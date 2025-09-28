장동혁 "죽기를 각오하고 싸우자... 이재명 정권 끝장내자"

큰사진보기 ▲장외집회 나선 국민의힘 지도부국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"죽기를 각오하고 나가 싸웁시다. 국민의힘이 앞장서 싸우겠습니다!"

장동혁 국민의힘 당 대표가 목에 핏대를 세우며 외쳤다. 무대에서 마이크를 잡은 그는 "국민의힘이 자유민주주의의 마지막 방패이다. 국민의힘이 국민의 마지막 무기이다"라고 목소리를 높이자, 자리에 앉아 있던 이들로부터 박수가 터져 나왔다. 손에 들고 있는 피켓을 흔들며 환호를 보냈다. 각자의 손피켓에는 "사법파괴 입법독재 민주당은 중단하라" "헌법파괴 의회독재 사법장악 규탄한다"와 같은 구호가 쓰여 있었다.국민의힘은 28일 오후, 지난번 동대구역 집회에 이어 두 번째 대규모 장외집회를 열었다. 이번에는 서울이었다. 국민의힘은 서울시청역 앞 도로를 차지하고 대여 투쟁의 목소리를 높였다. 국민의힘 쪽에서는 이날 '사법파괴·입법독재 국민 규탄대회'에 모인 인파가 15만 명 이상이라고 언론에 소개했다. 하지만 경찰 추산 인원은 1만 명이었다.이날 행사는 추석 명절을 앞두고 '민심 밥상' 의제를 선점하겠다는 의도가 다분히 전달되는 규탄대회였다. 이재명 대통령과 더불어민주당을 비난하며, 이를 '독재에 맞서는 투쟁'으로 정하고 당원들과 지지자들을 격려했다. 아직까지 정당 지지율 격차가 상당한 가운데, 여권발 악재를 집중공략하며 '집토끼'를 붙들어 두려는 일종의 '부흥회' 성격의 집회였다.오전부터 쏟아지던 비가 그치면서 집회하기 한결 수월한 날씨가 됐다. 아래에서부터 습기가 올라왔지만, 잠시 따가웠던 햇살이 이후 구름에 가리면서 지지자들의 분위기가 점차 고조하기 시작했다.이번 집회에도 어김없이 '윤 어게인(윤석열 전 대통령의 정치적 복귀)'을 주장하는 이들의 모습이 섞여 들어왔다. 태극기 크기별로 다양하게 준비됐고, 성조기 역시 다수 눈에 띄었다. "6.3 부정선거 사형" "멸공"이라고 쓰인 깃발도 크게 펄럭이고 있었다. 전직 대통령 윤석열씨의 사진을 크게 박은 깃발부터, 영어로 "YOON AGAIN"라고 쓰인 펼침막들도 심심치 않게 눈에 띄었다.개그맨 최성국씨가 지지 발언을 위해 무대에 올라와 전화로 '콩트'를 하는 과정에서 부정선거 의혹을 '합리적인 의심'이라고 정당화하자 좌중들이 큰 함성으로 화답하는 웃지 못할 풍경도 연출됐다.다만, 반복되는 논란을 의식한 듯 공식적인 행사 식순으로 넘어간 후에는 '윤 어게인'과 연관될 만한 깃발이나 구호는 대열의 외곽으로 밀려나거나 카메라에 상대적으로 덜 잡히는 쪽으로 옮겨 갔다. 대신 전국에서 올라온 국민의힘 당원협의회 이름들과 국민의힘이 공식적으로 배포한 손피켓이 자리를 메웠다. 지난 동대구역 앞 규탄대회 때보다는 다소 자제하는 분위기였다.각종 퍼포먼스와 규탄 발언이 이어졌지만, 이날 행사의 하이라이트는 역시나 장동혁 국민의힘 대표의 규탄사였다. 장 대표는 "존경하는 국민 여러분, 사랑하는 당원 동지 여러분, 그리고 애국 시민 여러분"이라고 호명하며 "우리는 아침에 내린 비를 뚫고 이 자리에 모였다"라고 입을 열었다.그는 "저는 아침에 이런 결심을 했다"라며 "우리의 뜨거운 애국심으로 이 비를 멈추게 하자. 그러나 이 비가 멈추지 않더라도 우리는 이 싸움을 멈추지 말자"라고 외쳤다. 장 대표는 대여 투쟁의 명분으로 '독재와의 싸움'을 내걸었다. "더불어민주당이 국민의힘을 제거하고 독재의 마지막 문을 열려하고 있다"라는 주장이었다.이어 "사법부도 무너지고, 입법부도 무너지고, 언론도 무너지고, 외교도 무너지고, 안보마저 무너지고 있다"라며 "여러분, 이 모든 것이 이재명 한 사람 때문이다. 침묵을 깨고 일어서자"라고 지지자를 독려했다.그는 "죽기를 각오하고 나가 싸우자"라고 선동하며 "국민 여러분께서 국민의힘의 손을 잡아주시라"라고 부탁했다. "여러분께서 국민의힘의 손을 잡지 않는다면, 내일 이 땅의 자유와 민주주의는 사라질 것"이라는 이유였다.특히, 6.25 전쟁 당시 서울을 수복했던 1950년 9월 28일과 2025년 9월 28일을 연결해 의미를 부여하기도 했다. 장 대표는 "서울을 되찾은 역사적인 날"이라며 "오늘 서울시청에 있던 인공기가 내려지고 다시 자랑스러운 태극기가 펄럭였다. 그날의 승리는 승리 그 이상의 의미였다"라고 강조했다."지금 우리는 다시 한 번 그 힘이 그 간절히 필요하다"라며 "우리의 목표는 단 하나 이재명과 싸워 이기는 것이다"라는 이야기였다. 장 대표는 "어떤 희생을 치르더라도, 어떤 공포가 오더라도 그리고 그 길이 아무리 험난해도 우리는 싸우고 이겨야 한다"라며 "이재명 정권을 끝내고, 정권을 다시 찾아와야 한다"라고 정권 탈환 의지를 드러냈다.또한 "국민의힘은 부족했다. 많이 부족했다"라면서도 "그러나 우리는 지금 완벽한 임무를 부여받았다. 자유 대한민국을 지키라는 임무"라고 덧붙였다. "여러분과 함께 싸울 수 있는 힘과 용기가 제게 있어서 행복하다"라며, 더글라스 맥아더 장군까지 소환해 "그 대단한 용기와 불굴의 정신이 오늘 지금 우리에게 다시 필요하다. 자유를 포기하지 말아야 한다. 자유 대한민국을 포기하지 말아야 한다"라고도 날을 세웠다.이날 행사의 마지막은 프로 스포츠의 '통천 응원'과 유사한 형태로 꾸려졌다. 국민의힘이 '레드웨이브'라고 명명한 이번 퍼포먼스는 거대한 태극기를 당원들의 머리 위로 펼쳐서 지나가게끔 하는 순서였다. 바로 뒤따라서 "국민의힘으로 자유민주주의 수호하자"라고 쓰인 펼침막도 동일하게 움직였다.국민의힘은 기세를 끌어모아 향후 장외집회를 계속 이어가겠다는 분위기이다. 하지만, 당장 필리버스터(합법적 의사진행 방해)와 추석 연휴, 국정감사까지 겹치면서 '현실론'도 만만치 않은 상황이다.