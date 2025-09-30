옹기 장인의 에스프레소 잔, 이름이 왜 '엄지'냐면요

큰사진보기 ▲질그릇 옹기 에스프레소 커피잔 ⓒ 이현배 옹기장 관련사진보기

지난 28일 가을비가 조용히 내렸다. 전북 임실 성수산으로 방향을 잡아 차를 몰았다. 그러나 차는 성수산 어귀 삼거리를 지나쳐, 진안 내동산 아래 백운 들녘으로 달렸다. 잠시 멈추어 '진안 백운면 손내옹기' 위치를 검색했다. 장독대에 옹기종기 놓인 옹기와 종기가 보고 싶었다. 옹기 굽는 가마가 고향을 그리워하는 갈증을 풀어줄 것 같았다.일주일 후면 추석이다. 추석은 음력 8월 보름의 한가위이다. 양력으로는 해마다 약간 차이가 있어서 절기가 해마다 똑같지는 않다. 들녘에 벼이삭이 고개를 숙이고 익어가며, 풍요로운 황금 물결을 이룬다. 옛날에는 이맘때 논둑을 걸으면 벼메뚜기가 몇 발짝 앞에서 후두득 먼저 뛰었다. 얼굴로 튀어오기도 하였다. 논바닥에 우렁이도 많았고, 물기 머금은 논흙 속에는 미꾸리가 굼실거렸다.수천 년을 이어온 농촌의 농경 문화와 친환경적인 생활 환경은 서서히 사라진다. 그러나 우리의 정서는 기억한다. 그 시절의 맑았던 자연 풍경과 풋풋했던 마을 모습을. 추석이 다가올 무렵, 장독대 옆 감나무에 매달려 빨갛게 익어가는 홍시는 산뜻하였고 먹음직스러웠다.진안 평장리 정송마을은 솥내마을이라고도 한다. 마을이 네발 달린 솥을 닮은 풍수지리 형국이라고 한다. 옹기 굽는 가마가 제격인 터전에서 2백여 년 전부터 옹기를 제작해 왔다. 지금은 단 한 가구만 남아서, 옹기의 전통을 잇고 있다.예고 없이 찾아온 손님을 손내옹기의 대표 전북 무형유산 이현배 옹기장이 반갑게 맞아주었다. 그는 진안 마이산 관광지에서 열리는 진안 홍삼 축제의 옹기 체험관 진행을 준비하고 있었다.이현배 장인은 축제장으로 출발하려 준비하는 바쁜 시간이었지만, 웃으며 옹기 작업장과 옹기 가마를 함께 둘러보며 설명해 주었다. 옹기 몇 개는 물레에서 빚는 작업을 끝낸 듯, 옹기 표면의 물기가 눈으로도 느껴졌다. 태토를 올려놓고 옹기를 돌려가며 빚는 바닥 판인 커다란 물레가 있었다.옹기를 만들 때 사용하는 도구인 방망이, 조막과 수레가 함께 물동이에 담겨 있었다. 방망이는 태토를 물레의 바닥에 놓고 치며, 조막은 만드는 옹기 그릇 안쪽에 대고, 바깥쪽에서 수레로 두들기면서 옹기를 만들어낸다.옹기 작업장에는 다양한 크기의 옹기들이 옹기종기 다정히 모여 있었다. 질그릇인 옹기와 작은 그릇인 종기(종지)에도 신석기와 청동기 시대부터의 긴 숨결이 남아 있었다. 옹기장이는 옹기를 제작하는 과정을 머리의 지식이 아니라, 몸으로 손으로 기억한다고 한다.몇 채의 가마가 있는 곳으로 갔다. 큰 가마는 본래 이곳에 1991년 이전부터 있었다. 핵가족화의 사회 변화에 맞추어 작은 항아리 수요가 많아졌다고 한다. 작은 항아리 만들기에 적합한 작고 낮은 가마를 새로 지었다. 철기시대의 무덤 양식인 옹관을 굽기 위한 가마도 있다. 박물관에서 보관 중인 옹관을 재현하기 위한 시설이다. 특별한 용도에 따라 활용하는 가마가 몇 개 더 있었다.옛날 마을의 집과 집 사이는 담으로 둘러 있어도, 그 담이 소통의 역할을 했다. 추석 명절에도 담을 넘어 인정을 서로 건넸다. 초가집의 나무 기둥과 흙벽은 습기를 머금고 내뿜어 건물 내부의 습도를 조절했다. 한지로 바른 방문과 창문도 상당히 친환경적이었다.어쩌면 현대 생활에서 옹기와 가까이하는 게 치유와 회복의 첫걸음이 아닐까? 옹기는 용기 내부의 음식이 용기 밖의 대기와 숨을 쉬며 소통하게 하는 친환경 매개체였다. 음식은 뚝배기 맛이라고 했다. 전골이나 찌개 요리는 뚝배기가 제격이다. 음식 맛은 옹기를 기억한다.이현배 장인은 수천 년을 이어온 옹기로 커피 잔을 빚었다. 스스로 기운을 조절하고 맛을 고를 줄 아는 옹기에, 사람 사는 삶과 커피까지 담아보자는 시도였다. 옹기장이는 엄지손가락의 손톱을 길게 한다. 그릇을 빚을 때 전(씨욱)을 엄지손가락으로 잡기 위해서다. 그래서 옹기그릇이 입술에 닿을 때 부드럽단다. 장인이 빚은 에스프레소 커피잔 이름은 '엄지'였다. 전통과 현대의 절묘한 조화였다.우리의 전통 명절인 설과 추석에는 귀성 행렬이 고향으로 이어진다. 고향의 풍경에 안겨 성묘하면서, 산과 들, 강에서 불어오는 바람을 깊이 호흡한다. 고향 산천은 언제나 자연과 인간이 소통하며 공존하는 너른 마당이 된다.이번 추석은 옹기들이 옹기종기 모였던 고향의 장독대 풍경을 그려보아야겠다. 옹기는 소외가 심화하고 소통이 단절되는 곳에 정겹게 놓아두면 좋겠다. 앞으로 이곳에 자주 와야겠다. 치유와 회복이 필요할 때. 에스프레소 커피잔 '엄지'에 담긴 커피 한 잔의 맛은 얼마나 깊을까?