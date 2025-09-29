김성회 의원 "헌법은 옷을 갈아입을 때가 됐다"

큰사진보기 ▲9월 24일 중부대학교 인농관 강의실에서 고양시 갑 김성회 의원 인터뷰 모습 ⓒ 김지오 관련사진보기

"놀랍게도 여러분만 개헌 투표를 못 해본 게 아니라 나도 못 해봤다. 38년 전의 일이기에 이 자리에 있는 사람 중 개헌 투표를 경험한 이는 아무도 없다. 헌법은 이제 옷을 갈아입을 때가 됐다."

AD

- 김 의원님이 생각하는 정치인과 언론인의 관계는 무엇인가.

- 최근 더불어민주당 게임 특별위원회 2기 위원장으로 위촉 되었다, 김 의원이 보시기에 현재 한국 게임 산업의 가장 큰 문제는 무엇인가.

- 최근 논란이 되는 '컴플리트 가차 금지'에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있는가.

- 그렇다면 앞으로 어떤 방향으로 정책을 추진하실 계획이 있는가.

- '국민연금법' 일부 개정안을 발의하셨는데, 2030 청년 세대는 정년이 되었을 때 연금을 못 받는다는 우려가 있다. 이에 대해 어떻게 바라보고 있는가.

- 그렇다면 청년 세대가 국민연금을 어떻게 바라보고 준비해야 하는가.

- 최근 발의한 '헌법 개정 절차에 관한 법률'과 헌법 개정의 필요성은 뭐라고 생각하는가.

- 국민과 청년들이 직접 개헌 논의에 참여할 방법은 무엇인가.

큰사진보기 ▲9월 24일 중부대학교 취재보도인터뷰 실습 단체사진 ⓒ 김지오 관련사진보기

- 이곳에 언론인을 꿈꾸는 학생들이 많이 있다. 김 의원이 생각하는 정치인과 언론인의 관계는 무엇인가.

- 청년들에게 전하고 싶은 조언이나 응원의 말씀이 있는가.

지난 24일 중부대학교 고양캠퍼스 인농관 대강의실. <취재보도연습> 수업의 인터뷰 실습에 참석한 김성회 더불어민주당 의원(고양시 갑)은 미디어커뮤니케이션학과 학생들과 직접 소통하며 헌법 개정, 게임 산업, 국민연금 등 중요한 현안에 대한 견해를 밝혔다. 강의실은 청년 세대의 질문과 의원의 답변으로 뜨거운 열기로 가득 찼다.김 의원은 최근 '헌법 개정 절차에 관한 법률안'을 발의해 국회 운영위원회에 상정시킨 당사자로, 300명의 국회의원뿐 아니라 국민이 직접 개헌에 참여하고 토론할 수 있어야 한다는 점을 꾸준히 강조해 왔다. 또한 더불어민주당 게임특별위원회 위원장으로 위촉되고, 국민연금법 일부 개정안을 발의하는 등 굵직한 현안을 주도하며 청년 세대와 밀접하게 맞닿은 정책들을 추진하고 있어 인터뷰 대상으로 주목받았다.김 의원은 헌법 개정 필요성에 대해 "헌법에는 정보권이 빠져 있고 각자가 다른 이유로 헌법을 고치고 싶어 하는 것이 문제"라며, 정기적으로 헌법을 점검하는 '헌법 정기검진' 제도의 도입을 주장했다. 3년마다 여야가 합의한 개헌 사안을 국민투표에 부치자는 것이다.또한 게임 산업과 관련해 "게임을 과도하게 규제 대상으로만 보는 것이 문제"라며 "건전한 K-콘텐츠 산업으로 진흥하는 동시에 불필요한 규제를 줄이는 두 축에서 접근하겠다"라고 밝혔다. 다만 "확률형 아이템에만 의존해 손쉽게 돈을 버는 업체까지 보호할 필요는 없다"고 선을 그었다.국민연금법 개정안에 대해서는 청년층 불안과 관련해 "70년 뒤 고갈된다는 기사가 나오지만, 미래를 단정적으로 예측하는 것은 무의미하다"라며 "국민연금은 세계적으로도 수익률이 가장 좋은 투자다. 낼 수 있을 때 최대한 내는 것이 장기적으로 가장 확실한 대비책"이라고 조언했다."정치인하고 언론인의 관계는 빛나고 싶은 사람과 어두운 그림자를 찾으러 다니는 사람의 관계라고 생각한다. 빛나는 이면에 감춰진 그림자를 찾는 것이 기본적으로 언론인의 일이다. 그렇다 보니 정치인에게 언론인이란 아주 가까워질 수도 없고 아주 멀 수도 없는 가장 먼 아군의 사이가 되는 것이다.""우리나라는 게임을 너무 규제 대상으로 보는 것이 문제다. 하면 큰일 나는 것처럼 하지만 과하게 하는 사람을 표본으로 삼아서 게임을 즐기는 사람들 전체를 정신병자로 보는 것에 대해 반대한다.""게임으로 손쉽게 돈을 버는 것은 규제해야 한다. 컴플리트 가차는 확률을 붙여놓고 돈을 써야 게임이 클리어되게 되어있는 건데, 선진국에서는 금지된 방법이다. 우리나라가 이를 허용하게 해주니까 인간이 어디까지 돈을 쓰게 만드는지 연구하게 만드는 것이 문제다.""게임을 건전한 K-콘텐츠 산업으로 진흥하는 한 축, 그리고 불필요한 규제를 줄이는 또 다른 한 축, 이렇게 두 방향에서 접근하려 한다. 다만 손쉽게 돈을 벌기 위해 확률형 아이템에만 의존하는 업체들까지 정치가 보호할 필요는 없다고 생각한다. 창의적이고 글로벌 경쟁력이 있는 게임 개발이 제대로 성장할 수 있도록 돕는 것이 제가 맡은 역할이라고 본다.""지금도 '70년 뒤 고갈된다'라는 기사가 나오지만, 70년 전 1955년을 생각해 보라. 6·25 전쟁 직후로 길거리에 굶어 죽던 시절이었는데, 그때 대한민국이 이렇게 발전하게 될지 누가 생각해 봤는가, 지금으로부터 70년 뒤에 무슨 일이 벌어진다는 것은 걱정(기우)이다.몇몇 재정학자들이 이야기하는 몇십 년, 70년 후에 일을 문제로 해서 지금의 제도를 뒤집을 필요는 없다고 생각한다. 우리가 해야 할 일은 여러분들이 노인이 되어서 일자리를 잃어도 죽지 않는다, 우리가 건강하게 살게 해드리겠다고 약속하는 거다. 국가 구성원들이 같이 뭉쳐서 그 다음 과제를 같이 해결하면 된다.""분명히 얘기할 수 있는 건, 국민연금은 낼 수 있을 때 최대한 내라, 세계적으로도 수익률이 가장 좋은 투자이고, 장기적으로는 낸 것보다 더 돌려받는다. 어떤 투자 수단도 국민연금을 능가하기 어려우며 국민연금은 노인 연금이며 '여러분이 나이 들어 일할 수 없을 때도 굶어 죽지 않게 하겠다'라는 국가의 약속이다.""'헌법 개정 절차에 관한 법률'은 국회의원만이 아니라 국민이 직접 개헌에 참여하고 토론할 수 있게 하려고 발의했다. 현재 헌법에는 정보권이 빠져 있고, 각자가 다른 이유로 헌법을 고치고 싶어 하는 점도 문제다. 그래서 3년마다 여야가 합의한 개헌 사안을 정리해 국민투표에 부치는 '헌법 정기검진' 제도가 필요하다고 본다.""국민 개헌특위 산하에 청년·여성·전문가 등이 참여하는 100인 위원회를 구성하고, 그 안에 '헌법 개정 국민 청원 소위원회'를 설치할 계획이다. 50만 명이 서명하면 이를 검토하도록 제도화해 청년들이 직접 어젠다를 발굴하고 서명을 모아 개헌 논의에 참여할 수 있게 하겠다.""정치인하고 언론인의 관계는 빛나고 싶은 사람과 어두운 그림자를 찾으러 다니는 사람의 관계라고 생각한다. 빛나는 이면에 감춰진 그림자를 찾는 것이 기본적으로 언론인의 일이다. 그렇다 보니 정치인에게 언론인이란 아주 가까워질 수도 없고 아주 멀 수도 없는 가장 먼 아군의 사이가 되는 것이다.""세상을 이렇게 만들어 어른이라는 사람으로서 죄송하다는 말씀 먼저 드리겠다. 우리 때는 열심히 살면 자기가 태어났던 것보다 훨씬 좋은 환경에서 살 수 있었다. 그런 희망이 있었고, 실패하는 사람도 있지만 성공하는 모델도 많아서 그럭저럭 버텨갈 수 있었다.아무리 옛날 얘기를 해도 여러분들에게 가슴에 와닿지 않는 것처럼 여러분들의 문제를 해결하는 주체는 여러분이다. 응원자로서 열심히 돕겠지만, 결국 문제 해결의 주체는 여러분들이니까 여러분들이 함께 마음을 잘 모아서 인생을 잘 살아가시길 응원하겠다."