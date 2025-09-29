탁구, 나처럼 헤매지 말라는 마음에서 책을 냈습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

유튜브에서 탁구를 풀어내던 넷지마스터가 이제 책으로 독자 앞에 섰다. 그가 겪은 시행착오를, 다음 사람은 반복하지 않도록.

큰사진보기 ▲넷지마스터 배석민15회 서대문구협회장기 탁구대회에 출전한 넷지마스터 배석민 ⓒ 유병천 관련사진보기

배석민 저자는 2006년 고려대학교 탁구동아리에서 라켓을 잡으며 탁구를 본격적으로 시작했다. 현재 '넷지마스터'라는 이름으로 유튜브 채널을 운영하며 동호인과 입문자들의 꾸준한 관심을 받고 있고, 특히 '탁구학개론' 콘텐츠 시리즈는 출판사 제안으로 책으로까지 이어졌다.지난 9월 28일 서대문구청장배 탁구대회 현장에서 그를 만났다. 공 튀는 소리 사이로 저자 배석민은 코트를 바삐 오갔다. 경기장 한쪽 의자에 앉아 마주한 그는 "내가 겪은 시행착오를, 입문자들에겐 지도로 남기고 싶었다"고 말했다. 이 인터뷰는 단순한 책 소개가 아니다. 한 사람의 탁구 인생이 '길잡이' 한 권으로 정리되기까지의 이야기다.탁구와의 첫 기억은 좋지 않습니다. 중학교 때 체육 수행평가가 '탁구 토너먼트'였는데, 운동을 전혀 하지 않는 여학생에게 패배해 1회전 탈락으로 최하점을 받았어요. 당시엔 축구를 곧잘 했고 주력과 반사신경도 나쁘지 않았던 터라 패배를 받아들이지 못했죠. '왜 이런 운동을 하지?'라는 생각을 하며 탁구를 싫어하게 되었습니다.고등학교 3년 동안 전교생 기숙사 생활을 했어요. 밖에 나갈 일이 한 달에 한 번 있을까 말까였고, 스트레스를 풀 곳이 운동장뿐이었죠. 축구를 좋아했지만 운동장은 하나였기 때문에 매일 할 수는 없었어요. 그러다 지하에 탁구장이 있다는 걸 알았습니다. 한 번 쳐보니 이게 웬걸, 여태 싫어하던 탁구가 정말 재밌는 겁니다. 특히 회전을 걸면 공이 휘어지는 매력에 빠져들었죠. 자연스레 탁구 영상을 찾아보기 시작했고, 그때 우연히 본 김택수 선수 일본 슈퍼리그 영상이 결정타였어요. '탁구가 이렇게 멋질 수 있나?' 완전히 매료됐습니다. 부모님께 말씀드려 버터플라이 사이프레스-S 블레이드와 스라이버 G2 러버를 첫 라켓으로 장만했고, 중학교 때까지 선수로 도민 체전에 참가한 이력이 있는 옆반 친구와 함께 탁구를 치게 되었습니다. 그 친구가 구사하는 파워드라이브로 공이 바닥에 떨어진 이후에도 계속 빙빙 돌며 벽을 치며 튀어오르는 모습은 '최하점'의 기억을 '첫 설렘'으로 덮었습니다.고등학교 때 생긴 탁구에 대한 관심을 바탕으로, 대학에 진학하자마자 탁구 동아리에 가입했습니다. 동아리에는 정말 감사한 선배들이 많았고, 운동부처럼 거울 앞에서 기본 스윙을 먼저 잡았어요. 폼이 자리 잡기 전에는 공을 치지 않게 했습니다. 당시 대세가 펜홀더였고 저도 펜홀더로 시작했지만, 가장 열정적인 선배가 셰이크 그립을 쓰는 걸 보고 전형을 바꿨습니다. 첫 셰이크 라켓은 크레앙가 카본 블레이드와 양면 브라이스 러버였습니다. 브라이스는 유승민 선수가 2004년 아테네 올림픽에서 금메달을 딸 때 사용한 러버로 유명합니다.전형을 바꾼 후 문제는 백핸드였습니다. 포핸드는 큰 어려움이 없었지만, 전형을 바꾼 뒤에도 기본 백핸드를 제대로 다지지 않은 채 경기만 즐겼고, 그렇게 5년을 보냈습니다. 그 빈틈이 지금도 발목을 잡아요. 그래서 확신합니다. '처음엔 반드시 레슨을 받아 기본기를 굳건히 세워야 한다.' <탁구학개론>에는 이 경험을 바탕으로 레슨·코치 선택법과 단계별 실력 증진 루트를 구체적으로 정리했습니다. '나처럼 헤매지 말라'는 마음으로요.예전엔 "탁구 잘 치려면 뒤풀이, 술자리에 가야 한다"는 말이 있을 정도로, 탁구장 밖에 나가서야 비로소 입을 열지 않던 고수들의 노하우를 들을 수 있었습니다. 온라인 커뮤니티에도 정보는 많았지만, 글쓴이의 실력과 지식을 검증할 방법이 없다는 한계가 컸죠. 지금은 유튜브에 고품질 무료 강의가 넘칩니다. 의지만 있으면 밤새워 볼 수 있지만, 초보가 그 많은 콘텐츠를 골라 보며 자기만의 구조를 세우기란 거의 불가능합니다.유튜브에 연재했던 '생활체육 탁구 입문자를 위한 탁구학개론' 영상 시리즈가 구조를 세우는 작업이었고 좋은 반응을 얻으면서, 감사하게도 출판사의 제안으로 책까지 이어졌습니다. 결국 <탁구학개론>은 제가 겪은 방황을 한눈에 보이는 뼈대로 묶은 책입니다. '무엇부터, 왜, 어느 정도까지'를 먼저 정해 주고, 세부는 각자의 취향과 속도로 확장하도록 설계했죠. 결과적으로 탐색 비용을 줄이고, 탁구를 배워 가는 순서를 바로잡는 데 도움이 되는 책을 목표로 했습니다.탁구 유튜브 채널을 운영하면 입문자들이 가장 많이 하는 질문이 "어떤 라켓을 사야 하나요?"입니다. '용품병'이라는 단어가 있듯, 저 또한 탁구를 해온 동안 구매한 블레이드와 러버 종류가 백여 가지가 넘다 보니 용품 챕터를 자세히 다루게 되었습니다. 책에선 입문·초급 기본 조합을 먼저 제시하되, 가격대, 그립, 스폰지 두께, 전형 같은 선택 기준을 분명히 했습니다. 결국 라켓은 정답이 아니라 나에게 맞는 기준을 찾는 일이라는 걸, 제 시행착오로 배웠거든요.탁구는 운동 자체로도 재밌고 심오하지만, 생활체육 속에서의 탁구는 많은 것들이 시스템화되어 있습니다. 저 또한 입문자일 때 첫 리그전과 대회에서 접수, 부수 확인, 동선 등을 몰라 진땀을 뺀 기억이 있어요. 특히 첫 대회에 출전했던 기억은 잊히질 않습니다. 손에 땀이 나고 온몸이 긴장으로 가득 채워진 느낌이었어요. 탁구에 입문하면 꼭 경험해보시길 추천합니다. 반복적인 일상을 살아가는 사람에겐 정말 특별한 경험이 될겁니다.(웃음) 책에는 탁구장 및 레슨 선택 방법, 탁구장 예절, 대회 및 리그전 참가 절차, 부수와 핸디 제도까지 '처음 탁구장에 온 사람'의 동선대로 엮었습니다. 다음 입문자들은 저처럼 진땀 빼는 일이 없도록요.탁구는 분명 양면을 가진 종목입니다. 먼저 장점부터 말씀드리면, 탁구는 나이와 성별의 장벽이 낮습니다. 60~70대가 20대를 이기는 모습, 여성 선수가 남성을 압도하는 모습을 자주 봅니다. 실내 스포츠라 날씨 변수가 적고, 전신을 쓰면서도 부상 위험이 상대적으로 낮아 꾸준히 하기 좋죠.하지만 단점도 있습니다. 가까운 거리에서 마주 보고 치는 경기 특성상, 때로는 승부욕이 과열됩니다. 탁구 치는 배우로도 알려진 조달환씨가 "40세가 넘으면 마주 보는 운동하지 말라"고 말했죠. 감정이 쉽게 달아오를 수 있어요. 실력 차이, 판정, 결과에 마음이 흔들리는 순간, 스트레스로 돌아오기도 합니다. 그러나 인공지능 시대에 기계가 할 수 없는 영역에서 탁구는 분명히 긍정적인 역할을 할 거라 기대합니다. 실력 향상이 어렵다는 단점이 있지만, 큰 재미와 좋은 사람을 만날 수 있다는 장점이 있다고 봅니다.가장 먼저 드리는 말은 "함께 시작하세요"입니다. 탁구는 상대가 있어야 완성되는 스포츠예요. 가족, 친구, 연인과 시작하면 탁구장 환경에 적응하는 속도가 빨라지고, 성장 과정도 훨씬 즐거워집니다. 그리고 무엇보다 마음가짐이 중요합니다. 과한 승부욕보다는 "운동 삼아 꾸준히 땀 흘린다"는 관점으로 접근해 보세요. 책에서도 강조했듯, 레슨으로 기본기를 잡고 꾸준히만 가면 실력은 반드시 오릅니다. 결국 승부에 매달리기보다 건강하게 오래 즐기는 것, 그게 탁구를 평생 운동으로 만드는 가장 확실한 비결입니다.교재로 채택해주는 곳이 있으면 영광입니다.(웃음) 제 과거처럼 길을 잃고 돌던 시간을 줄일 수 있습니다. 오늘 저녁 어떤 탁구장에 등록하고 어떤 코치를 선택할지, 이번 주말엔 어떤 장비를 사면 낭비가 덜 한지, 다음 달엔 어떤 대회에 어떻게 신청할지 등 입문 및 초보자가 바로 나아갈 길이 눈에 보입니다. 이미 탁구에 익숙한 분들이더라도 탁구장과 동호회에 한 권씩 비치해 두면, 신규 회원에게 같은 설명을 반복하는 수고를 크게 줄일 수 있습니다.제 탁구는 중학교 체육시간의 '최하점'에서 시작했습니다. 길게 돌아온 우회로였지만, 그 시간이 결국 많은 입문자들의 지름길을 만드는 데 쓰였으면 합니다. <탁구학개론>은 제가 겪은 방황을 압축한 지도입니다. 라켓을 처음 잡는 손, 장비 늪에서 헤매던 마음, 대회장에서 길을 잃던 초보, 그 모든 첫걸음 곁에 이 책이 있습니다. 책의 뼈대를 따라가며 함께해 보세요. 혼자보다 함께, 빨리보다 꾸준히. 여러분의 탁구 여정이 오래 즐거울 수 있도록, 이 한 권이 든든한 길잡이가 되길 바랍니다.