성적표도, 교과서도 없다... 미국의 이 학교는 다르다

"타인의 자유를 방해하지 않는 한 모든 자유는 허용된다."

큰사진보기 ▲The clearwater school 교정학교 마당에서 자유롭게 쉬거나 노는 모습 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲The Clearwater school 부엌 쉼터학교 부엌에서 자유롭게 쉬는 풍경 ⓒ 전정일 관련사진보기

큰사진보기 ▲Clearwater school과 맑은샘학교이름이 같은 클리어워터 스쿨과 맑은샘학교의 만남 ⓒ The Clearwater school 제공 관련사진보기

'우리는 학생들에게 얼마 만큼의 자유와 책임을 허용하고 있는가.'

덧붙이는 글 | The Clearwater school은 한국어로 맑은샘학교다. 같은 이름을 쓰는 학교를 만나는 기쁨은 놀라웠다. 이 시애틀의 작은 민주학교는 기존의 학교에 대한 생각을 완전히 바꾸어낸다. 학교는 학생들을 위해 있다는 것을 그대로 보여주었다. 입시와 경쟁 위주 교육으로 불행한 한국 교육 현실에서 학교의 존재 이유를 다시 생각할 수 있었다. 서드베리 철학을 실천하는 학교의 행복한 학교살이는 현재진행형 민주주의 교실이자 위대한 도전이다. 놀이와 민주주의가 교실이 되는 서드베리 모델이 한국 교육에 던지는 메시지는 묵직하다. ( 다음 편에 서드베리 학교 이야기를 이어간다.)

하늘이 유난히 맑고 따뜻하던 날, 기자는 미국 워싱턴주 보셀(Bothell)에 자리한 더 클리어워터 스쿨(The Clearwater School)을 찾았다.학생 스스로가 자신의 삶과 배움의 주체가 되는 서드베리 철학을 실천하는 이 학교는 '학교'에 대한 통념을 가볍게 뒤흔든다. 이곳에는 성적표도, 교과서도, 강제 수업도 없다. 대신 학생들은 스스로 하루를 설계하며 자신만의 방식으로 배운다.누군가는 책을 읽고, 누군가는 게임에 몰두하며, 또 다른 이는 악기를 연주하거나 숲속에 요새를 짓는다. 이 학교가 학습으로 여기는 활동의 범주는 놀랍도록 넓다. 그러나 단 하나의 원칙이 존재한다.더 클리어워터 스쿨은 1996년, 25명의 학생으로 시작했다. 두 차례의 이전을 거쳐 2006년 현재의 터전에 정착했으며, 학부모의 교육비로 운영된다. 교육비는 차등교육비 제도를 도입, 다양한 가정이 참여할 수 있는 구조를 갖추었다.학생 수는 한때 95명까지 늘었지만, 코로나19 시기에는 45명까지 감소했다. 현재는 약 55명의 학생이 다니고 있다. 숲과 개울, 블랙베리 나무와 꽃밭이 함께하는 교정은 자연 그대로의 모습을 유지한다. 가을이면 연어가 개울을 거슬러 올라와 학생들에게 살아 있는 생태교육 현장이 된다.이 학교의 하루는 학생 스스로의 선택으로 시작된다. 등교 시간이 고정돼 있지 않아, 아이들은 오전 9시에서 11시 사이 자신이 원하는 시간에 학교에 도착한다. 도착한 뒤에는 음악실, 컴퓨터실, 마당, 텃밭, 숲 등 원하는 곳으로 향한다. 모두가 배움의 공간이다.오전 10시가 넘으면 마당은 웃음소리로 가득하다. 또 어떤 학생은 컴퓨터실에서 게임을 하고, 또다른 학생은 커뮤니티룸에서 시간을 보낸다. 급식은 없으며, 도시락을 가져오거나 학부모가 기부한 간식을 함께 나눈다.클리어워터 학교의 운영은 전적으로 '민주적 회의(School Meeting)'를 통해 이뤄진다. 학생과 교직원은 모두 동등하게 한 표를 행사하며, 규칙 제정부터 예산 사용, 행사 기획까지 함께 결정한다.갈등이 발생하면 학생 주도의 '정의와 연민 위원회'(Justice and Compassion Committee, 아래 JC)가 나서 중재와 해결을 시도한다. 학생들은 단지 민주주의를 배우는 것이 아니라 그것을 실제로 살아내고 있는 셈이다. 자율을 핵심 가치로 삼는 만큼 필수 활동은 주 1회의 전체 회의, 매일 청소, JC 참여 등 세 가지 뿐이다. 그 밖의 모든 선택은 학생이 결정한다.학교에는 4명의 교사가 있다. 학생 수에 비해 적은 숫자지만, 운영에 큰 어려움은 없다. 교사들은 지식을 주입하는 강사가 아니라 학생이 스스로 필요를 느낄 때까지 기다리는 조력자의 역할을 하기 때문이다. 아이들이 도움을 요청할 때 비로소 개입하며, 그 외에는 옆에서 지켜보며 동행한다. 이러한 철학 덕분에 적은 인원으로도 수십 명의 학생들을 감당할 수 있다.자율적인 운영은 때때로 논쟁을 낳는다. 대표적인 예가 컴퓨터실 무제한 사용이다. 일부 학부모는 이를 자기조절 능력을 기를 기회로 보지만, 또 다른 이들은 과몰입을 우려한다. 자유와 책임 사이에서 균형을 찾는 문제는 이 학교 공동체가 줄곧 풀어가야 할 과제다.방문 당일, 기자는 약 1시간 동안 맑은샘학교와 한국 교육에 대해 소개했다. 주제는 한국의 역사와 문화, 안식년 동안의 세계 교육 탐방, 맑은샘학교의 철학과 활동 등이었다.특히 클리어워터 스쿨의 이름이 한국의 맑은샘학교와 같다는 사실에 학생들과 교사 모두가 놀라워했다. 기자가 준비한 한복 키링, 양말목 공예, 한국 전통 놀이 등 작은 기념품은 아이들에게 특별한 흥미와 반가움을 안겼다.이 학교는 민주적 학교의 실험장이자 자유로운 배움이 실현되는 작은 공동체다. 시대 상황에 따라 학생 수는 45명에서 95명까지 오르내렸지만, 이들이 지켜온 교육 철학은 변하지 않았다.이곳에서 학습의 주체는 교사가 아닌 학생이다. 배움의 시기, 방식, 몰입의 깊이까지 모두 학생이 결정한다. 교사는 단지 기다리고, 조력하며, 동행할 뿐이다. 그 과정에서 자유는 책임을 요구하고, 책임은 곧 공동체의 힘으로 이어진다.클리어워터 스쿨은 여전히 소규모 학교이고 재정적 지속 가능성이라는 과제를 안고 있다. 하지만 학생들이 보여주는 자율성과 활기는 한국 교육에도 중요한 메시지를 던진다.이 작은 실험은 한국 교육이 나아갈 새로운 방향을 묻고 있다. 클리어워터 스쿨은 오늘도 숲과 개울을 배경으로, 자유와 기다림의 철학을 살아내고 있다.