아이 운동회서 "죄송해요" 소리 듣고 속으로 생각한 말

"주민 여러부운, 오늘, 저희들, 조금만, 놀게요오, 죄송합니다아!"

큰사진보기 ▲아이들이 실컷 뛰어놀 수 있길. ⓒ notethanun on Unsplash 관련사진보기

'얘들아, 실컷 놀아라. 시끄럽게 놀아라.'

"아니, 요즘에는 왜 열심히 뛰는 애들이 없냐."

큰사진보기 ▲AI에게 미래의 운동회를 그려달라고 했다. 학생들이 웨어러블 센서를 착용하고 미션을 수행하면 에너지 포인트가 쌓이고, 사회적 가치를 담은 ESG 축제 컨셉을 담아냈다. ⓒ ChatGPT 관련사진보기