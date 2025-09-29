농어촌기본소득 시범사업, 경남도 불참인데... 남해는 '적극'

큰사진보기 ▲남해군 농어촌기본소득 추진연대, 29일 오전 남해유배문학관 앞 '농어촌기본소득 시범사업 유치를 위한 남해군 군민대회' ⓒ 남해군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲서봉석 농어촌기본소득운동 경남연합 상임대표, 29일 아침 경남도청 정문 앞 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

농어촌기본소득 시범사업 성사 여부에 관심이 쏠린다. 농림축산식품부가 시범사업을 벌이기로 하고 공모신청을 받고 있는 가운데, 경남 남해군이 조례 입법예고를 하고 집회를 여는 등 적극 나서는 모양새다.반면 경남도는 재정 부담 등을 이유로 시범사업에 참여하지 않기로 했다. 이에 농어촌기본소득운동 경남연합은 "경남도 방침 철회"를 요구하며 1인시위를 벌이고 있다.농어촌기본소득 시범사업은 해당 군지역 주민등록 거주자 1인당 월 15만 원씩 지역사랑상품권으로 지급하는 것이다. 농림부는 10월 13일까지 공모신청을 받아 시범사업 지역을 선정할 방침이다. 농어촌기본소득의 재원은 국비 40%, 광역시도비 30%, 군비 30% 부담이다.경남도는 수해복구비와 농민수당 인상 등에 따른 재정 부담으로 농어촌기본소득 시범사업에 참여하지 않기로 했다. 경남도는 "농어촌기본소득사업 관련해 특정 시군에 1년간 200억 이상 도비 추가 투여의 어려움이 있다"라고 밝혔다.경남도가 농어촌기본소득 시범사업에 참여하지 않으면, 이 사업에 선정된 군은 광역시도비 30%까지 부담해야 한다.이런 가운데 서봉석 농어촌기본소득운동 경남연합 상임대표는 29일 아침 경남도청 정문 앞에서 "경남도는 도비 부밤 불가 방침을 즉각 철회하라"라는 손팻말을 들고 1인시위를 벌였다.농어촌기본소득운동 경남연합은 지난 22일 경남도의회에서 기자회견을 열어 "경남도는 민생을 외면하는 정치적 판단을 즉각 철회하라", "농어촌 공동체 붕괴를 방조하는 도비 지원포기 결정을 즉각 철회하라"라고 촉구하기도 했다.경남 남해군은 기본소득 지원에 적극적이다. 남해군농어촌기본소득추진연대는 29일 남해유배문학관 앞에서 '농어촌기본소득 시범사업 유치를 위한 군민대회'를 열기도 했다.남해군은 농어촌 기본소득 실현을 위해 중요한 제도적 기반을 마련하기 위해, 지난 25일 '남해군 기본소득 지원에 관한 조례' 제정을 위한 입법예고를 하고 군민 의견 수렴에 들어갔다.입법예고된 조례안은 '기본소득의 목적과 정의', '기본계획 수립과 실태조사 및 연구', '위원회의 설치와 운영', '협력체계 구축' 등의 내용을 담고 있다.남해군은 "조례 입법예고가 농어촌 기본소득 시범사업 선정이라는 큰 목표를 위한 중요한 과정이라는 데 방점을 찍고 있다"라며 "조례 제정을 통해 법적·제도적 근거를 확립함으로써, 중앙정부와 경상남도에 시범사업 추진의 필요성과 당위성을 더욱 설득력 있게 제시할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.남해군은 "그동안 기본소득 도입을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다. 정책적 준비와 연구를 진행하고, 범군민 서명운동을 전개하며 군민의 뜻을 하나로 모으는 작업을 추진하고 있다"라고 했다.농어촌기본소득을 위한 남해군민 서명운동에는 현재 1만 명 이상 참여한 것으로 집계되고 있다.