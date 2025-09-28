"검찰청 폐지 위헌"… 역대 법무장관·검찰총장 등 집단 반발

큰사진보기 ▲대검찰청2·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 심우정 전 검찰총장과 박성재 전 법무부 장관에 대한 강제 수사에 나선 8월 25일 서울 서초구 대검찰청 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'검찰청 폐지'를 담은 정부조직법 개편안을 두고 전직 법무부 장관·검찰총장들이 크게 반발하고 있다. 이들은 법안 공포에 맞춰 헌법 소원을 제기하겠다고 밝혔다.검찰동우회(한상대 전 검찰총장) 뜻을 같이 하는 역대 법무부 장관 검찰총장 일동은 28일 오전 입장문을 내고, 정부조직법 개정안을 가리켜 "위헌 법률로 즉각 폐기돼야 한다"고 했다. 이어 "그대로 공포될 시 즉각 헌법 소원을 제기할 것"이라고 주장했다. 검찰동우회는 전·현직 검사들의 친목 단체로 그간 주요 법무·검찰 관련 사안에 입장을 내왔다.이들이 위헌을 주장하게 된 주요 근거는 헌법 제89조에 따라 국무회의의 심의를 거쳐야 하는 사항으로 '검찰총장 임명'이 포함돼 있기 때문이다.'검사 영장청구권'을 명시한 헌법 제12조 3항과 16조도 주된 근거다. 헌법 제12조 3항에는 "체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다"고, 헌법 제16조에는 "주거에 대한 압수나 수색을 할 때에는 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시해야 한다"고 돼 있다.이들은 "헌법 규정은 삼권분립 원칙에 따라 정부에 준사법기관인 검찰청을 둔다는 걸 명백히 하고 있다"며 "이를 폐지하는 것은 위헌"이라는 것이다. 그러면서 "민주주의와 법치주의를 부정하는 여당의 행태를 강력 규탄한다. 반민주적, 반역사적 법률 개정에 헌법 소원 등 모든 수단을 동원해 바로 잡을 것임을 단호히 천명한다"고 강조했다.한편 정부조직법 개정안의 국회 통과 이후 검찰 내부에서는 서로 다른 의견이 분출하는 상황이다. 대표적인 '개혁론자'로 꼽히는 임은정 서울동부지검장은 지난 27일 페이스북에서 "피고인 윤석열이 여전한 것처럼 그를 대통령으로 옹위했던 검찰 역시 통렬한 반성과 변화를 찾기 어려운 게 현실이지만 그럴수록 민심의 성난 물결에 부서지고 더욱 쪼개질 것"이라고 말했다.또 "때가 이르러 해가 저물고 밤이 찾아들었지만 다시 내일의 태양이 떠오를 것"이라고 언급했다. (관련 기사: 검찰청 폐지 다음날 임은정 "가룟 유다 같은 윤석열, 시대의 악역" https://omn.kr/2fh64)