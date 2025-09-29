각설이 나오는 옥녀 전설 "웃다가 울고, 울다가 웃어요"

큰사진보기 ▲‘스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기’ 포스터 ⓒ 서산 무궁화예술단 관련사진보기

충남 서산 무궁화예술단이 준비한 창작극 '스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기'가 오는 10월 17일(금) 오후 2시, 서산시문화회관 대공연장에서 막을 올린다. 이번 공연은 충청남도와 충청남도의회, 서산시, 서산시의회가 후원하며, 총감독 안종미와 시나리오 작가 유대용이 함께 힘을 모았다.이번 작품은 서산 부춘산에 전해 내려오는 '옥녀 설화'를 현대적으로 재구성했다. 극은 절 마당에서 아이들이 춤을 추는 현대적 장면으로 시작해 전통과 현대의 만남을 보여준다. 이어 무구 스님이 등장해 아이들에게 옥녀 전설을 들려주면서 본격적인 이야기가 펼쳐진다.무대는 옥녀의 가족사와 시련, 엄마의 죽음, 새어머니와의 갈등, 산신령과 선녀가 등장하는 환상적인 장면, 그리고 암행어사와의 사랑으로 이어진다. 관객은 설화 속 슬픔과 희망을 함께 느끼며, '웃음과 눈물'이 교차하는 서사의 힘을 만끽하게 된다. 작품의 매력은 단순한 설화 재현에 그치지 않는다. 중간마다 등장하는 각설이가 관객과 직접 소통하며 해학을 더하고, 기생 옹녀 캐릭터는 풍자의 진수를 보여준다.또한, 부채춤과 소고 신민요, 전통가락이 어우러져 공연은 단순한 연극을 넘어 '종합 문화 무대'로 확장된다. 절 마당, 기와집, 연못, 기생집, 설경, 천상 꽃밭까지 다채로운 배경 전환과 어린이부터 어르신까지 아우르는 출연진은 무대의 풍성함을 더한다. 특히, 피날레에서는 전 출연진이 함께 흥겨운 잔치를 벌이며 관객과 어우러지는 화합의 장을 완성한다.아래는 지난 28일 안종미 총감독과 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다."서산 부춘산에 얽힌 옥녀 설화는 우리 고장의 소중한 자산이다. 단순히 옛 이야기를 재현하는 데 머물지 않고, 현대적 해석을 덧붙여 무대에 올리고 싶었다. 아이들부터 어르신까지 모두가 공감할 수 있는 이야기로 꾸며, 지역민이 함께 즐기는 문화 축제가 되길 바랐다.""웃음과 눈물이 교차하는 극의 흐름이다. 각설이의 재치 있는 멘트와 기생들의 풍자적인 장면은 관객을 웃게 만들고, 옥녀가 겪는 시련과 가족 이야기는 깊은 감동을 전한다. 이 두 감정이 어우러져 우리 삶을 비추는 거울이 되길 원했다. '웃다가 울고, 울다가 웃는 무대'가 이번 작품의 핵심이다.""서산 무궁화예술단은 앞으로도 지역민과 함께 무대를 만들어가고 싶다. 전문 배우만의 공연이 아니라, 시민이 직접 무대에 올라 우리 고장의 이야기를 나누는 것이 큰 의미라고 생각한다. 앞으로도 서산의 설화와 역사, 그리고 시민들의 삶을 담아내며 함께 호흡하는 공연을 이어가겠다.""지역민과 함께하는 문화축제 '스산 옥녀의 뻔뻔(funfun)한 이야기'는 지역 설화와 주민 참여가 만나 완성한 무대다. 해학과 풍자, 눈물과 감동을 동시에 담은 이번 공연에 많은 분들이 함께 하기를 기원한다."