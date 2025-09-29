"헌법 정기검진 필요... 국민이 주도하는 개헌 절차법 제안"

큰사진보기 ▲지난 24일 중부대학교에서 김성회 국회의원 초청 특강이 진행되었다. ⓒ 김지오 관련사진보기

- 지난 3월 고양경제포럼에서 대학과 산업을 연결하기 위해 교통망 확충 필요성이 제기되었습니다. 중부대학교를 지나가는 노선도 고려 중이라고 하셨는데, 6개월이 지난 지금 구체적 계획이 나왔는지 궁금합니다.

- 의원님이 기후위기특별위원회 위원이신 것을 알고 있습니다. 기후 위기를 직접적으로 겪을 주체는 청년 세대라고 생각하는데, 청년들의 참여를 확대하기 위한 구체적인 방안이 궁금합니다.

- 정치인으로서 미디어를 활용하는 것의 장단점이 무엇이라고 생각하시나요?

- 의원님이 발의한 개헌절차법은 구체적으로 어떻게 운영될 예정인가요?

- 개헌절차법에서 개헌 발의 전에 의견을 수렴하는 절차를 넣는다고 하셨습니다. 국민의 의견을 반영하기 위해서 구체적인 계획이 있으신가요?

- 김성회 국회의원님께서 국민연금법 일부 개정안을 발의하면서, 국민연금 관리 운영비를 국가가 전액 부담해야 한다라고 말씀하셨습니다. 그런데 2030 청년들이 정년이 되었을 때, 현재 국민연금 방식으로는 연금 수급이 어려울 것이라는 관측이 있습니다. 이에 대하여 보완할 점이나 개선할 계획이 있으신가요?

- 고양시가 빠르게 커지고 있는 상황입니다. 고양시 갑 김 의원님이 생각하시는 가장 급한 사안은 무엇인지 궁금합니다.

- 앞으로 꼭 추진하고 싶은 대표 법안이나 정책 과제가 궁금합니다.

- 의원님께서는 10년 후나 20년 후에 어떤 정치인으로 기억되고 싶으시나요?

김성회 국회의원(더불어민주당, 경기 고양시 갑)은 최근 자신이 발의한 '헌법 개정 절차에 관한 법률안'(개헌절차법)이 국회 운영위원회에 상정됐다고 밝혔다. 그는 이 법안에 대해 "개헌을 거대한 이벤트로 남겨두는 것이 아니라, 4년마다 정기적으로 점검하는 '대한민국 헌법 정기검진'으로 만들자"는 취지라고 설명했다.개헌절차법에는 국회에 상설 개헌특별위원회를 두고, 총선 이후 국민 의견을 모으는 과정이 포함되어 있다. 또한 50만 명 이상의 국민이 청원하면 개헌안을 발의할 수 있으며, 이렇게 정리된 안건은 총선 때 국민투표에 부쳐진다. 김 의원은 "38년 동안 한 글자도 고쳐지지 않은 헌법을 이제는 국민의 일상과 시대 변화에 맞게 손봐야 한다"며 국민 참여의 필요성을 강조했다.지난 9월 24일, 고양시 중부대학교 인농관 110호에서 열린 특강 이후 이어진 인터뷰에서 김 의원은 "여러분만 개헌 투표를 못 해본 것이 아니라 저도 못 해봤습니다. 여기 앉아 있는 사람 중에 개헌투표 한 사람 아무도 없습니다. 그게 벌써 38년 전 일이거든요"라며 헌법 개정의 필요성을 다시 한번 언급했다.이날 인터뷰는 학생들이 직접 질문자로 나서 정치, 기후 위기, 국민연금 개혁, 교통망 확충 등 다양한 주제의 질의응답 형식으로 진행되었다. 김 의원은 국회기후위기특별위원이자 국회기후변화포럼 연구책임의원으로서 "기후변화는 청년들에게 훨씬 가까운 위기"라며 기후변화포럼의 청년 참여 프로그램을 소개했다. 또한 그는 자신의 지역구인 고양시 문제와 관해 "고양은 인구가 120만에 이르는데도 수도권 과밀억제 권역 규제로 기업 유치가 막혀 있다"고 지적했다. 이어 "고양특례시가 실질적인 권한을 갖도록 특별법을 발의했다"고 말했다."기본적인 계획은 시에서 세운 것이고, 제가 구체적으로 개입해서 할 일은 아닙니다. 다만 시장 후보들에게 제 의견을 전달하는 것으로서 의미가 있다고 생각합니다. 중부대학교 앞길이 좁아 교통 정체가 자주 발생합니다. 중부대에서 수차례 도로 확충을 제안했는데, 이는 단순히 대학의 일방적인 편의가 아니라 고양 지역의 균형 발전에도 의미가 있습니다. 결국 문제는 예산 배분입니다. 구체적인 안은 내년 시장 선거 때 제안이 될 것입니다.""저는 어렸을 때부터 관심 있었던 환경 문제를 이제 국회에서 법으로 다루고 있습니다. 현재 기후위기특별위원회에서 법을 제정하는 일을 하며, 국회기후변화포럼에서는 연구책임의원으로 활동하고 있습니다. 기후위기는 특히 청년들에게 더욱 가까운 문제입니다. 청년들의 참여를 확대하기 위해 국회기후변화포럼에서는 매년 약 30명의 대학생을 선발하여 2주 동안 국회에서 수업과 토론을 진행합니다. 이후 활동을 평가하여 우수한 학생에게는 재단 장학금과 COP 총회를 직접 현장에서 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 이렇게 청년들의 참여를 유도하며 차세대 리더십으로 길러가는 일을 하고 있습니다.""정치인에게는 자신을 직접 표현할 수 있는 매체가 꼭 필요합니다. 과거와 달리 지금은 부당한 공격에도 대응할 수 있으며, 유튜브 같은 채널을 통해 직접 목소리를 낼 수 있습니다. 실질적으로 효과가 굉장히 있기 때문에 정치인들에겐 매우 매력적인 매체가 아닌가 생각합니다. 다만 특정 기자를 공격 대상으로 삼는 등 부작용도 생겼습니다. 특정 기자 공격하는 구조까지 간 것은 문제가 있는 일이라고 생각합니다.""1987년 개헌 이후 38년이 지났지만 개헌 투표를 한 적이 없습니다. 그 사이 인터넷이 생기고 개인정보 보호와 관련된 정보법이 필요해졌지만 헌법에는 반영되지 않았습니다. 제가 제안하는 건 '헌법 개정 절차에 관한 법률안(개헌절차법)'입니다. 총선 이후 국회의원 300명 중 50명을 개헌특위로 구성하여 3년 동안 국민의 여론을 반영하고, 50만 명 이상의 국민이 청원하면 개헌안을 발의할 수 있도록 하는 겁니다. 이렇게 정리된 내용을 그다음 번 총선 때 국민투표에 부치는 것입니다.""헌법학자, 여성 등 다양한 분야의 인원들을 100명 구성을 하는 것으로 목소리를 하나 실을 것입니다. 또한 헌법 개정 국민청원 소위원회를 만들어서, 50만 명이 청원을 하면 그 내용을 검토하도록 제도화할 생각입니다. 청년들이 자발적으로 추진한 안건을 심사해서 넣을지 여부를 결정할 것입니다. 이렇게 국민의 의견을 반영할 구조를 준비하고 있습니다.""제가 발의한 국민연금법 일부 개정안은 국민연금공단 운영에 필요한 비용을 가입자가 아닌 국가가 전액 부담하도록 하는 것이 핵심입니다. 이렇게 하면 연금 제도가 보다 안정적으로 운영될 수 있고, 미래 세대가 받을 연금도 보장됩니다. 국민연금은 노인들이 은퇴 후 안전하게 살 수 있도록 하는 것입니다. 우리가 해야 될 일은 이 약속을 지켜, 국가 구성원들이 뭉쳐서 다음 과제를 같이 해결할 수 있도록 하는 것입니다. 몇십 년 후의 연금 고갈 문제를 우려하기보다, 미래 세대가 원하는 방식으로 제도를 개선해 나갈 수 있도록 기반을 마련하는 것이 중요합니다.""고양시는 수도권 과밀 억제 권역 지역으로 규제를 받고 있어 지역 일자리 문제가 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 고양특례시가 시장으로서의 권한이 강화되어야 합니다. 지방자치가 발전하면 우리가 일자리를 만들 수 있는 능력이 커지기 때문입니다. 그래서 저는 특례시 특별법을 제정하자는 법안을 냈습니다. 특례시가 제대로 활동할 수 있도록 공간을 열어주는 것입니다. 지방자치가 활성화되어 그 지역이 안정적으로 먹고 살 수 있도록 하는 것이 최대 현안이고 지금 꼭 해결해야 되는 과제라고 생각하고 있습니다.""조금 전에 설명드렸던 개헌 관련된 이슈를 해결해서 정치적으로 우리나라가 좀 더 안정적인 사회가 됐으면 좋겠다라는 바람을 가지고 있습니다.""저는 제 일을 꾸준하게 한 성실한 의원으로 기억되고 싶습니다. 또한 서민을 위한 정치를 했다는 말을 듣고 싶습니다. 현실적으로 많은 제약이 있고 당내 싸움도 필요하지만, 결국 사회 문제를 해결하는 힘은 다음 세대에게 있습니다. 앞으로 청년들이 뜻을 잘 펼칠 수 있도록 노력하겠습니다."