로 한 1기 신도시 재건축 사업에서 1만 2000세대의 임시 이주를 뒷받침할 주거 지원 계획이 불투명해지며 우려가 높아졌다(관련기사 : 성남시 1기 신도시 재건축, 1만 2000세대 이주 대책은 어떻게?
https://omn.kr/2en41).
국토부는 지난 26일 정비구역 지정 이월 제한이 성남시에만 적용된 것이 아니라, 지난 5월 실무협의를 통해 1기 신도시 5개 지자체 모두에 공유된 사항이라고 밝혔다. 이는 '노후계획도시정비법' 제31조에 따른 조치로, 이주여력을 고려한 질서 있는 정비사업 추진을 위한 것이라는 설명이다.
또한 성남시가 수립한 기본계획에도 이월 제한이 명시돼 있으며, 이는 성남시가 직접 수립하고 주민공람 및 의회의견 청취를 거친 만큼 준수할 의무가 있다고 강조했다. 현재 이월 제한이 반영된 기본계획은 성남시와 고양시 두 곳이며, 나머지 지자체도 향후 반영할 예정이다.
국토부는 성남시가 제시한 대체 부지 3곳에 대해서도 LH 등 유관기관을 통해 충분한 검토를 진행했으며, 주거시설과 지장물로 인해 부지 확보가 어렵다는 결론을 내렸다고 밝혔다.
아울러 성남시가 제시한 선도지구 공모 기준과 이격구역 결합에 대해서도 국토부는 "충분한 협의 없이 제시된 내용"이라며 "현행 법령상 결합이 불가능하고 재건축 진단 면제도 적용되지 않는다"고 설명했다. 이에 따라 관련 법령 개정을 위한 제도적 검토에 착수했다는 입장이다.
반면 국토부 설명자료에 대해 성남시는 "사실을 호도하는 일방적 주장"이라며 강력 반발했다. 성남시는 "실질적으로 즉각적인 제한을 받는 곳은 성남시뿐"이라며 "고양시는 초과 물량이 많아 적용되지 않는다"고 주장했다.
기본계획 반영 여부를 두고도 양측의 입장이 엇갈렸다. 국토부는 성남시가 자체 수립한 계획에 이월 제한 문구가 포함돼 있다고 했지만, 성남시는 해당 문구가 국토부 요청에 따라 반영된 것이며 정비구역 지정과는 무관하다고 반박했다.
선도지구 공모 기준과 관련해서도 국토부는 성남시가 충분한 협의 없이 기준을 제시했다고 지적했으나, 성남시는 국토부가 공모 절차를 주도했고 기준 마련 과정도 공유했다고 밝혔다.
신상진 시장은 "국토부는 성남시에만 불이익이 집중되는 현실을 인정하고 물량 제한을 철회해야 한다"며 "분당 주민들과 함께 끝까지 싸워나갈 것"이라고 말했다.