[사진] 난지도 자리에 깔린 '붉은 카펫', 지금 절정입니다

큰사진보기 ▲상암동 하늘공원 메타세쿼이아길. 지금 꽃무릇이 아름답게 피었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲메타세쿼이아길은 '시인의거리'로 조성하여 숲길에서 시를 감상할 수 있게 하였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃무릇의 화려한 자태 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲화려함의 극치를 뽐내는 꽃무릇. ⓒ 전갑남 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사랑의 하트 조형물은 포토존으로 인기가 많다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲조형물도 예쁘게 꾸며 놓았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲상암동 메타세쿼이아길은 편히 쉬어가면서 자연을 만끽한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진작가들은 아름다운 작품을 남기기 위해 분주하다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲김도희 시인의 <꽃도둑>이란 시가 꽃길에서 가슴에 와닿았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

꽃 도둑 / 김도희​



새를 좋아하는 여자는 시를 쓰고

꽃만 보는 여자는 꽃을 그리고

나비 쫓는 여자는 소설을 쓴다



세 여자의 취미는 압화

어디를 가든 꽃만 보면

몰래 뜯어 책갈피에 담는다



꽃잎이 말라가는 시간

기다리던 첫눈이 오면

새의 시집, 꽃의 그림책

나비의 소설이 탄생할 것이다

지난 27일 서울 마포구 상암동 하늘공원. 메타세쿼이아 길에 꽃무릇이 피었습니다. 장관입니다.꽃무릇 명소 하면 영광 불갑사, 함평 용천사, 고창 선운사 등이 떠오르지만, 서울 도심에도 활짝 피었습니다. 녹음이 우거진 '시인의 거리' 메타세쿼이아 숲길을 걸으며 구경합니다. 시를 감상하는 것은 덤이구요.꽃무릇은 수선화과에 속하는 여러해살이 풀로 우리가 흔히 아는 상사화랑 한 집안 식물입니다. 꽃이 필 때는 잎이 없고, 잎이 있을 땐 꽃이 피지 않으므로 꽃과 잎이 서로 그리워하면서도 끝내 만나지 못합니다.꽃무릇의 꽃잎이 여러 장 겹친 모습은 참 신기합니다. 마치 빨간 우산을 펼친 듯하구요. 무더기로 핀 붉은 꽃들은 사람들의 시선을 붙잡고 마음을 설레게 합니다.꽃무릇 꽃말은 '참사랑'이라 합니다.과거 쓰레기 산으로 불리며 오염과 악취로 인해 황무지로 전락했던 난지도(蘭芝島)가 이제는 '참사랑'의 꽃, 꽃무릇이 피어나 새로운 모습으로 거듭났습니다.서울에 이런 곳이 있다니! 아름드리 메타세쿼이아 숲 그늘에 붉은 카펫이라도 깔아놓은 듯 정말 화려하고 아름답습니다.메타세쿼이아 숲길에 무려 37만 본의 상사화와 꽃무릇을 심었습니다. 잘 닦인 길은 담배꽁초 하나 없이 깨끗합니다.황톳길이라 맨발로 걷는 사람도 있네요. 바쁠 것 없는 걸음으로 화려한 꽃도 보고 시도 읽으며 좀 쉬고 싶으면 아랫길 우산각에 머무르기도 합니다. 도시락 싸 들고 소풍 온 분들도 있습니다. 많은 사진작가가 몰려와 작품 하나 남기려 분주합니다.주말에 산책 나와 뜻밖의 호사를 누립니다. 맑은 숲이 있는 꽃길을 걷는 것만으로도 절로 '힐링'이 되는 듯싶습니다.꽃무릇 예쁘게 핀 '시인의 거리'에서 시 한 수 감상합니다.