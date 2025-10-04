4월혁명기 중립화통일론 쟁점

큰사진보기 ▲4월 혁명 당시 모습. ⓒ 4.19혁명기념회 관련사진보기

돌이켜보면 한민족은 고려시대 40년의 몽골 지배, 조선조 전기 250여 년의 명나라 간섭, 병자호란 이후 260여 년의 청국 속박, 일제 35년 식민지배, 미군정 3년 등 가혹한 외세의 침탈과 지배를 받으면서도 민족의 정체성을 지켜왔다.16세기 일본이 임진왜란의 전후처리 협상과정에서 명나라에 조선을 양분하여 남반부를 일본에 넘기라는 제의를 한 이래 주변 열강은 틈만 나면 한반도를 독점적으로 지배하거나 분할지배 그것도 여의치 않으면 중립화를 제기하였다.1882년 일본과 청국이 조선에서 패권을 다툴 때 일본이 미·영·불·독 4개국 협정을 통한 한반도 중립화론을 제기한 것이나, 일본이 청국과 전쟁(청·일전쟁)을 하면서 조선중립화를 제의한 것은 모두 전통적인 한·청 관계를 끊고 일본의 지배권을 강화하려는 술책이었다. 이 같은 대륙세력과 해양세력의 대치는 계속되었고, 지금 극한점에 이르고 있다.세계사적으로도 우리 민족만큼 빈번한 외세침략을 겪고, 이를 극복하면서 민족국가를 꿋꿋이 지켜온 나라도 흔치 않을 것이다. 폴란드, 베트남, 아프가니스탄 등을 꼽을 뿐이다. 타이완 정치대학 주혜민(朱惠民) 교수는 "1,000년을 넘게 이민족의 영향하에서도 민족을 온전히 보전한 집단은 한국뿐이다. 그것은 한민족의 문화적 우수성과 그 문화를 바탕으로 하는 강한 동질성에 기인한다"고 분석한 바 있다.우리나라에서 처음으로 중립화 정책이 국가의 외교목표로 추진된 것은 대한제국 시대였다. 고종황제는 1904년 1월 16일 전시국외중립을 선언하면서 이 내용이 담긴 친서를 이탈리아 국왕 등에게 전달하였다.당시 정세를 보면 청·일전쟁(1894~1895)으로 일본이 청국을 제압한 데 이어, 일본군이 우세한 가운데 러·일전쟁이 진행되는 와중이었다. 고종은 이에 앞서 중립정책의 자문을 구하고자 주한미국공사관 서기관 샌즈를 궁내부 고문으로 초빙하였다.이를 계기로 미국정부가 열강에게 대한제국의 중립화를 제의해 줄 것을 요청하였다. 고종은 특히 1898년 4월 미국공사 알렌에게 미국정부에 대한제국의 영토보존과 중립화문제를 주선해 줄 것을 요청하는 친서를 수교했다. 고종은 또 1899년 4월 미국공사 알렌에게 미국정부에 대한제국의 영토보존과 중립화문제를 주선해 줄 것을 요청하였다.그러나 미국정부는 한반도 문제에 불개입을 천명하면서 1897년 11월경에는 알렌 주한공사에게 '불개입 원칙'의 훈령을 내렸다. 일찍부터 한반도 침략야욕을 가진 일본이 미국정부에 끈질기게 한국의 중립화를 지지하지 못하도록 작용한 때문이다.고종의 중립화 선언이 실효를 거두지 못하고 있을 때, 우리나라 최초의 일본 유학생이며 1883년 정부 사절단의 일원으로 미국에 파견되었다가 남아서 역시 최초의 미국 유학생이 된 유길준은 유럽을 돌아보고 1885년 연말 귀국하여 순한문으로 '중립론'을 지었다. 우리나라에서는 처음으로 제기한 본격적인 논설 '중립론'이었다.유길준의 중립론이 제기되기에 앞선 1885년 여름 주조선독일부영사 버들러(H, Huder)가 조선왕조 독판교섭통상사무 김윤식에게 외교문서로 중립화를 권고하였다.유길준과 버들러는 비슷한 시기에 조선의 영세중립론을 제기하였다. 일반적으로 중립화(中立化)의 의미는 특정한 국가의 행동을 침해하는 것을 규제하기 위하여 고안된 하나의 국제적 지위로, 이해관계가 상충되고 있는 당사국들이 협정을 통해 중립화의 대상인 국가·영토·수로 등에 중립을 부여하는 국제적 지위를 말한다.영세중립(永世中立)은 19세기에 유럽에서 다원적인 주권국가가 병립하는 과정에서 생긴 역사적 산물이다. 지금까지 영세중립을 지키고 있는 스위스는 1815년 '비인회의'의 결과로 이루어졌다. 오스트리아·프로이센·프랑스·영국·러시아·포르투갈 등이 이 나라의 영세중립을 승인하고 보장함으로써 이루어진 것이다. 현재는 스위스와 오스트리아, 코스타리카가 대표적 영세중립국가에 속한다. 결과적으로 대한제국의 중립화는 실패하였다.대한제국은 마지막 활로처럼 보였던 중립화론은 효력을 발휘하지 못하고 1910년 8월 일제에 병탄되어 잔혹한 35년의 식민지로 전락하고 말았다. 중립화론이 다시 제기된 것은 제2차세계대전 이후의 일이다. 이 때부터는 단순한 중립화론이 아니라 중립화통일론으로 셋트가 구성되었다.1946년 1월에 시작된 미·소공동위원회가 난항을 거듭하여 이듬해 5월 제2차 미·소공동위원회가 개최되었으나 10월에 결렬되기에 이르렀다. 결렬 직전에 그 대체방안의 하나로서 미국 관변에서 한국 중립화통일론이 제기되었다. 1947년 7월 초, 중국과 한국의 현지 조사단을 인솔했던 웨드마이어(C. Wedemyer) 미군 중장이 트루만 대통령에게 제출한 보고서에서 미국은 "한반도의 영구적인 무장중립화를 보장해야만 한다"고 건의하는 한편 "소련군이 북한에 계속 주둔하는 한 미국도 남한에 미군 병력을 유지해야 한다"고 주장했다.한국의 중립화론은 한반도의 전쟁이나 격변기에 나타나곤 했다. 6·25한국전쟁이 3년의 열전 끝에 종전협정 시기에 덜레스(F. Dalles) 미 국무장관이 1953년 11월 자신의 중립화 구상을 변영태 외무장관에게 제의하였다. "공산측이 모든 외국군의 철수와 자유독립의 한국을 창설하는 데 동의한다면, 미국은 한국의 중립화를 위한 국제적 보장에 참가할 준비를 할 것"이라고 전제하고, 그러한 통일정부는 자체의 무장군대를 계속 보유할 것이지만 그것이 소련이나 중국을 위협하지 않으며 그 반대 경우도 마찬가지라는 상호간의 보장조치가 수반되어야 할 것이라고 지적했다.4·19혁명으로 극우반공노선의 이승만 정권이 무너지고 장면 민주당 정부가 수립되었다. 맨스필드(M·Mansfield) 미 상원의원은 1960년 10월 극동을 사찰하고 상원외교위원장에게 제출한 보고서에서 "오스트리아의 중립화통일방안과 같은 형태로 분단된 한반도를 통일시킬 수 있는 가능성에 대해 신중하게 검토되어야 한다"고 제안하였다.4·19혁명 후 그동안 해외에서 한국통일운동을 해온 인사들이 중립화통일론을 제기하여 관심을 모았다. 대표적인 인물은 언론인 출신 김삼규(金三奎)이다. 그는 6·25전쟁 후 일본에 체류하면서 <코리아통일>을 발행하고 조국통일문제에 심혈을 쏟았다. 4·19 후 한때 귀국했다가 5·16쿠데타가 일어나자 다시 일본으로 돌아가 영주했다.김용중(金龍中)은 1952년부터 미국 워싱턴에 거주하면서 한국문제연구소를 설립하고 기관지 <한국의 소리>를 발행하면서 꾸준히 중립화통일론을 폈다.4월혁명으로 통일론의 금제가 해제되면서 대학생들도 다양한 통일론을 들고 나왔다. 대표적인 것은 1960년 9월 24일 고려대학교가 주최한 '민족통일에 관한 제문제'라는 논제로 전국대학생 시국대토론회였다. 여기서 영세중립 통일방안의 의견이 압도적이었다. 이날 학생들의 통일방안을 요약하면 다음과 같다.① 중립화 운동의 전개.② 중립적인 민주주의 통일정부의 수립.③ 중립국가로서 남북한 통일.④ 중립국이 되는 길은 민족이 자립 독립하는 길.⑤ 중립화되는 것이 강대국의 이익이 되는 것으로 생각되어 허용될 것이다.⑥ 중립화 통일을 국내에서 여론화 시킬 것 등으로 되어 있다.5·16쿠데타로 중립화통일론을 주장했던 혁신계와 학생지도자들이 심한 탄압을 받았다. 그리고 한국에서 중립화통일론은 지하로 잠복하게 되었다.