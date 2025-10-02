군산에 가면 '세계 최초' 역사 현장을 만나보세요

큰사진보기 ▲군산항사진은 군산항에서 바라본 장항의 풍경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲진포대첩 기념탑군산 하구둑 금강시민공원 내에 있는 탑 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강 하구언전북 군산과 충남 서천을 잇는 금강 하구 지점에 설치된 대형 하굿둑. 1980년대 준공된 이후 금강 상류의 농업용수 확보, 해수 유입 차단, 홍수 조절 기능을 담당 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠자는 새금강 하구언이나 새만금 지역에서 흔히 볼 수 있는 왜가리류 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금강 위에 정박한 작은 배 위로 왜가리와 백로들이 줄지어 앉아 있고, 멀리 아파트 군락과 흐린 하늘이 어우러져 자연과 도시가 공존하는 풍경을 만든다. ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방 코스]

부잔교 → 군산근대역사박물관 → 군산 근대화거리 → 장미갤러리 → 채만식 문학관 → 금강시민공원 → 진포대첩기념탑 → 금강 갑문교(하구언)

큰사진보기 ▲금강하굿둑군산시 성산면과 서천군 마서면을 이어주는 교량. 배수갑문 715m, 방조제 1127m ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강 하굿둑군산시 성산면과 서천군 마서면을 이어주는 교량. 배수갑문 715m, 방조제 1127m. 배, 백로와 금강 갑문 이 어울려 아름다운 풍광을 자랑한다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백로와 금강작은 배 위에 여러 마리의 백로가 옹기종기 앉아 있는 모습이 담겨 있다. 배는 고요한 수면에 정박해 있고, 백로들은 날개를 접은 채 휴식을 취하거나 주위를 두리번거린다. ⓒ 문운주 관련사진보기

지난 9월 25일 오후, 군산 옥구읍성 답사를 마치고 발걸음을 옮긴 곳은 군산 내항이다. 흐린 날씨 속 구름이 짙게 깔린 하늘은 바다 위에 은빛으로 반사되며 잔잔한 물결을 만들고 있었다. 수면 위에는 어선과 멀리 아파트 단지가 한 폭의 그림처럼 비쳤다.군산은 한때 서해안 무역의 거점이자 근대사의 무대였다. 일제강점기에는 호남평야에서 실려 온 쌀이 이곳을 통해 일본으로 수탈되었다. 그 과정에서 대규모 창고와 근대식 건물들이 줄지어 들어섰다. 바다를 향해 늘어선 부두는 선박과 상인, 인부들로 늘 분주했다. 그 활기가 곧 군산항의 전성기를 보여주었다.군산근대역사박물관은 군산항의 영화와 아픈 과거를 함께 보여주는 공간이다. 전시관에는 항구를 중심으로 형성된 근대 도시의 모습과 당시 사람들의 생활 상이 생생하게 담겨 있다. 특히 항구와 부잔교를 돌아본 뒤 둘러보니, 눈앞의 풍경과 역사의 맥락이 하나로 이어진다.장미갤러리는 오래된 건물을 개조해 만든 전시관이다. 1층에는 하반영 화백, 2층에는 지역 예술가의 작품이 전시되고 있다. 삐걱거리는 2층 계단을 오르면, 마치 옛 다방에 모여 담소를 나누던 작가들의 모습이 떠오르기도 한다.하반영 화백은 1918년 경북 김천에서 태어나 군산에서 성장했다. 2015년 전주에서 97세로 눈을 감을 때까지 붓을 놓지 않았다. 수묵화와 유화, 도예와 서예를 넘나들며 '동양의 피카소'라 불렸다. 대통령들과 재계 인사들의 사랑을 받은 그의 작품은 지금도 장미갤러리에 남아 항구의 기억을 이어준다.군산 내항 일대는 이렇게 과거와 현재가 겹쳐 있는 공간이다. 고요한 수면 위의 어선과 아파트 단지는 시간의 흐름을 보여주고, 근대역사박물관과 탁류 조형물은 도시의 기억을 되살린다. 내항은 군산의 역사와 오늘을 함께 읽어낼 수 있는 현장이다.군산 진포 앞바다는 고려 수군이 화포로 왜구를 무찌른 한국 최초의 함포 해전의 무대다. 우왕 6년(1380년), 최무선과 장수들이 불길과 굉음 속에 500여 척의 적선을 불태우며 승리를 거두었다. 오늘날 금강시민공원 진포대첩기념탑과 인근의 진포해양테마공원에서는 당시 화포와 전투 모형 등이 전시되어 있어, 치열했던 순간을 생생히 떠올리게 한다.최무선(?~1395)은 고려 말기의 무신이자 발명가로, 우리 역사에서 화약과 화포를 본격적으로 도입한 인물이다. 그는 원나라를 통해 전해진 화약 제조법을 익히고, 수많은 시행착오 끝에 자체 제작에 성공했다. 이를 바탕으로 1377년, 군기 제조를 전담하는 화통도감을 설치하여 체계적으로 화약과 화포를 제작하고 군사에 보급했다.그 결과 고려 수군은 왜구에 맞서 압도적인 화력을 갖추게 된다. 그 결정적인 승리가 바로 1380년 진포대첩이다. 최무선이 주도한 화포 전술로 고려는 500여 척에 달하는 왜구의 선단을 불태우며 대승을 거두었다. 이는 세계 해전사에서도 최초의 함포 전투로 기록된다.금강 갑문교(하구언)는 서해와 금강이 맞닿는 지점이다. 길게 늘어선 수문들이 강 위에 병풍처럼 이어져 장대한 풍경을 이룬다. 흐린 하늘은 물 위에 은빛을 드리우고, 수문 사이로는 잔잔한 물결이 흘러간다.난간 위에는 백로나 왜가리로 보이는 새들이 옹기종기 앉아 있다. 그중 한 마리는 다리를 접고 목을 움츠린 채 마치 잠든 듯 고요히 서 있다. 강과 바다가 맞닿는 이곳은 철새들의 쉼터이자, 사람들에게 자연과 공존의 의미를 일깨워 주는 장소다.항상 하늘을 날고 강 위를 스치던 새가 잠시 멈춘 모습은 낯설면서도 따뜻하다. 경계심 많은 새가 이렇게 쉼을 허락하는 것은 이곳이 그들에게도 안전한 보금자리임을 보여준다. 사람처럼 새도 지치면 쉬어야 하고, 고단하면 잠을 청한다.그 고요한 풍경은 강변을 찾은 사람들의 모습과 겹쳐진다. 산책로에는 시민들이 걷고 달리며 휴식을 즐긴다. 나란히 뛰는 이들의 웃음과 가족과 함께 걷는 여유가 어우러져 일상의 피로를 씻어낸다. 바람에 흔들리는 강물과 초록빛 풍경은 도심에서 찾기 어려운 활력과 해방감을 선사한다.