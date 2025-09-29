[단독] 이 대통령도 강조한 '베트남전 진실규명', 22대 국회 첫 특별법 발의

▲베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원한국을 방문한 베트남전 민간인학살 피해생존자인 응우옌티탄(퐁니학살 피해생존자), 응우옌티탄(하미학살 피해생존자. 동명이인)과 베트남전쟁 문제의 정의로운 해결을 위한 시민사회 네트워크 대표단이 지난 6월 23일 오전 서울 용산 대통령실 앞에서 ‘이재명 대통령에게 요구하는 베트남전 민간인학살 등 인권침해 진실규명 촉구 1만 시민 청원’ 제출 면담에 대한 사후 브리핑을 하고 있다. 국회 기자회견과 토론회를 주선한 더불어민주당 민형배 의원과 응우옌티탄(퐁니학살)과 응우옌티탄(하미학살. 동명이인) 피해생존자들이 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기