국정자원 화재 대응 총력... 김동연 "도민 불편 최소화 하라"

큰사진보기 ▲지사는 27일 중국 출장을 마치고 귀국한 직후, 28일 오전 경기도청 재난안전대책본부 상황실에서 긴급 점검 회의를 주재하며 "도민 입장에서 불편을 덜 수 있는 방안을 적극 강구하라"고 강조했다. ⓒ 김동연 지사 sns갈무리 관련사진보기

지난 26일 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 김동연 경기도지사가 도민 불편을 최소화하기 위한 신속한 대응을 지시했다.김동연 지사는 27일 중국 출장을 마치고 귀국한 직후, 28일 오전 경기도청 재난안전대책본부 상황실에서 긴급 점검 회의를 주재하며 "도민 입장에서 불편을 덜 수 있는 방안을 적극 강구하라"고 강조했다.이날 회의에는 김성중 행정1부지사, 최용철 소방재난본부장 직무대리, 이종돈 안전관리실장 등 관련 실국장이 참석했으며, AI국, 자치행정국, 안전관리실, 소방재난본부 등 민원 서비스 담당 국장들이 피해 상황과 복구 현황을 보고하고 향후 대응 방안을 논의했다.김 지사는 "도민과 경기도 공공기관과 거래하는 시장 주체들의 입장에서 불편을 덜어드릴 수 있는 방법을 각 부서가 신속히 마련해달라"며 "불편을 겪더라도 경기도와 31개 시군이 자상하고 정확하게 안내해줘서 고맙다는 말을 들을 수 있도록 민원인 중심의 대응을 해달라"고 당부했다. 이어 "도민의 생명과 안전에 직결되는 사안인 만큼 선제적 대응이 중요하다"고 덧붙였다.앞서 김 지사는 중국 출장 중에도 관련 보고를 받고 27일 ▲재난안전대책본부 및 소방상황대책반 운영 ▲119상황요원 보강 ▲병상정보 제공 강화 ▲도내 42개 데이터센터 긴급 화재안전 점검 ▲정부24 장애 대응 민원체계 마련 등 5가지 긴급조치를 지시한 바 있다.이에 따라 경기도는 27일부터 도지사를 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 가동해 비상연락체계를 유지하고 있으며, 전산 복구 현황 모니터링과 민원·행정서비스 대응 조치를 이어가고 있다.28일 0시 기준 경기도 집계에 따르면, 도내 대민서비스 44개 중 경기24 등 중앙부처와 연계된 18개 서비스에서 온라인 민원 신청이 중단된 상태다. 이에 따라 담당자를 통한 대면 접수 등 대체 창구를 운영 중이며, 나머지 26개 서비스는 정상적으로 작동하고 있다. 도는 경기도 홈페이지를 통해 중단된 서비스와 대체 접수 방법을 안내하고 있으며, 국민신문고 장애 복구 시까지 120 콜센터 비상근무도 실시하고 있다.경기도소방재난본부 역시 상황대책반을 가동해 119 이동전화위치정보시스템 등 장애가 발생한 소방 관련 시스템에 대한 대안 운영을 추진 중이다.경기도 관계자는 "도민 불편을 최소화하고 안전을 확보하기 위해 모든 행정력을 집중하고 있다"며 "복구가 완료될 때까지 지속적인 모니터링과 안내를 이어갈 것"이라고 밝혔다.