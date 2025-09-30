'효창공원 국립묘지화' 쟁점

큰사진보기 ▲효창공원 묘역 앞에 지어진 효창운동장. 일대가 파헤쳐져 있다. 1965년 전경 ⓒ 심산김창숙기념관 홍소연 전시실장 관련사진보기

큰사진보기 ▲1920년대 효창원 일대 모습. 일제는 왕가의 무덤에 골프장을 조성했다. 효창원 게시물 재촬영. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤봉길 의사 의거 16주년 기념 참배(1948.4.29) 당시의 효창공원 삼의사묘역. 묘단에 새겨진 유방백세(遺芳百世) 네 글자가 채색돼 있는 것을 알 수 있다. (출처: 백범김구사진자료집) ⓒ 백범김구사진자료집 관련사진보기

현대사의 논쟁과 쟁점

나라가 건강하게 발전하기 위해서는 여러 가지 갖춰야 할 정신적·물질적 조건이 있어야 한다. 국가의 상징물 또는 상징장소도 이에 속한다. 태극기·무궁화 등이 상징물이라면 국립묘지, 4·19혁명묘지, 3·15의거묘지, 광주 5·18묘지 등은 상징장소이다.어느 나라를 막론하고 독립국가에서는 국가와 민족을 위해 순국한 호국영령들을 국가에서 안치·관리하는 국립묘지가 있다. 우리나라는 동작동 국립묘지와 대전분소가 이에 속한다.서울 동작동 국립묘지는 1955년 7월 15일 6·25전쟁으로 전몰한 국군장병들과 무명전사들을 한 곳에 안장 추모하기 위하여 국군묘지로서 조성되었다. 그러다가 1965년 3월 대통령령 제2092호 '국립묘지령'에 의하여 국립묘지로 격하되고, 안장대상자의 범위도 국가에 유공한 민간인에게까지로 확대되었다.이곳은 역사적으로 조선조 초기 세조에게 탈권당한 단종에게 충절을 바쳤던 사육신의 제사를 모시던 육신사(六臣祠)가 있었다 하여 보훈충의의 정신이 깃든 곳으로 알려진 장소이다.지형적으로는 관(冠)을 쓴 듯 봉우리가 솟았다 하여 관악산이며, 붓끝과 같이 뾰족한 형세라 하여 문필봉(文筆峰)이라 일컫는 산세로 감싸여 있다. 이들 산세 속의 펑퍼짐한 지형을 '공작포란형(孔雀抱卵形)'이라 하여 공작이 알을 품고 있듯이 상서로운 기맥이 흐른다 하고, 전면을 유유히 흐르는 한강수가 용트림하듯 흐르는 미관을 더하고 있다.국립묘지는 출발이 국군묘지로 시작됨으로써 호국용사들의 유해가 다수 안장되기도 했지만, 일제강점기 친일배족에 앞장서고 해방 후 독립운동가·민족민주인사들을 위해한 자들까지 안장되었다. 뿐만 아니라 반헌법·반민주로 지탄받은 전직 대통령들까지 안장된 것은 물론 친일군인 출신의 묘역이 임시정부 요인·독립운동가들의 묘역 상단에 위치함으로써 민족정기와 사회정의에 배치되는 모습을 보이고 있다. 현재 국립묘지에는 친일파로 낙인된 63인이 안장돼 있다. 이같은 요인으로 효창원을 새 국립묘지로 지정하자는 시민운동이 일어났다.최근 스페인의 페드로 산체스 총리의 사회당 내각은 유럽의 마지막 파시스트 기념물인 프랑코의 유해를 '전몰자의 계곡'에서 파묘하는 법안을 통과시켰다. 스페인 정부는 "프랑코의 묘를 그곳에 놔두는 것은 주변에 묻힌 희생자들에 대한 예의가 아니다"라고 파묘 결정의 이유를 들었다.서울특별시 용산구 효창공원은 조선 22대 임금 정조가 자신의 장남으로 태어나 세자책봉까지 받았으나 요절한 문효세자(文孝世子)의 무덤을 조성한 곳으로 효창원이라 불렀다. 일제가 1894년 청일전쟁을 도발하면서 이곳의 전략적 위치를 알아내고 만리창(萬里倉)이 있던 장소에 병력을 주둔시킨 이래, 1921년 골프장을 개설하고, 유락시설을 짓는 등 공원의 훼손을 계속하고, 효창원의 일부 8만 6천여 평을 공원용지로 책정 관리하기에 이르렀다.해방 뒤 환국한 백범 김구는 임시정부 시절 자신이 직접 사지(死地)로 보낸 한인애국단의 의열지사들과 먼저 간 독립운동 동지들의 유택으로서 이곳을 점찍었다. 한인애국단원 3의사의 유해봉환 사업을 본격화하였다. 박렬(朴烈) 등에게 부탁하여 일본에 방치된 3의사의 유해를 봉환토록 하였다. 백범이 이곳을 항일 의열사들의 안식처로 꼽는 것은, 일제가 훼손한 효창공원을 사육신의 정신을 잇고자 하는 뜻이 담겼다. 심산 김창숙 등과 논의하여 구상한 것으로 알려진다.백범은 유서 깊은 효창원에 3의사 유해를 안장하고, 이토 히로부미를 처단하고 중국 여순에서 순국한 안중근 의사의 허묘를 모신데 이어, 1948년 9월에는 망명시절 중국에서 순국한 임시정부의정원 의장 이동녕 선생과 국무원비서장 차리석 선생의 유해와, 환국 후 서거한 임시정부 군무부장을 역임한 조성환 선생 유해를 차례로 안장하였다.그리고 1949년 6월 26일 이승만 정권에 의해 암살 당한 본인은 서북쪽 언덕에 안장되니, 이 일대가 애국 선열의 묘역이 되었다.이승만 대통령과 추종세력은 백범을 암살하고도 국민의 가슴 속에 남아 있는 그에 대한 추모정신과, 효창원에 묻힌 애국 지사들의 존재가 거추장스러웠다. 이승만은 서울의 주산인 남산과 3·1혁명의 발원지 탑골공원에 자신의 거대한 동상을 세우고, 경찰을 상주시켜 시민들의 백범 등 7인 의열사들의 효창원 묘소 참배를 막았다.그럼에도 참배가 계속되자 이승만 정부는 1956년 5월 국군 공병부대를 동원하여 효창원 7인 묘역을 파묘하고 운동경기장을 만들려고 시도하였다. 독립운동가들의 흔적을 지우고 영혼까지 짓밟으려는 망나니짓이었다.심산 김창숙을 비롯하여 독립운동가들과 반독재 민주진영의 인사들이 이에 대한 저지운동에 나섰다. 심산은 노구를 이끌고 공병부대원들의 불도저 앞에 드러누웠다. 그리고 신문에 '효창공원에 통곡함'이란 시를 발표하여 여론을 일으켰다.이승만 정권은 7인 의열사의 파묘까지에는 이르지 못하였으나 효창공원의 정신을 훼손하는 데는 일정 부분 성공하였다. 제4대 정부통령 선거를 앞둔 1959년 11월 효창공원 상당 부분을 헐어서 효창운동장으로 만든 것이다. 7천 800평의 부지에 좌석 수 1만 5천 석으로, 2만 3천여 명의 관중을 수용할 수 있는 대규모의 야구장으로 만들고, 아픈 역사의 사력이 깃든 이곳의 내막을 잘 모르는 시민들은 야구장에서 선수들을 격려하고 환호하였다.효창공원의 훼손은 박정희 정권으로 이어졌다. 3선 개헌을 앞둔 박정희는 1969년 8월 뜬금없이 이곳에 원효대사의 동상을 세웠으며, 같은 해 10월에는 반공투사위령탑을 건립하였다. 그런가 하면 대한노인회 회관을 짓고, 부인 육영수의 송덕비를 세웠다.파리에는 프랑스의 명예를 빛낸 위인들에게 바친 '국민의 성전' 판테온(Pantheon)이 있다. 이곳은 어느 왕의 유해도 모시지 않고 볼테르·루소 등 프랑스혁명 정신을 불러온 계몽주의자, 위고와 같은 개혁 작가, 콩도르세 등 진보적인 사상가, 마리 퀴리와 같은 과학자, 마르크 블로크·앙드레 말로 등 반나치 레지스탕스 지도자들의 유해가 안치되어 있다. 프랑스 혁명의 공신 미라보는 판테온에 묻혔다가 뒷날 그가 루이 16세와 밀통한 사실이 드러나 철거되었다.효창원을 한국의 판테온으로 조성하기를 바라는 여론이 일었다. 우선 일곱 분의 애국지사와 서울 강북구 북한산 자락에 산재한 이준·손병희·신익희·김창숙·이시영·여운형 선생 등의 유해를 모셔 이곳을 '민족의 성전'으로 가꾸자는 것이다. 단순이 독립지사들의 묘지가 아닌 독립운동기념공원으로 조성하여 대한민국의 정체성을 상징하는 독립운동의 역사·추모·교육·문화의 성지로 조성해야 한다는 주장이다. 아울러 현충원과 국립묘지 대부분에 묻힌 친일인사들을 파묘해야 한다는 국민의 소리를 더 이상 잠재워서는 안 될 것이다.