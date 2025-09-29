청양군, 농어촌 기본소득 시범사업 선정 위해 총력

큰사진보기 ▲농어촌 기본소득 시범 사업 선정을 놓고 충남도와 청양군이 온도차를 나타내고 있다. 사진은 지난 26일 열린 스마트청양 범군민 운동에서 농어촌 기본소득 범군민 서명운동을 받고 있는 모습. ⓒ 청양군 관련사진보기

농어촌 기본소득 시범 사업 선정을 놓고 충남도와 청양군이 온도차를 나타내고 있다.농어촌 기본소득 시범 사업은 인구 소멸 위기에 놓인 농어촌 주민들에게 매월 15만 원의 지역 화폐를 지급하는 정책이다.청양군은 선정 시 매달 45억 원 규모의 지역 화폐가 유통돼 기본소득 지급이 인구 유출을 막고 청년층을 비롯한 귀농·귀촌 인구 유입을 촉진하는 매개체가 될 것이라 기대하며 시범사업 선정을 위해 전담 TF팀을 구성하는 등 정성을 쏟고 있다.이어 금주부터 군청과 각 읍·면사무소에 서명부를 비치하고, QR코드를 활용한 온라인 서명을 시작했다.반면 충남도는 재정 부담 등을 이유로 농어촌 기본소득에 적극적이지 않은 분기다. 농어촌 기본소득 시범 사업은 국비 40%, 도비 30%, 지방비 30%로 이뤄진다.당선 초부터 기본소득, 지역 화폐 등의 보편적 복지에 대해 포퓰리즘이라며 비판적인 입장인 김태흠 지사의 성향도 영향을 끼친다는 분석이 있다.또한 일각에서는 지천댐 건설 문제 등으로 갈등을 빚은 것이 부정적으로 작용하는 게 아니냐는 우려도 나온다.군에 따르면 김돈곤 군수가 농어촌 기본소득 시범 사업 지원을 요청하기 위해 김태흠 지사 면담을 이번 주에 요청한 상태다.29일 청양군 관계자는 "아직 도에서 이렇다 할 반응이 없어 사업을 추진하는 데 어려움이 많은 게 사실이다. 군에서 도로 공문을 보내야 하는 기한이 10월 10일이고, 도가 농식품부에 신청하는 기간이 13일인데 그 사이 연휴가 끼어 있어, 일 추진을 서두르고 있다"고 설명했다.김돈곤 군수는 여러 차례 보도자료를 통해 "농어촌 기본소득 시범사업은 단순히 현금을 지원하는 정책이 아니라 청양군의 미래를 바꾸고 지속가능한 성장 체계를 만드는 기회"라며 "그동안 공모사업 유치, 푸드플랜 정책, 노인 돌봄체계 구축 등 수많은 혁신을 이뤄온 군정 역량을 총결집해 이번 공모에 반드시 선정되겠다"고 강조했다.