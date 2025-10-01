충북개발공사 수의계약, 경기도 업체 30%로 급등... "상식적이지 않아"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북도 산하기관인 충북개발공사(아래 개발공사)가 지역 업체 대신 서울과 경기도 등 수도권 업체와의 수의계약을 대폭 늘린 것으로 나타났다.김영환(국민의힘) 충북도지사가 임명한 진상화 전 사장의 재직 기간 동안 경기도 업체가 수주한 계약은 개발공사 수의계약 전체 금액의 30%를 차지했다. 2021년과 2022년 충북지역 업체의 충북개발공사 수의계약 점유율은 85.4%에 달했지만, 지난 2022년 10월 진상화 사장이 임명된 이후 61%로 급락했다. 반면 경기도 지역 업체의 경우 2.4%에서 30%로 점유율이 크게 상승했다.'충북 경제를 이끌고 받쳐주는 도민의 공기업'을 표방했던 충북개발공사가 실상은 경기도 경제를 부양했다는 지적을 피하기 어렵게 됐다.충북개발공사 누리집에 공개된 수의계약 현황을 분석한 결과, 2023년부터 수의계약이 2배 가량 급등한 것으로 나타났다. 2023년 1월부터 올해 8월까지 충북개발공사가 발주한 수의계약 금액은 255억9000여만 원이다. 이를 연간으로 환산하면 95억9000여만 원이 된다.2021년과 2022년 개발공사의 연평균 수의계약 총액이 50억 원인 것을 감안하면 2배 가까이 증가했다. 수의계약 금액이 늘어났지만, 충북지역 업체는 별 혜택을 받지 못했다. 2021년과 2022년 충북지역 업체는 연간 수의계약 50억 원 중 42억7000여만 원을 받았다.2023년부터 연간 수의계약 금액이 46억 원 가량 늘어났지만 충북지역 업체는 연간 58억 4000여만 원을 받아, 15억7000만 원 밖에 늘어나지 않았다. 나머지 30억 원은 어디로 갔을까?2023년 이후 경기도 지역 업체들은 개발공사로부터 연간 평균 28억8000만 원을 수의계약을 통해 얻었다. 2021년, 2022년 당시 경기도 지역 업체들의 개발공사과 수의계약 금액이 연간 1억2000만 원 정도였던 것을 감안하면 20배 이상 급등한 셈이다.개발공사의 수의계약 1회 평균 금액도 경기도 업체가 충북지역 업체보다 5배 가량 높았다.2023년 1월부터 올해 8월까지 충북 지역 업체의 수의계약 1건당 평균금액은 4244만 원이었다. 경기도 지역 업체는 1건당 2억914만 원으로 충북 업체 평균보다 약 5배 가량 높다. 반면 2021, 2022년에는 충북 업체가 4103만 원으로 2753만 원에 불과했던 경기 지역 업체보다 더 높았다.충북개발공사가 발주하는 수의계약은 크게 공사, 용역, 물품 등 3가지 영역으로 구분된다. 충북개발공사는 2023년 1월부터 올해 8월까지 수의계약 공사 분야에서 11억 원, 물품 분야에서 68.2억 원, 용역 분야에서 19.9억 원을 충북 관외 지역 업체에 배당했다.충북 지역 내에서도 충분히 구입할 수 있는 실내 조명 기구를 비롯해 수억원대의 여러 물품을 장애인 사업장 등 수의계약 요건을 들어 다른 지역 업체 물품을 구매했다. 2000만 원 이하 소규모 건설 설계 용역도 타 지역 업체와 수의계약했다.타 지자체가 운영하는 개발공사의 상황은 어떨까? 충청남도가 운영하는 충남개발공사가 누리집에 공개한 2024년 수의계약을 분석한 결과, 수의계약 총 금액은 35억6744만 원으로 충북의 36%에 불과했다.수의계약 건수는 총 128회였는데 충남 이외의 타 지자체 소속 업체에 계약한 것은 총 33건이었다. 이중 충북지역 업체는 단 한 건에 불과했다. 타 지역 업체가 수의계약한 금액은 총 7억6216만 원으로 전체 충남개발공사 수의계약 금액의 21%(충북개발공사의 경우 39%)였다.타 지역 업체가 수의계약 1건당 계약한 평균 금액은 2309만 원으로 충남지역 업체 평균 2862만 원보다 낮았다.종합하면 충남개발공사의 경우 수의계약 한 건당 평균금액이 충북개발공사보다 절반 가량 적고, 관내 업체와 체결한 수의계약이 타 지역 관내 업체보다 높다는 것을 알 수 있다.충북지역 경제단체 소속 인사 A씨는 <충북인뉴스>에 "지역 건설경기가 매우 어렵다는 것은 누구나 알고 있는 상황"이라며 "물품 같은 경우 이해가 되지만, 공사까지 타 지자체 소속 업체에 수의계약을 주는 것은 문제가 있다"라고 지적했다.도내 지자체 관계자 B씨도 "수의계약은 관내 업체에 맡기는 것은 지역경제 활성화 차원에서 당연한 것"이라며 "관급자재 등 물품의 경우 어쩔 수 없이 타 지자체 소속 회사를 구입 할 수는 있다"고 말했다.B씨는 "지자체의 경우 수의계약 중 관내 업체 점유율이 보통 85% 안팎이다"며 "60%대까지 관내업체에 배정하는 비율이 떨어진 것은 상식적이지 않다"고 비판했다.한편 충북개발공사는 9월 30일 <충북인뉴스>에 "공기업의 사회적 책임을 위해 중소기업 제품구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률, 중증장애인 우선구매 특별법 등에 따라 사회적 약자기업 제품을 구매해야할 의무가 있다"며 "이를 위해 해당 인증제품 구매했다"고 해명했다.그러면서 "특히 중증장애인생산품의 경우 3년 동안 법정 의무구매비율(1%)을 미달해 시정 조치 받아 법정 의무구매비율 달성을 위해 구매할 필요성이 있었다"고 밝혔다.2000만원 이하의 소규모 건설 설계 용역을 굳이 타 지역업체에 수의계약을 배정했다는 지적에 대해서는 "해당 용역에 대한 유사용역 수행 경험과 과거 실적을 우선적으로 검토할 필요성이 있었기에 타 지역업체와 계약을 체결했다"고 전했다. 이어 "2023년 1월부터 2025년 8월까지 체결한 소규모 용역 267건 중 218건은 충청북도 지역업체로 81.6% 계약 체결했다"고 밝혔다.개발공사는 "(관외지역) 2건의 공사 계약에 대하여 타지역 업체와 계약 체결을 한 내역은 있으나, 1건은 위탁기관에서 진행 중인 공사와의 연속성을 위해 시공 중이었던 업체를 선정한 것"이라고 설명했다. 이어 "다른 1건은 준공된 공사와의 하자구분 곤란 등의 사유로 준공된 공사 시공업체와 수의계약으로 진행한 것이며, 공동이행 방식으로 지역업체 50% 지분 참여하는 것으로 계약 체결했다"고 밝혔다.충북개발공사는 "우리는 2024년 6월부터 계약사무처리규정을 제정하여 지역경제 활성화를 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 공사는 발주를 시행함에 있어 건설경기 위축으로 어려움을 겪고 있는 도내 건설업계의 활성화 및 지원을 위해 수의계약시 지역업체를 최우선으로 검토하는 등 도내업체가 계약상대자로 선정될 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 전했다.