진주시 건축직 공무원, 산업안전지도사까지 '최고자격 5관왕'

AD

큰사진보기 ▲진주시청 전경. ⓒ 진주시청 관련사진보기

경남 진주시 건축직 공무원이 국내 최고 수준의 '안전 전문가' 자격증인 산업안전지도사를 취득하면서 국가공인 최고등급의 자격증 5개를 보유한 것으로 알려져 화제다.'최고자격 5관왕'의 주인공은 진주시 주택경관과에서 공동주택의 인허가와 안전관리 업무를 총괄하고 있는 조용제 팀장이다.조 팀장은 최근 발표한 '제15회 산업안전지도사(건설안전 분야)' 국가전문 자격시험에 최종 합격했다. 그는 이미 건축시공기술사, 토목시공기술사, 건설안전기술사, 건축품질시험기술사 자격을 갖고 있어, 이번에 국가공인 최고등급의 '자격증 5관왕'이라는 영예까지 안게 된 것이.산업안전지도사는 산업안전보건 분야에서 최고 권위를 인정받는 국가전문 자격으로, 사업장의 안전성 평가 및 개선지도, 유해·위험방지 기술 등에 대한 전문 컨설팅 업무를 수행한다.이 자격증은 경남지역 지방자치단체 현직 공무원 가운데 처음 합격한 것으로 추정될 만큼 합격률이 매우 낮아 취득이 어려운 것으로 알려져 있다.이에 따라 조 팀장은 기존 4개의 자격증에 더해 '안전 전문가' 자격까지 얻으면서 '건설안전 명장'의 반열에 올랐다는 평가를 받고 있다.조용제 팀장은 "항상 제가 담당하는 공동주택에 사는 모든 분이 제 가족이라는 생각으로 업무에 임해왔다"며 "지금까지 쌓아온 모든 지식과 경험을 오롯이 우리 지역사회를 위해 쏟아부어, 시민들이 공동주택에서 가장 편안하고 안전하게 쉴 수 있도록 만드는 것이 제 목표이다"고 합격 소감을 밝혔다.