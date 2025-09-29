현실판 영화 '터미널' 기니인, 김해공항 문턱 넘었다

▲영화 ‘터미널’처럼 5개월째 김해국제공항 출국대기실에 머무는 기니 국적의 ㄱ씨 사태 해결을 촉구하며 25일 이주민인권을위한부산울산경남 공동대책위, 공익법단체 두루, 난민네트워크, 부산경남인도주의실천의사협의회가 국가인권위 부산인권사무소에 진정을 제기했다. ⓒ 김보성 관련사진보기