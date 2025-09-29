인천시, 추석 연휴 응급·비상진료 체계 가동

AD

인천시(시장 유정복)는 추석 연휴를 맞아 의료공백을 최소화하고 응급 상황에 신속히 대응하기 위해 시 및 군·구 보건소에 응급진료상황실을 운영하고, 응급의료기관·병의원·약국 등을 중심으로 비상 진료체계를 본격 가동한다.응급의료기관(21곳), 응급의료시설(5곳), 소아전문응급의료센터(2곳)의 응급실은 연휴 기간에도 24시간 정상 운영된다. 또한 닥터헬기와 닥터-카를 상시 대기시켜 응급환자 진료에 차질이 없도록 철저히 대응할 방침이라고 밝혔다.아울러 응급실 혼잡을 완화하고 경증 환자도 안심하고 진료받을 수 있도록 달빛어린이병원 7곳과 공공심야약국 34곳이 정상 운영된다. 갑작스러운 응급 상황이나 의료 상담이 필요할 경우 119 구급상황관리센터를 통해 전문적인 응급의료 상담도 가능하다.달빛어린이병원은 오후 6시(중구는 오후 10시)까지 진료가 가능하고, 공공심야약국은 오후 10시부터 다음날 오전 1시까지 운영한다.연휴 기간 문을 여는 병의원 및 약국 정보는 응급의료포털 'e-gen', 인천시청 및 각 군·구 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. ☎120 미추홀콜센터, ☎119 구급상황관리센터, ☎129 보건복지상담센터를 통해서도 안내받을 수 있다.신병철 인천시 보건복지국장은 "추석 연휴 동안 의료 공백과 시민 불편을 최소화해 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "병의원이나 약국을 방문할 경우 반드시 사전에 운영 여부를 확인해 달라"고 당부했다.