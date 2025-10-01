소방 영웅에 대한 진정한 감사, 미국 식당의 이벤트에 놀랐다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
지난 9월 23일, MBC <PD수첩>의 '구조되지 못한 영웅들' 편은 소방관의 정신건강에 관한 내용을 담았다. 방송 마지막에 9.11 테러 당시 구조에 참여했던 인원에 대해 2092년까지 지원을 연장, 사실상 '종신 지원'을 결정했다는 미국의 사례와 한국 소방관의 현실이 크게 비교되었다.
우리 가족은 뉴욕 맨해튼 인근 롱아일랜드의 주택가에 산다. 미국에는 다이너(Diner)라고 하는 식당이 있다. 격식을 갖춘 레스토랑이라기보다, 커다란 접시에 담은 푸짐한 미국 가정식을 즐기는 곳이다. 동네마다 골목마다 흔히 있어 미국식 동네 백반집 같다.
우리 가족도 가끔 들르는 인근의 한 다이너 식당에서 지난 9월 10일 밤 특별한 이벤트를 가졌다. 다이너 사장이 사비를 털어 마련한 '9.11 추모 드론쇼' 였다. 그는 평소에도 식당 안팎을 미국 국기로 가득 장식하며 남다른 애국심을 보였다.
저녁을 먹고 산책 겸 들러보자고 아이들과 함께 집을 나섰다. 식당 지붕 위로 드론 몇 대가 날며 아기자기한 그림을 보여주는 정도로 생각했는데, 도착해서 보니 제법 거창한 행사가 진행되고 있었다.
지역 유지와 국회의원, 카운티 행정관 등이 참석해, 한 시간 가까이 연설을 이어갔고, 애국적인 연설을 마칠 때마다 수백 명의 주민들이 함께 'USA!'를 외쳤다. 300대가 넘는 드론을 올리기 위해 인근 중학교 운동장까지 빌렸다고 한다.
드론이 보여주는 이미지에 환호를 보내던 주민들이 일시에 잠잠해지더니 묵직한 함성과 힘찬 박수를 보냈다. 드론이 뉴욕 경찰 배지와 소방관 헬멧을 보여주었기 때문이다.
경찰과 군인, 소방관에 대한 미국민의 존경은 대단하다. 그중에서도 소방관은 늘 '영웅'이라 불리며 사회적으로 깊은 존경을 받는다. 초등학교 학생을 대상으로 한 직업 선호도에서도 늘 상위에 있다. 9.11은 그 영웅 343명을 한꺼번에 잃은 날이다.
9.11 당시 뉴욕시 내의 소방 인력만으로는 감당이 어려워, 인근 뉴저지와 우리가 사는 롱아일랜드의 나소, 서폭 두 카운티(군)의 소방 인력이 긴급 파견되었다. 소방관을 잃지 않은 마을이 없을 정도라 한다.
영웅을 보호하자는 사회적 인식
한인 L씨는 9.11 당시 빌딩 안에 있던 생존자이다. 처음에는 화재 경보를 듣고 불이 났다고 생각했단다. 재빨리 비상구로 대피했던 그는 혼란할 줄 알았던 통로에서 질서 정연하게 움직이고 있는 사람들을 보고 놀랐다고 한다. 미국에서는 어릴 때부터 학교에서 비상 대피 훈련을 받는다더니, 밀거나 먼저 가려고 하지 않고 줄지어 착착 계단을 내려가고 있는 사람들이 대단해 보였다고.
그러다 누군가 저 아래에서 '소방관들!(Firefighters!)'하고 외치면 모두 재빨리 벽에 붙어 길을 내줬단다. 그 와중에도 장비를 들고 뛰어 올라가는 소방관들을 향해 사람들은 응원과 박수까지 보냈다. L씨는 자신은 운이 좋았다고 한다. 저층에 있어 재빨리 내려올 수 있었고, 로비에서 방향을 지시해 주는 안전 요원들에 의해 헤매지 않고 빠르게 참사 지역을 빠져나올 수 있었다. 그가 9.11때 겪은 일을 꺼낼 때 다음 말을 덧붙이는 데는 수년이 걸렸다.
"그때 우리 옆을 지나 계단을 올라갔던 소방관들은… 아마 다 죽었겠지요."
특정한 기억은 시간으로 덮어지지 않는다. 감정의 골도 희미해지기보다 짙어진다. L씨가 계단을 뛰어 올라가던 소방대원의 모습을 잊을 수 없고, 그들의 죽음을 입 밖으로 꺼내놓지 못했던 것처럼 말이다.
2023년 9월, 뉴욕시는 '9.11 후유증'으로 인한 사망자의 수가 희생자 343명을 넘어섰다고 발표했다. 또한 20년이 지난 지금도 만 명이 넘는 소방관과 응급 구조원이 후유증에 시달리고 있다고 전했다. 이런 집계가 가능한 이유는, 소방관을 위한 전문 치료병원은 물론 다양한 정신 건강 프로그램을 조직적으로 운영하고 있기 때문이다.
<PD 수첩>이 전한 안타까운 사실 중 하나는, 지원을 받기 위해 소방관과 구조대원 본인이 직접 피해 입증을 해야 된다는 사실이다. 미국의 경우 가족을 포함한 넓은 범위에서 선제적인 조사와 지원이 이뤄진다. 전국 순직 소방관 재단(NFFF)이 대표적이다. 위기 상황 정신 건강 관리 프로그램인 CISM이나 국립 PTSD 센터는 물론 지역별로 전문 상담사와 연계된 체계를 갖추고 있지만 그것으로 '충분하지 않다'는 여론이 우세다. '영웅을 지키는데 무언가 더 필요하다'는 사회적 인식 때문이다.
미국 사회에 흐르는 '희생 영웅 기억하기'
미국 사회에서는 참사를 덮거나 잊기 보다 오히려 새기고, 드러내고, 공유하려고 노력한다. 특히 9.11과 같은 국가적 재난은 '반복해서 말하고 나누는' 자체가 사회 전체를 치유하는데 더 낫다고 전문가들은 말한다.
애도와 기억의 방법도 한국과 차이가 좀 있는 듯하다. 기록물 발견과 보존은 여전히 이뤄지고, 동상과 기념비를 세우는 일에 기꺼이 기부가 이어진다. 사람들이 자주 찾는 공원과 길목에 영웅을 기리는 크고 작은 기념비와 작은 공원이 들어서고, 창의적인 행사가 그 날의 기억을 환기시킨다.
다가오는 10월 18일에도 NFFF가 주최하는 9.11 추모 계단 오르기 행사가 있다. 9.11에 사망한 343명과 관련 질병으로 사망한 176명의 소방관을 기리는 행사이다. 다음 세대에도 추모의 태도와 방법이 자연스럽게 흘러간다.
소방관을 향한 존경과 영웅을 잃었을 때 온 마을이 애도하는 문화는 하루아침에 이뤄진 것이 아니다.
구조에 투입되었다가 실종되었던 소방대장의 장례식을 15년 만에 치렀던 날을 기억한다. 시신을 수습하지 못해 장례를 치르지 못하고 있었는데 그가 생전에 기증한 혈액 샘플이 뒤늦게 발견되어 혈액 샘플과 그을린 재킷으로 장례식이 열렸다. 유족은 조용한 장례를 바랐지만, 온 동네가, 아니 온 미국이 그냥 그를 보내지 않았다. 장례식장인 롱아일랜드의 한 성당에서부터 국립묘원까지 가는 긴 행렬이 생중계되었고, 아이들의 학교에도 조기가 걸리며 전교생의 묵념 시간이 있었다. 비통한 표정으로 정복을 입고 장례식 참여를 위해 나서던 이웃의 얼굴이 떠오른다.
지난주, EBS에서는 혐오시설 관련 다큐를 방영했다. 님비(NIMBY, Not in my back yard)란, 집 근처에 특정 시설이 들어서는 것을 주민들이 반대하는 현상을 말한다. 그 혐오시설 목록에 소방서가 포함된다고 방송이 전한다. 영웅은 어디서 출동해야 할까.
우리 동네 소방관들이 유달리 좋아한다는 과일이 있다. 한국 배다. 그래서 소방서에 이웃한 동네 한인 교회에서는 매년 추석이 되면 한국 배가 담긴 선물 상자를 전한다. 이제는 은퇴 영웅이 된 이웃에게 오랫만에 들러, K 배를 선물해야겠다. 기억하고 있다는 마음을 담아.