합천군 적중면 지역아동센터, 생일잔치 호응

합천군 적중면 지역아동센터(센터장 김경희)는 지난 26일 생일을 맞은 아동들을 축하하고 서로의 기쁨을 함께 나누며 공동체 의식을 키울 수 있도록 생일잔치를 개최해 호응을 얻었다.이날 행사에는 정순옥 정심회장, 노미경 적중면장과 김경희 적중면지역아동센터장, 아동 20여명이 참석해 아이들에게 축하와 격려의 말을 전하고 함께 어울리며 따뜻한 시간을 보냈으며, 생일을 맞은 아이들은 사랑이 담긴 생일잔치에 함박웃음을 지었다.정순옥 정심회장은 "밝게 자라나는 아이들을 보면 늘 흐뭇하다."며 "아이들이 소외감 없이 건강하고 행복하게 자랄 수 있도록 늘 지원하겠다."고 말했다.노미경 적중면장은 "아이들의 행복한 웃음이 지역 사회의 미래와 희망"이라며 "앞으로도 아이들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다."고 말했다.김경희 센터장은 "생일잔치는 아이들에게 자신이 소중한 존재임을 느끼게 해주는 뜻깊은 행사"라며 "앞으로도 아이들의 성장을 응원하는 다양한 프로그램을 이어가겠다."고 말했다.