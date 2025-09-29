이 대통령 국정 지지율 52%... 관세 협상 난항 탓?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 증권거래소에서 열린 한국경제설명회 투자서밋에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 29일 리얼미터 9월 4주차 조사에서 52%로 집계됐다. 전 주 조사 대비 1%p 하락했다. 국정수행을 잘 못하고 있다는 부정평가는 전 주 조사 대비 0.5%p 오른 44.1%로 나타났다. 긍·부정평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준 ±1.9%p) 밖인 7.9%p다.이는 리얼미터가 <에너지경제신문> 의뢰로 지난 22~26일 전국 만 18세 이상 2527명(응답률 4.8%)에게 무선RDD를 활용한 자동응답 전화조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부를 물은 결과다.지역·연령별로 봤을 때 부산/울산/경남(4.5%p↓, 48.8%→44.3%)과 70대 이상(8.2%p↓, 47.6%→39.4%)에서 하락하고 대구/경북(4.8%p↑, 40.3%→45.1%)과 60대(3.0%p↑, 49.6%→52.6%)에서 상승한 것이 눈에 띈다.이념성향별로는 보수층의 긍정평가가 전주 대비 2.3%p 내린 24.9%로 나타났다. 반면 중도층의 긍정평가는 전주 대비 2.9%p 오른 56.2%, 진보층의 긍정평가는 전주 대비 1.1%p 오른 81.6%로 집계됐다.리얼미터 조사기준 3주 연속 하락이다. 이에 대해 리얼미터는 도널드 트럼프 미국 대통령의 '3500억 달러 선불' 발언 등 한미 관세 협상이 난항을 겪고 있고 유엔총회 방문 중 부정적 경제·외교 이슈가 잇따른 것을 하락 원인으로 봤다.한편 리얼미터가 지난 25~26일 전국 만 18세 이상 1010명(응답률 3.9%)에게 무선RDD 자동응답 전화조사로 실시한 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 43.3%, 국민의힘 38.3%로 나타났다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).민주당 지지도는 전주 대비 0.9%p, 국민의힘 지지도는 전주 대비 0.3%p 하락했다. 양당 지지도 격차는 2주 연속 오차범위 내로 집계됐다. 그 뒤는 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 3.0%, 진보당 0.8% 순으로 나타났다. 기타 정당은 전주 대비 변화 없는 2.1%, 무당층은 1.6%p 늘어난 9.1%로 조사됐다.자세한 조사개요와 결과는 리얼미터 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.