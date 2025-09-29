[사진] 1610일의 부당해고투쟁의 버팀목, 연대의 밤

큰사진보기 ▲(사)서면시장번영회를 상대로 1610일째 이어진 해고 투쟁의 시간을 버텨낸 두 노동자를 응원하기 위해, 지난 26일 부산대학교 앞에 모인 사람들. 전국 곳곳에서 달려온 연대자들과 장기 해고 사업장의 동지들이 함께 어깨를 맞대며 서로를 격려하는 자리였다. 그 자리에는 단순한 후원이 아니라, ‘함께 살아내겠다’는 다짐과 ‘버티는 것이 곧 승리’라는 믿음이 흘렀다. 긴 싸움 끝에서도 꺾이지 않는 의지와, 서로를 지켜내려는 마음이 한자리에 모여 작은 잔치가 되었고, 해고의 고통은 연대로 맞서는 희망의 언어로 바뀌었다. 이 사진들은 그 뜨거운 밤, 함께한 이들의 마음과 손길을 증언한다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

"이 싸움은 두 사람의 문제가 아니라 우리 모두의 삶과 권리에 대한 문제입니다."

지난 26일 저녁, 부산대학교 앞 한 주점에서 뜻깊은 자리가 마련되었다. 부산 서면시장에서 해고 및 파업 중인 노동자 두 명의 생계기금 마련을 위한 후원주점이 열린 것이다. 이날은 이들이 부당해고와 맞서 싸운 지 1610일째 되는 날이기도 했다.이 자리는 단순한 후원이 아닌, 연대와 기억의 자리였다. 전국 각지에서 모여든 노동자들과 시민들은 해고노동자들의 지난한 투쟁에 박수를 보내며 함께 자리했다.특히 현대자동차 하청기업 이수기업의 해고 노동자들, 성폭력 공익제보로 억울하게 해임된 지혜복 교사, 서비스, 공공부문 등 각 현장에서 장기 투쟁을 이어가는 해고 노동자들도 참석해 서로의 이야기를 나누고, 다시 걸어갈 길에 대한 다짐을 공유했다.우리밥연대, 박경화밴드, 비주류사진관 등에서도 이날 후원주점 행사를 위한 음식과 노래공연, 사진영상으로 연대를 하였고, 전국 '말벌' 연대자들도 다수 함께 하였던 자리였다.현장에서 발언에 나선 한 연대자는 이렇게 말했다. 이날 모인 이들은 해고라는 이름으로 삶의 터전을 빼앗긴 이들이 결코 홀로 싸우지 않도록 서로의 손을 맞잡았다.1610일이라는 시간은 한 개인에게는 견디기 어려운 긴 싸움이다. 그러나 이날 후원주점은 그 싸움이 결코 외롭지 않음을 증명했다. 소중한 음식, 노래와 웃음이 오가는 자리 속에서 사람들은 "버티는 것이 곧 승리"라는 진실을 다시 확인했다.해고는 끝이 아니라 또 다른 시작이었다. 이날의 작은 후원주점은, 해고 노동자들이 이어가는 삶의 투쟁이 결코 꺾이지 않음을 보여주는 뜨거운 연대의 현장이었다.