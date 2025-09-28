이 대통령 "국정 최고 책임자로서 송구" 사과 이후 지적한 것

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 발언하고 있다. 2025.09.28 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 28일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 공공기관 전산망 장애 사태와 관련해 "국정 최고 책임자로서 송구하다"고 밝혔다.이어 2022년 판교 데이터센터 화재로 발생했던 '카카오톡 먹통' 사태, 2023년 정부 전산망 장애 사태 등을 겪고도 정부 측의 대비책이 아예 없었다고 지적했다. 또 전 부처에 안전 보안 시설 등과 관련한 전수 조사도 주문했다.이번 사태와 관련해 이 대통령이 송구하다는 입장을 밝힌 것은 처음이다. 국민의힘이 이 대통령의 사과와 함께 윤호중 행정안전부 장관 등 관계자들에 대한 문책까지 요구하는 상황을 감안한 메시지로 해석된다.이번 사태로 야기된 국민 불편 등에 대한 국정 최고 책임자로서의 입장을 밝힘과 동시에 전임 정부의 대책이 전무했음을 분명히 짚고 넘어간 것이기 때문이다.이 대통령은 이날 오후 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 국정자원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하면서 "이번 화재 때문에 국민들께서 큰 불편과 불안을 겪고 있다. 국정의 최고 책임자로서 송구하다"며 "높은 시민의식을 발휘해 차분하게 정부 대응에 힘을 모아주시고 계신 데 대해서도 국민 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.이어 "추석을 앞두고 우편, 택배, 금융 이용이 많아지는 시기인 만큼 관계 부처들은 국민의 불편과 혼란이 최소화될 수 있도록 생활 밀접 시스템의 신속한 복구 그리고 가동에 총력을 기울여 주기 바란다"라며 "특히 취약계층 지원, 여권 발급 등 중요 민생 관련 시스템 복원은 밤을 새서라도 최대한 신속하게 복구하기 바란다"고 주문했다.이 대통령은 "이번 기회에 같은 상황이 재발하지 않게끔 근본적 대응책을 수립해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 "정보화 시대를 맞이해서 국가 디지털 인프라는 핵심적인 안보자산이자 국민 일상을 지탱하는 혈관과도 같은 것"이라며 "이번 화재가 국가 행정망 안전성을 획기적으로 높이는 전화위복의 계기가 되도록 근원적인 중장기 해결 방안을 조속하게 마련해야 겠다. 필요한 예산과 인력의 확충 역시 신속하게 추진해야 되겠다"고 했다.무엇보다 이 대통령은 이 자리에서 "지난 2023년에도 대규모 전산망 장애 사태로 큰 피해가 발생한 바 있는데 2년이 지나도록 핵심 국가 전산망 보호를 게을리 해서 막심한 장애를 초래한 것은 아닌지 철저한 조사가 필요하겠다"고 주문했다.이에 대해 이 대통령은 "이렇게 중요한 국가 기관망은 외부적 요인으로 훼손될 때 즉각적으로 대응할 수 있는 이중 운영 체계를 당연히 유지해야 되는데, 아예 그 시스템 자체가 없다는 게 놀랍다"면서 "왜 이중 운영 체계도 당연히 필요한데, 지금까지 그걸 준비하지 않고 있었는지"라고 지적했다.또한 "기본적으로 국가 시스템이 정상적으로 작동하고 있을 것이라는 전제 하에 향후 운영을 잘하고 더 나은 정책을 만들면 된다고 판단하고 있었는데, 곳곳이 아예 국가 운영 체계에 문제가 있는 것 같다"면서 관련해 철저히 다시 점검해야 한다고 주문했다.이 대통령은 "전 부처가 나서서 최소한 안전 보안 시설에 관한 부분은 아예 밑바닥부터, 원점에서부터 혹여라도 문제가 없는지 근본적인 조사를 최대한 신속하게 하길 바란다"라며 "언제나 안전이나 보안 문제는 과하다 싶을 정도로 대비하는 게 맞다"고 당부했다.그러면서 "이런 유사한 사건이 민간에서 이미 이전에 있었고, 또 그에 대해서 정부 차원에서 이러한 대책을 하라고 지시를 했을 텐데"라며 "예측 가능한 일이 실제로 벌어졌고 대비책은 없었다. 대비책이 작동을 안 한 게 아니라 아예 없었다는 것이 이해가 되지 않는다"고 강조했다.