소방 영웅에 대한 진정한 감사, 미국 식당의 이벤트에 놀랐다

큰사진보기 ▲9.11 추모 드론 행사동네의 한 식당 주인이 사비를 털어 추모 행사를 열었다. 드론 300대가 밤하늘을 수놓았으며 수 백명의 동네 주민이 호응을 보냈다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲9.11 추모 드론 행사애국적인 노래를 배경으로 밤하늘에 300대의 드론이 추모 이미지를 보여주었다. 경찰 뱃지와 소방관의 헬멧이 보여지자 거의 모든 사람이 기립해 묵직한 함성과 박수를 보냈다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"그때 우리 옆을 지나 계단을 올라갔던 소방관들은… 아마 다 죽었겠지요."

큰사진보기 ▲제리코 소방서 앞 9.11 희생자 추모비와 동상제리코 소방서 뿐 아니라 9.11 구조 작업에 긴급 투입된 소방서가 롱아일랜드에 많이 있다. 소방서 앞은 물론 롱아일랜드 동네 곳곳에 희생자와 희생 구조원을 추모하는 기념비가 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲롱아일랜드 서폭카운티 9.11 추모공원추모공원 입구에 서바이벌 나무가 심겨져 있다. 당시 서폭카운티(군)에 살던 주민이었거나 서폭카운티 소속 혹은 출신 구조대원들을 이름, 소속, 당시 직업, 나이를 새겨놓았다. 자세히 보면 희생자와 희생된 구조원들이 함께 유리 기념비에 기록되어 있다. 희생자와 구조자를 구분하지 않는다는 뜻이다. 서폭카운티 최연소 희생자는불과 21세의 청년이었다고 한다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲존스비치 9.11 추모비존스비치는 뉴욕시민이 즐겨찾는 대표적인 여름 휴양지이다. 뉴욕시에서 한 두시간 떨어져 있으며 긴 섬들이 이어진 해변이다. 휴양 해변 곳곳에 이런 추모비가 서있다. '휴양지의 기분을 망친다'고 여기지 않는다. 오히려 사람들이 많이 찾는 곳일수록 추모의 터를 조성하고 가꾸며 희생자를 기억한다. 희생과 죽음을 받아들이는 방식의 차이를 느낄 수 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기