남도의병역사박물관 해설사·강사 교육생 모집

큰사진보기 ▲전남 나주시 공산면에 2026년 3월 개관 예정인 '남도의병역사박물관' 조감도 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 내년 3월 개관 예정인 남도의병역사박물관에서 활동할 전시해설사와 교육·체험 강사 양성을 위해 오는 10월 13일까지 교육생 30명을 모집한다.전남도는 이번 교육을 통해 관람객에게 전시해설과 안내 서비스, 전시와 연계된 교육·체험 프로그램을 제공할 전문 인력을 양성할 계획이다.교육은 남도의병역사박물관 상설전시, 임진왜란 전후 남도의병의 활동, 대한제국 전후 남도의병의 활동, 특별전시 및 소장 유물, 수료 예정자 현장 시연, 전문 해설사 특강 등으로 진행된다.참가 신청은 전남도 누리집 (www.jeonnam.go.kr) 고시·공고란에서 내려받아 작성 후 이메일(pjh0512@korea.kr)을 통해 접수하면 된다. 최종 합격자는 오는 10월 16일 개별 통보한다.박중환 남도의병역사박물관 개관준비단장은 "'남도의병'이라는 주제를 쉽고 재밌게 전달해 감동을 주는 전문인력 양성을 목표로 교육을 추진하고 있다"며 "앞으로 박물관을 도민과 함께하는 역사적 문화 공동체 허브로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.나주시 공산면에서 2024년 3월 착공에 들어간 남도의병역사박물관은 총사업비 422억 원을 투입해 지상 1층, 지하 1층 규모로 조성된다. 상설전시실, 기획전시실, 무명의병 추모전시실, 어린이박물관, 카페테리아, 수장고 등을 갖출 예정이다.이 사업은 민선 7기 김영록 전남지사의 역점사업 중 하나다.